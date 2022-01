Dschungelcamp 2022: Was ist passiert? Alle Folgen in der Zusammenfassung

Dschungelcamp-Fans aufgepasst! Hier an dieser Stelle behalten wir für euch den Überblick, fassen jede Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeitnah nach der TV-Ausstrahlung für euch zusammen. Dschungelcamp-Fans verpassen so nichts. Tag für Tag halten wir hier das Wichtigste aus den jeweiligen Folgen für euch fest und beantworten natürlich die wichtigsten Fragen zur Show.

Dschungelcamp 2022, Tag 2: Es wird gestritten, geweint und geflirtet

Am zweiten Tag kippt die Stimmung im Dschungelcamp. Es wird geschrien, geweint, gestritten und geflirtet. Und natürlich gibt es auch eine Dschungelprüfung. Wie viele Sterne holt Anouschka Renzi für das Team? Das erfahrt ihr hier:

Dschungelcamp 2022, Tag 1: Der Einzug und der erste Streit

Wer glaubt, dass am ersten Tag im Dschungelcamp 2022 noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, der wird enttäuscht. Es gibt direkt zu Beginn der Show tierisches Ekel-Essen, das dem einen oder anderen Kandidaten bereits ans Limit bringt. Doch mit solch einem Menü war durchaus zu rechnen, schließlich geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bereits in die 15. Staffel – und Penisse und Hoden standen schon immer auf dem Speiseplan. Das ändert sich auch in Südafrika nicht.

Doch neben der ekligen Prüfung geht es zwischen zwei Kandidatinnen auch schon zwischenmenschlich rund. Es riecht bereits nach Zickenkrieg im Dschungelcamp. Das lässt alles auf kurzweilige zwei Wochen hoffen. Und wer muss in die Dschungelprüfung? Das erfahrt ihr hier:

Weitere Erkenntnisse aus der 1. Folge:

Fotos aus dem Dschungelcamp 2022:

Dschungelcamp 2022: Welche Kandidaten sind dabei?

Nach dem kurzfristigen Ausfall von Lucas Cordalis, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ziehen nur elf Kandidaten ins Camp in Südafrika ein. Der TV-Sender hofft noch auf einen verspäteten Einstieg des Sängers, aber dessen Frau Daniela Katzenberger äußerte sich schon skeptisch zu den RTL-Plänen. Unklar, ob Cordalis doch noch die Gelegenheit erhält, seinem Vater Costa Cordalis als Dschungelkönig nachzueifern.

Wir haben hier eine Übersicht der prominenten Teilnehmer für euch zusammengestellt:

Kurioses Hintergrundwissen zum Dschungelcamp

Ihr wollt beim Smalltalk über das Dschungelcamp mit den Arbeitskollegen oder den Freunden glänzen? Dann haben wir hier etwas für euch. Ihr wollt euch über das neue Camp in Südafrika unterhalten? Dann schaut euch die Fotos doch mal an:

Ein interessantes Thema sind bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ natürlich die Skandale der Stars in den zurückliegenden Staffeln. Einige Aussetzer der Kandidaten dürften dem einen oder anderen noch geläufig sein, vieles hat man sogar als Fan wahrscheinlich einfach verdrängt. Wenn ihr euch noch mal auf Stand bringen wollt:

Was muss man noch so wissen? Das Dschungelcamp spielt seit Jahren einen gekonnten Doppelpass mit dem Playboy. Fast jedes Jahr zieht sich eine Kandidatin im Vorfeld für das Männermagazin aus. In diesem Jahr war Linda Nobat die Auserwählte. Anouschka Renzi, Tina Ruland und auch Janina Youssefian haben diese Erfahrung teilweise mehrfach schon hinter sich.

Hier sind alle Dschungelcamp-Kandidatinnen, die es in den Playboy schafften:

Auch ein Thema: Welche Kandidaten der vergangenen Staffeln wurden von den TV-Zuschauern am häufigsten in die Dschungelprüfung gewählt? Die Antwort findet ihr hier:

Und: Leben eigentlich noch alle Teilnehmer aus der Vergangenheit? Nein! Wir zeigen euch, wer von den früheren Kandidaten bereits verstorben ist:

Wer war nochmal in welcher Staffel dabei? Wer sich nicht mehr ganz sicher ist, kann hier reinschauen. Wir haben alle Kandidaten aller Staffeln zusammengefasst:

Dschungelcamp 2022: Wann kommen die Folgen im TV?

Folge 1: Freitag, 21. Januar 2022 um 21:30 Uhr

Folge 2: Samstag, 22. Januar 2022 um 22:30 Uhr

Folge 3: Sonntag, 23. Januar 2022 um 22:15 Uhr

Folge 4: Montag, 24. Januar 2022 um 22:15 Uhr (Teil 1) und 23:20 Uhr (Teil 2)

Folge 5: Dienstag, 25. Januar 2022 um 22:15 Uhr (Teil 1) und 23:20 Uhr (Teil 2)

Folge 6: Mittwoch, 26. Januar 2022 um 22:15 Uhr (Teil 1) und 23:20 Uhr (Teil 2)

Folge 7: Donnerstag, 27. Januar 2022 um 22:15 Uhr (Teil 1) und 23:20 Uhr (Teil 2)

Folge 8: Freitag, 28. Januar 2022 um 21:30 Uhr

Folge 9: Samstag, 29. Januar 2022 um 22.15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 30. Januar 202 um 22.15 Uhr

Folge 11: Montag, 31. Januar 2022 um 22.15 (Teil 1) und 23.20 Uhr (Teil 2)

Folge 12: Dienstag, 1. Februar 2022 um 22.15 Uhr (Teil 1) und 23.20 Uhr (Teil 2)

Folge 13: Mittwoch, 2. Februar 2022 um 22.15 Uhr (Teil 1) und 23.20 Uhr (Teil 2)

Folge 14: Donnerstag, 3. Februar 2022 um 22.15 Uhr (Teil 1) und 23.20 Uhr (Teil 2)

Folge 15: Freitag, 4. Februar 2022 um 21.30 Uhr

Folge 16: Samstag, 5. Februar 2022 (Finale) um 22.15 Uhr

Folge 17: Sonntag, 6. Februar 2022 (Das Nachspiel) um 20.15 Uhr

Folge verpasst – wo laufen Wiederholungen vom Dschungelcamp 2022?

Auf RTL+ (früher TVNOW) findet ihr nicht nur sämtliche Folgen vergangener Staffeln des „Dschungelcamps“, sondern auch die der aktuellen Staffel. Solltet ihr also eine Folge der beliebten RTL-Show verpasst haben, könnt ihr sie bei RTL+ bequem nachschauen. Im TV werden die Folgen nach der Ausstrahlung am Abend noch einmal in der Nacht wiederholt. Ihr habt also gute Chancen, wirklich alle Folgen zu gucken, wenn ihr denn auch wollt.

