ESC 2023 live: Wer holt sich den Sieg in Liverpool? Und wie schlägt sich Deutschland?

+++ 13. Mai +++

Es ist 20.40 Uhr, in 20 Minuten geht es los: Das Finale des 67. Eurovision Song Contest beginnt in Liverpool. Dann meldet sich auch NDR-Kultmoderator Peter Urban in der ARD ein letztes Mal vom ESC zu Wort. Für den 75-Jährigen ist es sein 25. und letzter Song-Contest. Und wäre es da nicht passend, wenn er mit einem deutschen Sieg in seine ESC-Rente gehen würde? Lord Of The Lost treten mit „Blood & Glitter“ für Deutschland an und sind als 21. Act im 26 Länder zählenden Starterfeld an.

ESC 2023: Alle wichtigen Infos zum Eurovision Song Contest auf einen Blick

ESC 2023: Startreihenfolge fürs Finale steht fest – Deutschland mit später Position

+++ 12. Mai +++

Seit Donnerstagabend stehen die 26 Länder fest, die am Samstag im großen Finale des Eurovision Song Contest 2023 um den Sieg und die Kristallmikro-Trophäe kämpfen werden. Nun, einen Tag vor der großen Show, steht auch die Startreihenfolge fest – mit einem guten Omen für Deutschland.

Lord Of The Lost werden ihren Beitrag „Blood & Glitter“ als 21. Act des Abends vortragen. Die Vergangenheit hat gezeigt: eine solch späte Position im Starterfeld hat durchaus positiven Einfluss auf die finale Punktevergabe.

Diese Acts und Songs treten am Samstag in der großen Finalshow in folgender Reihenfolge auf:

Österreich: Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?“ Portugal: Mimicat – „Ai coração“ Schweiz: Remo Forrer – „Watergun“ Polen: Blanka – „Solo“ Serbien: Luke Blake – „Samo mi se spava“ Frankreich: La Zarra – „Évidemment“ Zypern: Andrew Lambrou – „Break A Broken Heart“ Spanien: Blanca Paloma – „Eaea“ Schweden: Loreen – „Tattoo“ Albanien: Albina & Familja Kelmendi – „Duje“ Italien: Marco Mengoni – „Due vite“ Estland: Alika – „Bridges“ Finnland: Käärijä – „Cha Cha Cha“ Tschechien: Vesna – „My Sister’s Crown“ Australien: Voyager – „Promise“ Belgien: Gustaph – „Because Of You“ Armenien: Brunette – „Future Lover“ Moldau: Pasha Parfeni– „Soarele și luna“ Ukraine: Tvorchi – „Heart Of Steel“ Norwegen: Alessandra – „Queen Of Kings“ Deutschland: Lord Of The Lost – „Blood & Glitter“ Litauen: Monika Linkytė – „Stay“ Israel: Noa Kirel – „Unicorn“ Slowenien: Joker Out – „Carpe Diem“ Kroatien: Let 3 – „Mama ŠČ“ Großbritannien: Mae Muller – „I Wrote A Song“

Das große Finale des Eurovision Song Contest 2023 könnt ihr ab 21 Uhr in der ARD sowie auf dem Spartensender ONE verfolgen. Wenn ihr eher auf Live-Streaming statt auf lineares TV setzt, seid ihr in der ARD-Mediathek oder auf eurovision.de richtig – hier könnt ihr die Show aus Liverpool komplett kostenlos verfolgen.

ESC 2023: Lord Of The Lost und Peter Urban – morgen Finale, heute schon „Wer weiß denn sowas?“

+++ 12. Mai +++

Am morgigen Samstag zählt es für Lord Of The Lost. Dann treten die Dark-Rocker für Deutschland im Finale des Eurovision Song Contest 2023 an. ESC-Kultmoderator Peter Urban ist guter Dinge, sagte den deutschen Vertretern im Gespräch mit der „Gala“ einen guten achten Platz voraus. Doch bevor es soweit ist, misst sich Urban höchstpersönlich mit Lord-Of-The-Lost-Sänger Chris Harms. Zwar in keinem Gesangs-, dafür aber in einem Wissenswettkampf: Harms und Urban sind am heutigen Freitag zu Gast in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“

Während Rockstar Harms an der Seite von Moderator Elton nimmt, quizzt die deutsche Stimme des ESC, Peter Urban, gemeinsam mit Komiker Bernhard Hoëcker um den Sieg. Die neueste Folge „Wer weiß denn sowas?“ mit Lord Of The Lost und Peter Urban seht ihr am heutigen Freitag ab 18 Uhr in der ARD.

ESC 2023: Diese Länder sind im Finale dabei – das Voting-Ergebnis des zweiten Halbfinals

+++ 11. Mai +++

Das Finalteilnehmerfeld des ESC 2023 steht fest. Zu den sechs sicheren Finalisten – den „Big Five“ Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien sowie Vorjahressieger Ukraine – und den am Dienstagabend eingezogenen Qualifikanten haben sich weitere zehn Länder gesellt. Sie haben im zweiten Halbfinale in Liverpool die TV-Zuschauer von sich überzeugen können.

Folgende Acts und Songs haben den Sprung in die große Finalshow am Samstag geschafft:

Albanien: Albina & Familja Kelmendi – „Duje“

Zypern: Andrew Lambrou – „Break A Broken Heart“

Estland: Alika – „Bridges“

Belgien: Gustaph – „Because Of You“

Österreich: Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?“

Litauen: Monika Linkytė – „Stay“

Polen: Blanka – „Solo“

Australien: Voyager – „Promise“

Armenien: Brunette – „Future Lover“

Slowenien: Joker Out – „Carpe Diem“

Das Finale verpasst haben damit folgende Länder:

Dänemark: Reiley – „Breaking My Heart“

Rumänien: Theodor Andrei – „D.G.T. (Off And On)“

Island: Diljá – „Power“

Griechenland: Victor Vernicos– „What They Say“

Georgien: Iru – „Echo“

San Marino: Piqued Jacks – „Like An Animal“

ESC 2023: Das zweite Halbfinale steht bevor – ein deutscher Nachbar geht als Favorit an den Start

+++ 11. Mai +++

Der letzte Schritt bis zur großen Finalshow des 67. Eurovision Song Contest: Im heutigen zweiten Halbfinale kämpfen 16 Länder um die verbliebenen zehn Spots im großen Finale am Samstag in Liverpool. Dabei sticht vor allem ein Duo aus einem deutschen Nachbarland aus der Ansammlung von Kitschballaden und Formatradiopopsong heraus, die dieses zweite Semifinale bilden: die Österreicherinnen Teya & Salena mit ihrem Song „Who The Hell Is Edgar?“

Die Buchmacher sehen die beiden jungen Frauen, die sich in einer österreichischen Castingshow kennengelernt haben, überraschend weit oben – wohl auch, weil ihr Dance-Popsong angenehm aus dem allseitsbekannten Raster fällt. Zum großen Coup, wie ihn Conchita Wurst 2014 für Österreich beim ESC eingefahren hat, dürfte es dann aber wohl doch nicht reichen.

Folgende Acts, Länder und Songs kämpfen am Donnerstag ab 21 Uhr um den Finaleinzug:

Dänemark: Reiley – „Breaking My Heart“ Armenien: Brunette – „Future Lover“ Rumänien: Theodor Andrei – „D.G.T. (Off And On)“ Estland: Alika – „Bridges“ Belgien: Gustaph – „Because Of You“ Zypern: Andrew Lambrou – „Break A Broken Heart“ Island: Diljá – „Power“ Griechenland: Victor Vernicos– „What They Say“ Polen: Blanka – „Solo“ Slowenien: Joker Out – „Carpe Diem“ Georgien: Iru – „Echo“ San Marino: Piqued Jacks – „Like An Animal“ Österreich: Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?“ Albanien: Albina & Familja Kelmendi – „Duje“ Litauen: Monika Linkytė – „Stay“ Australien: Voyager – „Promise“

Das zweite Semifinale könnt ihr ab 21 Uhr im ARD-Spartensender ONE verfolgen. Wenn ihr eher auf Live-Streaming statt auf lineares TV setzt, seid ihr in der ARD-Mediathek oder auf eurovision.de richtig – hier könnt ihr die Show aus Liverpool komplett kostenlos verfolgen.

ESC 2023: Diese Länder stehen bereits im Finale – das Voting-Ergebnis des ersten Halbfinals

+++ 9. Mai +++

Das Finalteilnehmerfeld des ESC 2023 füllt sich. Zu den sechs sicheren Finalisten – den „Big Five“ Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien sowie Vorjahressieger Ukraine – haben sich am Dienstagabend zehn weitere Länder gesellt. Sie haben die TV-Zuschauer in Europa und rund um die Welt im ersten Halbfinale in Liverpool am meisten überzeugen können.

Folgende Acts und Songs haben den Sprung in die große Finalshow am Samstag geschafft:

Kroatien: Let 3 – „Mama ŠČ“

Moldau: Pasha Parfeni – „Soarele și luna“

Schweiz: Remo Forrer – „Watergun“

Finnland: Käärijä – „Cha Cha Cha“

Tschechien: Vesna – „My Sister’s Crown“

Israel: Noa Kirel – „Unicorn“

Portugal: Mimicat – „Ai coração“

Schweden: Loreen – „Tattoo“

Serbien: Luke Black – „Samo mi se spava“

Norwegen: Alessandra – „Queen Of Kings“

Das Finale verpasst haben damit folgende Länder:

Malta: The Busker – „Dance (Our Own Party)“

Irland: Wild Youth – „We Are One“

Aserbaidschan: TuralTuranX – „Tell Me More“

Niederlande: Mia Nicolai & Dion Cooper – „Burning Daylight“

Lettland: Sudden Lights – „Aijā“

ESC 2023: Das erste Halbfinale steht an – diese Favoritin und folgender Star-Gast treten an

+++ 9. Mai +++

Die heiße Phase des 67. Eurovision Song Contest beginnt heute. Im ersten von zwei Halbfinals kämpfen 15 Länder um zehn Plätze im großen Finale am Samstag in Liverpool. Unter den Acts, die schon am heutigen Dienstag um die Gunst des TV-Publikums buhlen muss, ist auch Loreen. Die Schwedin, die den ESC bereits 2012 mit ihrem Mega-Hit „Euphoria“ gewann, will es elf Jahre nach ihrem ersten Erfolg wieder wissen. Ihrem Song „Tattoo“ rechnen Experten und Buchmacher sehr gute Chancen auf einen Erfolg aus.

Folgende Acts, Länder und Songs kämpfen am Dienstag ab 21 Uhr um den Finaleinzug:

Norwegen: Alessandra – „Queen Of Kings“ Malta: The Busker – „Dance (Our Own Party)“ Serbien: Luke Black – „Samo mi se spava“ Lettland: Sudden Lights – „Aijā“ Portugal: Mimicat – „Ai coração“ Irland: Wild Youth – „We Are One“ Kroatien: Let 3 – „Mama ŠČ“ Schweiz: Remo Forrer – „Watergun“ Israel: Noa Kirel – „Unicorn“ Moldau: Pasha Parfeni – „Soarele și luna“ Schweden: Loreen – „Tattoo“ Aserbaidschan: TuralTuranX – „Tell Me More“ Tschechien: Vesna – „My Sister’s Crown“ Niederlande: Mia Nicolai & Dion Cooper – „Burning Daylight“ Finnland: Käärijä – „Cha Cha Cha“

Als sogenannter „Interval Act“ in der Abstimmungsphase zwischen Auftritten und Punktevergabe tritt im ersten Halbfinale am Dienstag unter anderem Weltstar Rita Ora auf. Die britisch-kosovarische Sängerin wird ein Medley ihrer größten Hits zum Besten geben.

Das erste Semifinale könnt ihr ab 21 Uhr im ARD-Spartensender ONE verfolgen. Wenn ihr eher auf Live-Streaming statt auf lineares TV setzt, seid ihr in der ARD-Mediathek oder auf eurovision.de richtig – hier könnt ihr die Show aus Liverpool komplett kostenlos verfolgen.

ESC 2023: Countdown zum Eurovision Song Contest läuft

+++ 8. Mai +++

Lampenfieber beim deutschen ESC-Teilnehmer: „Der ESC ist natürlich auch wieder etwas ganz Neues“, sagte Sänger Chris Harms (43) gegenüber dem Portal eurovision.de (ARD). „Das heißt, ich schwanke immer, je nach Tagesform, manchmal auch im Minutentakt, zwischen völlig entspannt und teilweise fast panisch.“