Dschungelcamp: Das sagt Daniela Katzenberger über einen späteren Einstieg von Lucas Cordalis

Die Nachricht schlug bei Dschungelcamp-Fans ein wie eine Bombe. Lucas Cordalis, Mann von Daniela Katzenberger, ist kurz vor dem Start der neuen Staffel mit einem PCR-Test positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Sender kündigte bereits an, keinen Nachfolger zu nominieren. RTL hofft vielmehr, dass Cordalis nach einem negativen Test doch noch mit Verspätung ins Camp einziehen kann. Und das, obwohl ein Ersatzkandidat bereits bereitsteht.

Für Ehefrau Daniela ging der Stress mit Bekanntwerden der Nachricht aber erst richtig los. Denn wie die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal erklärte, habe ihr Handy seither nicht mehr still gestanden. Viele Leute haben sich nach dem Gesundheitszustand ihres Göttergatten erkundigt und ihr Mut machen wollen. Für die „Katze“ ist der Fall aber klar: „Sollte Lucas in ein paar Tagen wieder negativ sein und da als Nachzügler mit rein, dann ist das für mich nur so eine halbe Geschichte. Ganz oder gar nicht! Dann lieber nächstes Jahr mit vollem Elan und voller Power noch mal durchstarten.“

Bedeutet, dass ein späterer Einstieg den Auftritt ihres Mannes aus ihrer Sicht nur schmälern würde. Sie wünscht sich, dass er stattdessen im nächsten Jahr einen neuen Versuch wagt und dann von Anfang bis Ende dabei ist. „Trotz alles ist es brutal traurig“, fährt sie fort. „Wir sind alle sehr traurig. Sophia und ich wollten bei Lucas‘ Einzug eine Chips- und Eisparty feiern, zusammen Dschungelcamp gucken…“

Daraus wird nun erst mal nichts. Wie RTL weiter verfährt, weiß auch die Frau des griechischen Kandidaten nicht. „Er hat so lange und hart trainiert. Lucas war mega on fire, er wollte das unbedingt. Er hat sich so gefreut. Aber shit happens.“

Für sie aber ist klar: „Dann lieber nächstes Jahr. Gesund, mit griechischer Power und dann mal so richtig angreifen, als jetzt halbkrank da reinmarschieren.“ Ob sich auch Lucas an die Ansage hält, wird man in einigen Tagen erfahren.

