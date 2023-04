DSDS 2023: Halbfinale in der zweiten Live-Show – wer ist raus, wer ist weiter?

Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Alle Infos zu den einzelnen Folgen, welche Kandidaten in der letzten Folge gehen mussten und welcher der Gesangstalente noch weiter im Rennen ist, findet ihr hier im Überblick.

Die finale Staffel startete am 14. Januar 2023 auf RTL. Seither sorgte die Jubiläumsausgabe bereits für einige medienwirksame News. Nicht nur der Zoff zwischen den Jury-Kollegen Katja Krasavice und Poptitan Dieter Bohlen kocht immer wieder hoch, auch die Kandidaten an sich bringen viel Zündstoff-Potential mit sich.

DSDS 2023: Wo wurden die Auslands-Recalls gedreht?

Die diesjährigen Jurycastings und Recalls fanden in München, Köln Hamburg und Berlin statt. Seit Folge zwölf (22. Februar) haben die Kandidaten ihre Sachen für die Auslands-Recalls gepackt. Zunächst ging die Reise nach Mallorca, der zweite Teil findet im thailändischen Bangkok und auf der Insel Phuket statt. Die Live-Shows finden seit dem 1. April wieder in Deutschland in den MCM Studios in Köln-Ossendorf statt.

Ihr wollt noch mehr über die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ erfahren? Hier haben wir euch alle Infos zur Jury, zu den Sendeterminen und zu den Kandidaten, die noch im Rennen sind, zusammengestellt.

DSDS 2023: Das passierte in Folge 19 (zweite Live-Show) am Samstag, 8. April

Noch acht verbliebene Gesangstalente versuchen im großen Halbfinale ihr Können erneut unter Beweis zu stellen. Als besonderer Ehrengast wird diesmal Zuschauerliebling „Big N“ performen: Der Ex-DSDS-Kandidat Nikolaos Simediriadis bringt seinen Megahit „Let’s Bounce“auf die Bühne. Der 23-Jährige aus Werther ging mit seinem Castingauftritt viral: Mehr als 10 Millionen Aufrufe zählt das Video auf TikTok heute. Im Thailand-Recall war seine Reise bei DSDS schließlich zu Ende, doch seit Januar ist Nikolas bei Universal Music, einem der größten Plattenlabel Deutschlands, unter Vertrag.

DSDS 2023: Wer ist raus?

David Leischik

Peris Grigoriadis

Lawa Baban

Aileen Sager

DSDS 2023: Das passierte in Folge 18 (erste Live-Show) am Samstag, 1. April

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der DSDS-Account | RTL.de (@dsds)

Die erste Live-Show der Jubiläumsstaffel DSDS zeigte sich im neuen Glanze in den MMC Studios bei Köln-Ossendorf. Zehn Kandidaten zeigten ihr Bestes und sangen Singersongs der vergangenen Staffel. Den Auftakt machte Kiyan Yousefbeik mit „Take me Tonight“ von Alexander Klaws, dem Siegersong der ersten Staffel. Die Show wurde gekrönt durch eine überraschende Ansage von Dieter Bohlen: „DSDS hat pulsiert. Und was folgt darauf, wenn etwas läuft? DSDS geht nächstes Jahr weiter!“ Die Ära von Deutschland sucht den Superstar ist also noch nicht vorbei, sondern geht in die nächste Runde. Damit scheint dem Sender zufolge der Neuanfang mit Dieter Bohlen und Co. wohl geglückt zu sein. Damit nicht genug, denn die Altersgrenze fällt weg. „Alle ab sechsen Jahren bis zum Scheintod können sich also ab jetzt bei uns für die nächste Staffel DSDS bewerben“, verkündet Dieter.

Angekündigt waren zahlreiche Ehrengäste, die Teil der DSDS-Familie sind. Neben Zuschauerliebling und ehemaliges Jurymitglied Bruce Darnell waren waren folgende bekannte Gesichter live im Studio mit dabei:

ehemaligen Jury-Mitglieder wie Anja Lukaseder, Bruce Darnell, Ella Endlich, Oana Nechiti, und Toby Gad

DSDS-Gewinner wie Aneta Sablik (2014), Daniel Schumacher (2009), Davin Herbrüggen (2019), Harry Laffontin (2022), Marie Wegener (2018), Prince Damien (2016), Tobias Regner (2006)

aus der 1. Staffel Daniel Lopes und Juliette Schoppmann (Vocal-Coach)

aus der 3. Staffel Nevio Passaro und Mike Leon Grosch

aus Staffel 4 Martin Stosch

aus Staffel 6 Vanessa Neigert und Bernd „Benny“ Kieckhäben

aus Staffel 8 Ardian Bujupi und Norman Langen

aus Staffel 10 Lisa Wohlgemuth

aus Staffel 11 Tanja Tischewitsch und Melody Haase

aus Staffel 23 Guximtar Bajraj, Marcelo Araujo Alves und Antonio Gerardi

aus Staffel 13 Nadine Cevik und Eveline Güller

aus Staffel 15 Lidwine Titti

aus Staffel 16 Fabian Kandzia, Momo Chahine und Alicia-Awa Beissert

aus Staffel 17 Sarah Hering, Lydia Kelovitz, Joshua Tappe und Ricardo Rodrigues

aus Staffel 18 Said Elyas Fakhri, Nikita Hans, Karl Jeroboan, Kevin Jenewein, Pia-Sophie Remmel, Starian McCo, Daniel Ludwig

aus Staffel 19 Fritz Wagner, Amber van den Elzen, Gianni Laffontien, Melissa Mantzoukis

DSDS 2023: Wer ist raus?

Rose Ndumba

Natalie Nock

DSDS 2023: Das passierte in Folge 17 am Samstag, 25. März

Am Samstag stand alles im Zeichen des Einzugs in die Top Ten: Das Recall-Finale präsentierte die verbliebenen zwölf Kandidaten in emotionalen Solo-Songs. „Emotionen pur – das brauchen wir hier und ich bin gespannt, wer in die Liveshows kommt“, fieberte Pietro Lombardi am Strand von Coconut Island in Thailand der Entscheidung entgegen. „Wir werden heute Kandidaten sehen, die eigentlich immer gut waren und einbrechen. Und wir werden Leute sehen, die besser sind, als sonst“, sagt Jurychef Dieter Bohlen und kurbelt den ohnehin hohen Stresspegel noch einmal ordentlich an.

Für die DSDS-Talente ging es nun um alles. In der letzten Recall-Folge mussten die Superstaranwärter noch einmal alles geben. Aber Zeit für eine kleine Party musste sein: Felix hatte Geburtstag und zu diesem Anlass gab es eine Party. Sichtlich gerührt nahm er die zahlreichen Glückwünsche entgegen und verdrückt sogar ein paar Tränen. Auch Kandidat Peris feierte seinen Geburtstag mit seinen Mitstreitern auf der Urlaubsinsel Phuket.

Bei der großen Abrechnung am Ende unterlief der Jury dann ein folgenschwerer Fehler: in die Top 10 wurden nur neun Kandidaten gewählt. Lag es daran, dass Dieter Bohlen keine Lust mehr hatte? Oder am Vollmond über dem Coconut Beach? Jedenfalls steht jetzt fest: Rose Ndumba (24) darf als „Nachrückerin“ in die Live-Shows ziehen und komplettiert somit die Kandidaten-Top-10. Für Felix „Fields of Gold“ Gleixner hingegen ist Schluss mit „Songs zum einschlafen“, wie Dieter Bohlen urteilte. Ebenfalls verabschieden mussten sich die Fans von Tatjana Ivanovic (19), die zwar textsicher auftrat, bei der die großen Gefühle aber im Sand stecken blieben.

DSDS 2023: Das sind die Top 10!

Aileen Sager Rose Ndumba (wird zur Nachrück-Kandidatin in den Live-Shows) Natalie Nock Lawa Baban Peris Achilleas Grigoriadis Lorent Berisha Sem Eisinger David Leischik Monika Gajek Kiyan Yousefbeik (goldene CD)

DSDS 2023: Wer ist raus?

Jill Lange

Marleen Schäfer

Jaden Fischer

DSDS 2023: Das passierte in Folge 16 am Samstag, 18. März

Am Samstag, 18. März, steht alles im Zeichen des Duetts: „Das Duett ist eigentlich die Königsdisziplin in der Musik!“, gibt Chefjuror Dieter Bohlen um die an die 17 verbliebenen DSDS-Talente weiter. Im dritten Thailand-Recall treten die Kandidaten in Old Town Phuket zu zweit vor die Jury und singen um das Ticket für die letzte Recall-Runde. Einige freiwillige Kandidaten lassen sich in einer spirituellen Tattoo-Zeremonie eine Erinnerung fürs Leben stechen.

Die DSDS-Recall-Sendung mit den Duetten war in den vergangenen Jahren immer eine besondere, weil meistens Zuschauer dabei waren (zufällige Passanten) und weil die Kandidaten immer wieder besondere Leistungen gezeigt haben. Da entstehen oft tolle Songs, begeisternde Auftritte – einige Kandidaten allerdings scheitern auch an einer solchen Herausforderung.

Besonders herausgestochen sind Kiyan Yousefbeik und Tatjana Ivanovic. Die beiden sangen den Song „The Joker And The Queen“ von Ed Sheeran feat. Taylor Swift und sorgten für einen magischen Moment bei Poptitan Dieter Bohlen: „Jetzt ist endlich das passiert, worauf ich den ganzen Tag schon gewartet habe. Das war magisch!“, sagt er begeistert und fordert Kiyan für eine Runde Umarmung auf. Auch Pietro scheint schier sprachlos und lobt die beiden in den höchsten Tönen, genau so wie Leony. Katja hat die beiden aus einem anderen Blickwinkel beobachtet: „Also wenn wir euch nicht kennen würden, könnte man meinen, ihr seid ein frisch verliebtes Pärchen. Krasse schauspielerische Leistung.“

DSDS 2023: Wer ist raus?

Rose Ndumba (wird zur Nachrück-Kandidatin in den Live-Shows)

Felix Gleixner

Tatjana Ivanovic

DSDS 2023: Das passierte in Folge 15 am Samstag, 11. März

Nach dem Thailand-Auftakt in der Hauptstadt Bangkok geht es für die verbliebenen DSDS-Kandidaten in die nächste Recall-Runde weiter Richtung Phuket: Am Strand von Coconut Island könnte der ein oder andere Gesangstalent glatt vergessen, dass es hier eigentlich um einen harten Wettkampf geht. Nicht nur das, denn nach ihrer Ankunft dürfen die Kandidaten ihre neue Luxus-Villa beziehen. Aber – ohne Fleiß kein Preis!

Diesmal performen sieben Gruppen-Auditionen vor der kritischen Jury. Zwischen fabelhaften Recall-Performances und herber Jury-Kritik, wartet auf die Newcomer vor der Urteilsverkündung ein dickes Brett: Sie sollen vor versammelter Mannschaft einschätzen, wer es ihrer Meinung nach nicht in die nächste Runde schaffen darf. Am Ende hat es für vier Kandidaten nicht gereicht.

DSDS 2023: Wer ist raus?

Dilara Sabahat

Isa Berisha

Sidan Yilmaz

Fatih Yüksel

DSDS 2023: Das passierte in Folge 14 am Samstag, 4. März

Große Aufregung vor der Abreise der DSDS-Crew zum Auslands-Recall nach Thailand: Während fast alle Weiterkommer nach erfolgreicher Mallorca-Mission den Flieger nach Bangkok besteigen dürfen, fehlt jede Spur der beiden Kandidatinnen Tatjana Ivanovic und Olga Levit. Visaprobleme verwehren den Zwei den Thailand-Auftakt. Ob sie noch nachkommen können, steht noch offen. „RTL bemüht sich, dass das für die beiden noch klappt“, so Dieter gegenüber den anderen Kandidaten.

Für die restlichen potenziellen Superstars steht am Samstag alles im Zeichen des Höhenflugs. Denn vorgesungen wird heute wieder grüppchenweise auf dem Rooftop des „Sindhorn Midtown Hotel“ in Bangkok.

Zuvor gilt es jedoch eine ganz andere Hürde zu meistern: Sechs der Kandidaten sollen sich vom höchsten Gebäude Bangkoks abseilen – laufend. Vom „Mahanakhon Bangkok Skywalk“ geht es rund 200 Meter in die Tiefe ab. Fünf der Gesangstalente traut sich runter, Sem allerdings bekennt sich zum „Angsthasen“.

DSDS 2023: Wer ist raus?

Zeno Rubens

Barbieri Reuter

Andrea Renzullo (Goldene CD)

Adriano Pecoraro

Nikolaos „Big N“ Simediriadis.

DSDS 2023: Das passierte in Folge 13 am Samstag, 25. Februar

Am Samstagabend startete der letzte Teil der Mallorca-Reise. Das Vorsingen fand mitten am Strand von Port Colònia de Sant Jordi statt. Insgesamt acht Gesangsgruppen versuchten erneut ihr Talent der kritischen Jury zu beweisen, die einen mehr, die anderen weniger gut. Besonders rausgehauen hat es jedoch die Gruppe um Jill Lange, Marleen Schäfer, Aileen Sager und Clara Stampf. Der ausgewählte Song „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba sollte laut Dieter eigentlich zu machen sein: „Also wer den nicht schafft, der ist bei DSDS falsch.“ Doch es kam, wie es kommen musste – jeder der Einzelnen Sängerinnen versemmelte den Auftritt auf ihre Weise. Auch nach einem Zweitversuch wurde es nicht besser. Am Ende kamen trotzdem alle Damen der Runde weiter, Clara Stampf hat das Camp trotzdem freiwillig. verlassen In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Auslands-Recall auf Thailand.

DSDS 2023: Wer ist raus?

Clara Stampf (freiwillig)

Melino Winterstein

Tilly Horn (Goldene CD)

Riccardo Colo (Goldene CD)

DSDS 2023: Wann ist das Finale?

Das Finale von „DSDS“ 2023 läuft am Samstag, 22. April 2023, um 20.15 Uhr auf RTL. Moderiert werden die Live-Shows von Laura Wontorra. Alle Infos zur Moderatorin – und warum sie vor Dieter „keine Angst hat“, findet ihr hier zusammengefasst.

DSDS 2023: Wo kann ich „Deutschland sucht den Superstar“ streamen?

Der Sender RTL bietet auf seinem Digitalformat RTL+ die Folgen zum streamen an. Hier werden die Folgen – zeitgleich mit der TV-Ausstrahlung – als Vorschau der nächsten Episoden angeboten.