„Die Bachelorette“ 2023: ER gefällt auch Jennifers Mama am besten – das passiert heute in Folge 7

Das große Halbfinale steht an – und mit ihm die Dream Dates. In traumhafter Kulisse in Singapur dreht sich alles um die große Frage: Wer schafft es ins Finale? Eine Antwort darauf weiß unter anderem die Mutter von Jennifer Saro, denn nach ihrem Besuch hat sie einen Favoriten für ihre Tochter.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Die Bachelorette“ lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 7 wird erst am Mittwoch, 23. August, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Dream Dates in Singapur starten mit Zitterpartie für Jesaia

„Wir haben den perfekten Start der Dream Dates. Wir werden uns heute im Bungee-Jumping versuchen“, freut sich Jennifer auf ihren Tag mit Jesaia. Dabei sei sie „gespannt, ob er das überhaupt macht.“

Jesaia, der die 27-Jährige schon vermisst hat, bleibt zunächst verdutzt stehen, als er das 50 Meter hohe Gerüst sieht. „Oha, ne, oder?“ Er ist ehrlich: „Ich war schon ein bisschen ängstlich in dem Moment.“ Doch seiner Herzensdame zuliebe versucht er, „cool zu bleiben.“ Nach einem dicken Schmatzer auf den Mund springen die beiden gemeinsam in die Tiefe – dabei scheint am Ende der Kuss aufregender als der Jump selbst gewesen zu sein. „Der freie Fall war zu kurz!“, findet Jenny. Jesaia ist hingegen einfach froh, das Ganze überlebt zu haben.

In einem Riesenrad stoßen die beiden auf ihr Erlebtes an. Dann legt Jenny die Karten auf den Tisch: „Kannst du dir eine Beziehung mit mir vorstellen?“ Jesaia muss nicht lange überlegen: „Ich kann noch nicht sagen, ‚ich liebe dich‘. Aber ja – ich kann mir eine Beziehung mit dir vorstellen.“

Die beiden verbringen die Nacht zusammen. „Das war heute ein Gefühl, als würden wir schon eine Beziehung führen. Sehr vertraut“, findet Jenny. Sie glaubt: „Er zeigt sich heute zum ersten Mal, wie er wirklich ist. Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn jetzt wirklich.“

„Bachelorette“-Kandidat Adrian: Jenny „ist ’ne komische Frau, aber ich mag das!“

Mit Adrian startet Jennifer eine „kleine Weltreise in Singapur.“ Das (vielleicht zukünftige) Paar legt sich jeweils eine Blumenkette um. Eine indische Tradition für frisch Verheiratete. Er witzelt: „Jetzt bist du meine Frau.“ Sie findet: „Na, da müssen wir nochmal quatschen.“ Doch Adrians Schwärmereien finden kaum ein Ende: „Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst habe. Ich wollte einfach bei ihr sein.“

Jennifer nutzt die Gunst der Stunde und fragt: „Was sind eigentlich die negativen Seiten an mir?“ Adrian weiß es ganz genau: „Du bist schon hin und wieder ’ne Diva.“ Im Interview gesteht er weiter: „Sie hat’n Schaden! Das ist ’ne komische Frau, aber ich mag das.“

In einem Parfümshop kreieren die beiden einen Geruch für den jeweils Anderen. Schließlich muss man seine bessere Hälfte ja riechen können! Die Mutter eines einjährigen Sohnes: „Ich habe nicht mehr nur dieses Knistern. Es hat sich in eine Vertrautheit weiterentwickelt.“ Auch Adrian ist der Meinung. „Ihre Seele ist so rein. Unsere Seelen umarmen sich. Das ist ein ganz weirdes Gefühl, aber es fühlt sich gut an.“

Das Dream Date wird durch ein Picknick zwischen Wolkenkratzern, einem Kuss und einer gemeinsam Nacht beendet. „Und, wie hasse‘ geschlafen?“ – „Ungewöhnlich gut“, meint Jenny. „Diese Bindung zwischen Adrian und mir habe ich mit niemandem Anderen.“

Jennifer im Gefühlschaos nach Dream Date mit Fynn

Mit Fynn geht es auf eine Schiffstour. Die beiden mixen sich Cocktails und stellen fest, sich einander vermisst zu haben. „Junge, Junge, warum habe ich dich so vermisst?“, fragt sich Fynn selbst. „Wir haben Feuer.“ Die beiden tauschen tiefe Blicke miteinander aus – dabei kommt vor allem zur Sprache, dass die beiden dieselbe Augenfarbe haben: braun-grün.

Doch plötzlich wird Jenny von Schuldgefühlen überschattet. Denn: Fynn zeigt begeistert auf das Riesenrad, auf dem sie das Dream Date mit Jesaia verbracht hatte. „Das ist so falsch, was ich hier mache.“

Beim gemeinsamen Dinner auf einer Dachterrasse gesteht Fynn, dass er erst gehadert hatte, bei dem Format mitzumachen: „Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Setup so hundert Prozent hinbekommen würde. Es könnte echt eklig werden.“ Aber jetzt ist er sich der Sache sicher und weiß, warum er hier ist. Er will Jenny. Am nächsten Morgen wird „Auf uns“ angestoßen.

„Die Bachelorette“ resümiert: „Ja, da sitze ich jetzt und hab‘ mein Gefühlschaos. Ganz toll.“

Jennifer Saros Mutter nimmt Adrian, Jesaia und Fynn unter die Lupe

Auf Phuket trifft Jennifer Saro ihre Mama an – und stellt ihr gleich ihre drei Männer vor. „Hast du auch jemanden geküsst?“ Jenny gesteht: „Ja, alle drei.“ Die Mutter räumt ein: „Ich hätt’s auch probiert.“ Jennifer warnt sie allerdings vor: „Es gibt hier einen Mann, der mich extrem an meinen Ex erinnert.“ Ihre Mama erfährt, dass sie vor allem nach Jesaia Ausschau halten soll.

Im Einzelgespräch zwischen Fynn und Jennifers Mama kommt das Thema auf, dass „Die Bachelorette“ bereits einen Sohn hat. Daraufhin antwortet er, „er bräuchte noch ein paar Stufen, um Vater zu sein.“ Das gefällt ihr weniger gut: „Wenn sie einen Partner hat, der sich erstmal finden muss, ob das so gut ist für eine Partnerschaft, ich weiß es nicht.“

Bei Jesaia wird Jennifers Mutter deutlich, dass er nicht jede Woche für ihre Tochter da sein könnte. Denn die beiden trennt zwischen Berlin und Stuttgart über 630 Kilometer. „Er ist einfach noch zu jung“, findet Jennifers Mutter im Interview.

Adrian wohnt in Aachen – das sei auch nicht gerade ein Steinwurf von Berlin entfernt. Er räumt ein: „Ich habe ein schnelles Auto“ – und bringt das Mutter-Tochter-Gespann zum Kichern. Dann zeigt der Aachener seine ernste Seite auf: „Mir hat so ein Grund im Leben gefehlt, warum ich etwas mache.“ Und dann kam diese eine Frau.“ Fazit von Jennys Mama: „Interessanter, junger Mann.“ Doch dann kommt das große Aber: „Ich glaube, er muss noch einige Erfahrungen machen in seinem Leben.“

Ihr Favorit: Fynn. Doch: „Egal, welche Entscheidung Jenny auch trifft, es wäre jeder der drei willkommen.“

„Die Bachelorette“ 2023: Diese zwei Männer stehen im Finale

Am Ende trennt sich die 27-Jährige von Jesaia. Weiter im Finale sind somit Fynn und Adrian. Jenny: „Ich habe nach dem Dream Date gemerkt, dass sich da meinerseits keine Gefühle aufbauen werden.“ Jesaia gibt ihr Recht: „Sie hat die richtige Entscheidung getroffen.“

