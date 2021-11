„Ein Herz und eine Seele“: Alle TV-Sendetermine an Silvester 2021

Seit der Erstausstrahlung 1973 begeistert „Ein Herz und eine Seele“ das deutsche Fernsehpublikum. Die Folge „Sylvesterpunsch“ ist die wohl berühmteste der WDR-Serie.

Ähnlich wie „Dinner for One“ darf sie nicht fehlen, wenn am Silvesterabend der Fernseher läuft. Die Geschichte um Publikumsliebling Ekel Alfred (Heinz Schubert), seine Frau Else (Elisabeth Wiedemann), Tochter Rita (Hildegard Krekel) und deren Mann Michael (Diether Krebs) gehört zu den absoluten Klassikern zum Jahreswechsel – auch 2021 wieder.

Alle Darsteller sind übrigens inzwischen bereits verstorben: Heinz Schubert starb 1999, Diether Krebs 2000, Hildegard Krekel 2013 und Elisabeth Weidemann 2015.

Wann und wo läuft „Ein Herz und eine Seele – Sylvesterpunsch“ 2021 im TV?

Die Sendetermine zur Folge „Sylvesterpunsch“ von „Ein Herz und eine Seele“ im Überblick:

Freitag, 31. Dezember 2021:

15.15 Uhr: BR

16.15 Uhr: MDR

17.55 Uhr: WDR

18.00 Uhr: NDR

18.10 Uhr: RBB

18.15 Uhr: SWR

20.15 Uhr: tagesschau24

Samstag, 1. Januar 2022:

01.12 Uhr: tagesschau24

Weitere Folgen von „Ein Herz und eine Seele“ an Weihnachten und Silvester 2021

17.30 Uhr im SWR: „Ein Herz und eine Seele – Der Sittenstrolch“

