Eurovision Song Contest 2023: Termin, Teilnehmer, Favoriten – die wichtigsten Infos

Zum bereits 67. Mal findet 2023 der Eurovision Song Contest statt. In diesem Jahr empfängt die Beatles-Stadt Liverpool Musikacts und Fans aus ganz Europa zum größten Gesangswettbewerb der Welt – und das, obwohl Großbritannien im vergangenen Jahr nur auf Platz zwei gelandet war.

Was dahinter steckt, welche Länder in diesem Jahr um die Kristallmikro-Trophäe kämpfen und alle weiteren wichtigen Infos zum ESC 2023 haben wir für euch im Überblick.

Wann findet der Eurovision Song Contest 2023 statt?

Das große Finale des Eurovision Song Contest findet auch in diesem Jahr traditionell am zweiten Mai-Samstag statt, sprich am 13. Mai 2023. Das Teilnehmerfeld wird vorab durch zwei Halbfinals am Dienstag, dem 9. Mai, sowie Donnerstag, 11. Mai, komplettiert.

Wo findet der ESC 2023 statt?

Austragungsort des ESC 2023 ist die Liverpooler M&S Bank Arena. Die Multifunktionshalle am Ufer des River Mersey wurde 2008 eröffnet und bietet Platz für 11.000 Zuschauer. Benannt ist sie nach der hauseigenen Bank der britischen Einzelhandelskette Marks & Spencer.

Warum findet der ESC 2023 in Großbritannien statt?

Der Brite Sam Ryder sicherte sich mit seinem Song „Space Man“ beim vergangenen ESC 2022 den zweiten Platz – und darf dennoch von sich behaupten, die beliebte Musikshow in sein Heimatland geholt zu haben. Der Grund hierfür ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Denn mit insgesamt 631 Punkten – und damit ganzen 165 mehr als der Zweitplatzierte Sam Ryder – gewann das Kalush Orchestra aus der Ukraine mit seinem Song „Stefania“ haushoch den ESC in Turin. Die fortlaufende Kriegslage in dem osteuropäischen Land macht eine Austragung des Mega-Events aus gleich mehreren Gründen unmöglich. Daher sprang Großbritannien als Gastgeber ein und darf Europa und die Welt nun zum bereits neunten Mal zum Eurovision Song Contest begrüßen.

Welche Länder nehmen am ESC 2023 teil – und mit welchen Songs?

Insgesamt 37 Länder werden in der zweiten Maiwoche in Liverpool um die ESC-Kristallmikro-Trophäe buhlen. Deutschland ist, ebenso wie Frankreich, Italien, Spanien, Gastgeber Großbritannien und Vorjahressieger Ukraine bereits fürs Finale am 13. Mai gesetzt.

Eine Übersicht über alle Länder, ihre Acts und deren Songs findet ihr hier:

Albanien: Albina & Familja Kelmendi – „Duje“

Armenien: Brunette – Song noch nicht bekannt

Aserbaidschan: TuralTuranX – „Tell Me More“

Australien: Voyager – „Promise“

Belgien: Gustaph – „Because Of You“

Dänemark: Reiley – „Breaking My Heart“

Deutschland: Lord of the Lost – „Blood & Glitter“

Estland: Alika – „Bridges“

Finnland: Käärijä – „Cha Cha Cha“

Frankreich: La Zarra – „Évidemment“

Georgien: Iru Khechanovi – Song noch nicht bekannt

Griechenland: Victor Vernicos – „What They Say“

Großbritannien: Mae Muller – „I Wrote A Song“

Irland: Wild Youth – „We Are One“

Island: Diljá – „Power“

Israel: Noa Kirel – „Unicorn“

Italien: Marco Mengoni – „Due vite“

Kroatien: Let 3 – „Mama ŠČ!“

Lettland: Sudden Lights – „Aijā“

Litauen: Monika Linkytė – „Stay“

Malta: The Busker – „Dance (Our Own Party)“

Moldau: Pasha Parfeni – „Soarele și luna“

Niederlande: Mia Nicoli & Dion Cooper – „Burning Daylight“

Norwegen: Alessandra – „Queen Of Kings“

Österreich: Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?“

Polen: Blanka – „Solo“

Portugal: Mimicat – „Ai Coração“

Rumänien: Theodor Andrei – „D.G.T. (Off And On)“

San Marino: Piqued Jacks – „Like An Animal“

Schweden: Loreen – „Tattoo“

Schweiz: Remo Forrer – „Watergun“

Serbien: Luke Blake – „Samo mi se spava“

Slowenien: Joker Out – „Carpe Diem“

Spanien: Blanca Paloma – „Eaea“

Tschechische Republik: Vesna – „My Sister‘s Crown“

Ukraine: Tvorchi – „Heart Of Steel“

Zypern: Andrew Lambrou – „Break A Broken Heart“

Warum ist Deutschland bereits vorab für das Finale des ESC 2023 gesetzt?

Deutschland gehört gemeinsam mit Frankreich, Italien, Spanien und Gastgeber Großbritannien zu den wichtigsten und größten Geldgebern des europäischen Fernsehnetzwerkes, der European Broadcasting Union (EBU), die den Eurovision Song Contest Jahr für Jahr produziert und ausstrahlt. Da die SHow ohne die Finanzierung der „Big Five“ nicht zu stemmen wäre, haben die fünf Länder um Deutschland bei jedem ESC ihren Platz im Finale sicher – egal, wie schlecht die Musikauswahl manchmal auch sein mag.

Wie werden die restlichen ESC-Finalisten in den Halbfinals ausgewählt?

Insgesamt werden im großen Finale am Samstag, dem 13. Mai, 25 Acts ihre Länder vertreten. Das heißt: Neben den gesetzten „Big Five“ sowie dem ebenso schon im Finale stehenden Vorjahressieger Ukraine gilt es in den beiden Halbfinals am Dienstag, dem 9. Mai, sowie Donnerstag, dem 11. Mai, noch 19 weitere Finalisten ausfindig zu machen.

Das Auswahlprozedere läuft dabei genauso ab wie im großen Finale: Neben den jeweiligen Fachjurys der Teilnehmerländer wird auch das TV-Publikum der einzelnen Länder zum Voting aufgerufen. Dies geschieht entweder klassisch via Telefon und SMS oder über die ESC-eigene App. Die Punkte der Jurys und des Publikums werden anschließend addiert, wodurch die Gesamtpunktezahl eines jeweiligen Landes zusammenkommt.

Warum nimmt Australien am ESC 2023 teil?

Australien liegt nicht in Europa und nimmt dennoch am ESC teil? Das mag merkwürdig klingen, stimmt aber tatsächlich. Die „Aussies“ treten in Liverpool bereits zum achten Mal beim Eurovision Song Contest an und hoffen nach zwei enttäuschenden Jahren (2021 Halbfinal-Aus, 2022 Platz 15 von 25) auf einen Coup.

Dass Australien überhaupt am ESC teilnimmt, liegt am großen Interesse der TV-Zuschauer „down under“. Schon seit 1983 überträgt das australische Fernsehen den Eurovision Song Contest – passend zur Frühstückszeit zwischen Perth und Sydney. Die Australier fanden schnell Gefallen am zuweilen skurrilen Gesangswettkampf vom Alten Kontinent und machten ihn sich als Termin zum Frühschoppen oder Brunch-Partys zu Eigen. 2015, zum 60. Jubiläum des ESC, trat mit Guy Sebastian erstmals ein australischer Sänger beim ESC an, im Folgejahr landete Dami Im mit ihrem Song „Sound Of Silence“ bereits sensationell auf Platz zwei und verpasste so nur knapp den Sieg.

Wo läuft der ESC 2023 im TV – und kann ich die Show auch im Stream verfolgen?

Das große Finale des Eurovision Song Contest 2023 startet am 13. Mai um 21 Uhr. Dann begrüßt auch ESC-Urgestein Peter Urban als Moderator und Kommentator das deutsche TV-Publikum zur Live-Übertragung in der ARD. Personen, die kein lineares Fernsehen empfangen, können die Show auch online im Livestream der ARD-Mediathek verfolgen.

Die beiden Halbfinals am Dienstag, 9. Mai, und Donnerstag, 11. Mai, werden beim ARD-Spartensender One übertragen. Auch hier führt Peter Urban durch den Abend. Online findet ihr die Semis auf der Homepage des ESC im Livestream.

Sieger des ESC 2023 – wer ist der Favorit der Buchmacher?

Der irische Sänger Johnny Logan ist der einzige Akteur, dem es bisher gelang, den Eurovision Song Contest gleich zwei Mal zu gewinnen – 1980 mit „What’s Another Year“, 1987 mit „Hold Me Now“. In diesem Jahr schickt sich die Schwedin Loreen an, Logan sein Alleinstellungsmerkmal zu nehmen. Die Sängerin siegte 2012 bereits mit ihrem Hit „Euphoria“ und will elf Jahre später mit „Tattoo“ nachlegen. Glaubt man den Buchmachern, hat die 39-Jährige die besten Voraussetzungen dafür: Sie ist mit großem Abstand die Favoritin auf den Erfolg in Liverpool.

Wer tritt für Deutschland beim ESC 2023 an?

Deutschland schickt 2023 die Hamburger Band Lord Of The Lost in den ESC-Ring. Die Düster-Rocker setzten sich im nationalen Vorentscheid mit ihrem Song „Blood & Glitter“ unter anderem vor Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold durch. Wer hinter der deutschen ESC-Hoffnung steckt und mit welchem Mega-Act die „Jungs von St. Pauli“ bereits die Bühne geteilt haben, lest ihr hier.

Ihren ESC-Beitrag „Blood & Glitter“ könnt ihr euch hier anhören: