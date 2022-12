DSDS 2023: Sendestart, Jury, Castings, Moderation – alle Infos

Unmittelbar nach Weihnachten steht das nächste TV-Highlight bereits vor der Türe: Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beginnt im Januar auf RTL. Es soll die letzte Staffel nach 20 Jahren bester TV-Unterhaltung sein. Dafür wurde auch der Pop-Titan Dieter Bohlen aus dem Ruhestand geholt. Wann aber geht es los, wer sitzt außer Bohlen noch in der Jury und wer moderiert die Live-Shows? Wir haben alle Infos für euch!

DSDS 2023: Wann startet die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Los geht es am Samstag, 14. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL. Damit bleibt sich der Sender treu, bereits in den Vorjahren startete die neue Staffel pünktlich zum neuen Jahr.

DSDS 2023: Wann sind die Sendetermine der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Insgesamt stehen für die finale Staffel 20 Folgen zur Ausstrahlung bereit. Dazu gehören elf Folgen, in denen es sich nur um das Casting dreht. Sechs weitere Folgen zeigen die Kandidaten in den Recalls, ehe es zu den drei Live-Shows übergeht. Ausgestrahlt werden sollen die Folgen jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr – jeden Samstag und Mittwoch.

So sehen die voraussichtlichen Sendetermine für die 20. Staffel DSDS aus:

Folge 1 (Casting 1): Samstag, 14.01.2023

Folge 2 (Casting 2): Mittwoch, 18.01.2023

Folge 3 (Casting 3): Samstag, 21.01.2023

Folge 4 (Casting 4): Mittwoch, 25.01.2023

Folge 5 (Casting 5): Samstag, 28.01.2023

Folge 6 (Casting 6): Mittwoch, 01.02.2023

Folge 7 (Casting 7): Samstag, 04.02.2023

Folge 8 (Casting 8): Mittwoch, 08.02.2023

Folge 9 (Casting 9): Samstag, 11.02.2023

Folge 10 (Casting 10): Mittwoch, 15.02.2023

Folge 11 (Casting 11): Samstag, 18.02.2023

Folge 12 (Recall 1): Samstag, 25.02.2023

Folge 13 (Recall 2): Samstag, 04.03.2023

Folge 14 (Recall 3): Samstag, 11.03.2023

Folge 15 (Recall 4): Samstag, 18.03.2023

Folge 16 (Recall 5): Samstag, 25.03.2023

Folge 17 (Recall 6): Samstag, 01.04.2023

Folge 18 (Live-Show 1): Samstag, 08.04.2023

Folge 19 (Live-Show 2): Samstag, 15.04.2023

Folge 20 (Live-Show 3): Samstag, 22.04.2023

DSDS 2023: Wer sitzt in der Jury der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Pünktlich zum Jubiläum hat RTL den Pop-Titanen reaktiviert und wieder zurück ans Jurypult geholt. Dieter Bohlen wird in der 20. Staffel wieder dabei sein als Jury-Mitglied. Neben ihm wird auch sein medialer Ziehsohn Pietro Lombardi mit von der Partie sein. Ebenfalls dabei ist die deutsche Popsängerin Leony, die vor zwei Jahren den Durchbruch schaffte und sowohl mit Pietro Lombardi als auch mit Dieter Bohlen bereits zusammenarbeitete.

Im September gab der Sender dann noch bekannt, dass auch Katja Krasavice in der Jury sitzen wird. Die Rapperin machte vor allem mit anzüglichen Texten von sich reden, hat aber ebenfalls schon mit Bohlen und Lombardi gearbeitet und ist inzwischen eine feste Größe im deutschen Musikhimmel.

DSDS 2023: Wer moderiert die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Hier ist RTL ein wahrer Glücksgriff gelungen. Denn für die letzte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ konnte der Sender niemand geringeres an Land ziehen als Laura Wontorra. Sie wird bei DSDS durch die drei Live-Shows führen und wird darüber hinaus auch bei den Castings anwesend sein und hinter den Kulissen mit den Kandidaten sprechen.

Laura Wontorra selbst ist ebenfalls sehr angetan vom Vertrauen, dass ihr der Sender schenkt. „Ich kann kein Fußball spielen, aber ich moderiere es, ich kann nicht kochen, aber moderiere eine Kochshow – es ist also nur die logische Konsequenz, dass ich nun als vollkommen untalentierte Sängerin DSDS moderieren darf. Was für eine Ehre, beim Jubiläum und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen!“

DSDS 2023: Wo kann ich die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ streamen?

Wie immer bietet RTL auf seinem Digitalformat RTL+ auch die Folgen zum streamen an. Zudem können sich Fans bereits unmittelbar nach der Ausstrahlung der ersten Folge auf RTL die zweite Folge am Abend gleich anschauen. Diese wird gemeinsam mit der Pilotfolge der 20. Staffel gleich nach der Ausstrahlung auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Los geht es auch hier also am 14. Januar 2023.

DSDS 2023: Warum ist Dieter Bohlen bei der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Zum Leidwesen vieler Fans war Dieter Bohlen in der 19. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ nicht dabei. Damals plante man beim Sender eine Art Neuausrichtung und verzichtete deshalb auf die markigen Sprüche des Pop-Titan. Allerdings hatte der Sender die Rechnung ohne die Fans gemacht, denn die waren so gar nicht begeistert von der Castingshow ohne ihren Dieter.

Trotz verschiedener Versuche mit Joachim Llambi, Florian Silbereisen und Thomas Anders blieben die Quoten aus. Daher entschied man sich zur finalen Staffel, Bohlen zu reaktivieren. Auf die Frage nach seinem Comeback und ob er sich nun zurücknehmen muss, antwortete er ganz Dieter-like: „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt.“ Auf die Frage, warum man sich überhaupt getrennt habe, hieß es nur, es habe „Missverständnisse“ gegeben. Für die Jubiläumsstaffel soll damit erstmal alles wieder beim alten sein.

