DSDS 2023: Jubiläumsstaffel beginnt am 14. Januar

Nicht mehr lange, dann gibt es endlich das große Wiedersehen der DSDS-Fans mit Dieter Bohlen. Der King is back, möchte man fast sagen. Nachdem der Pop-Titan die vergangene Staffel nicht als Jurymitglied dabei war, ist er pünktlich zur 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wieder mit an Bord.

Das heißt für Teilnehmer wie für Zuschauer markige Sprüche, hoher Unterhaltungsfaktor, Kultsprüche und harte Kritik. Natürlich immer mit viel Augenzwinkern. Doch Bohlen-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten und DSDS hat sein Markenzeichen wieder.

Neben Dieter Bohlen sitzen noch drei weitere Jurymitglieder auf dem Podium. So ist diesmal Bohlen-Zögling Pietro Lombardi mit dabei, der selbst bereits DSDS-Sieger ist. Er gewann 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und darf nun mit seinem einstigen Lehrer entscheiden, wer weiterkommt und wer nach Hause muss.

Ebenfalls dabei ist auch Sängerin Katja Krasavice, die kürzlich noch mit Bohlen und Lombardi zusammen einen Song produziert hat. Als viertes und letztes Jury-Mitglied ist auch Sängerin Leony mit auf dem Podium. Sie hatte ihren großen Durchbruch 2020 mit einer Neuinterpretation des Modern-Talking-Songs „Brother Louie“ und ist inzwischen ein angesagter Popstar.

Los geht es dann am Samstag, den 14. Januar 2023, exklusiv auf RTL. Wer es gar nicht abwarten kann, für den werden im Anschluss an die Ausstrahlung die Folgen 1 und 2 der Jubiläumsstaffel auf RTL+ bereitgestellt. Ihr könnt euch also unmittelbar nach der ersten auch gleich die zweite Folge anschauen.