Evgeny Vinokurov: Die schönsten Fotos des „Let’s Dance“-Profitänzers

Sein „Let’s Dance“-Debüt feierte der 31-Jährige im Jahr 2019, als er mit Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (33) übers Tanzparkett schwebte. Die beiden belegten allerdings nur den fünften Platz. 2021 tanzte Vinokurov dann an der Seite von Sängerin Ilse DeLange. Doch auch hier war der schnuckelige Russe nicht mit Glück gesegnet: Seine Tanzpartnerin zog sich eine Verletzung zu und die beiden mussten nach der achten Live-Show aussteigen.

Nun hat Evgeny Vinokurov erneut die Chance, sich zum „Dancing Star“ zu tanzen. Wir haben die schönsten Fotos des Profitänzers für euch zusammengestellt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Evgeny Vinokurov (@evgenyvinokurov)

Der Russe lässt es sich kulinarisch gerne gutgehen: Evgeny Vinokurov beim Schlemmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Evgeny Vinokurov (@evgenyvinokurov)

Hier tanzt Evgeny Vinokurov fast nackt im Schnee:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Evgeny Vinokurov (@evgenyvinokurov)

Evgeny Vinokurov wurde neulich Vater eines niedlichen Sohnes:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Evgeny Vinokurov (@evgenyvinokurov)

Evgeny Vinokurov: Das ist der „Let’s Dance“-Profitänzer

Der in Tjumen (Russland) geborene Tänzer tanzt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr, nahm schon im Kindesalter an Turnieren teil. Mit 16 Jahren zog Vinokurov alleine nach Deutschland und begann 2010 ein BWL-Studium. Nach seinem Bachelor arbeitete er als Unternehmensberater in Frankfurt, gab währenddessen aber stets Tanzkurse in verschiedenen deutschen Städten.

>> „Let’s Dance“: Auch Massimo Sinató wollte beruflich etwas ganz anderes machen <<

Im Jahr 2005 tanzte Vinokurov mit Christina Luft. Gemeinsam nahmen die beiden an verschiedenen Meisterschaften teil. Das Paar wurde Vizeweltmeister sowie Vizeeuropameister in über zehn Tänzen und deutscher Meister im Standard. Seit 2012 konzentriert Vinokurov sich auf lateinamerikanische Tänze. 2016 gaben Vinokurov und Luft bekannt, dass sie ihre gemeinsame Karriere beenden werden. Das Paar war bis zu deren Trennung im Jahr 2016 verlobt.

Heute ist Christina Luft ebenfalls als Profitänzerin bei „Let’s Dance“ dabei und mit ihrem ehemaligen Tanz-Promi Luca Hänni verlobt.