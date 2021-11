Dschungelcamp 2022: Diese Promis sind als Kandidaten bei „IBES“ dabei

Wenn Promis aus lauter Verzweiflung Kakerlaken oder andere „Köstlichkeiten“ essen, befinden sie sich im Dschungelcamp. 2022 geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nach einjähriger Pause wieder an den Start – aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht in Australien, sondern in Südafrika. Wir zeigen euch, welche Kandidaten von offizieller Seite schon bestätigt sind:

Nach einem Jahr Pause treten endlich wieder mehr oder weniger bekannte Prominente die Reise ins Dschungelcamp an. Wir zeigen euch, welche Kandidaten 2022 bei "IBES" dabei sind. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis tritt mit seiner "IBES"-Teilnahme in große Fußstapfen: Sein 2019 verstorbener Vater Costa war der erste Dschungelkönig überhaupt. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Hinter der Dschungelcamp-Teilnahme von Filip Pavlovic steckt harte Arbeit. Er gewann im Januar 2021 die "Dschungelshow", die RTL als Ersatz für das absgesagte Dschungelcamp sendete – und damit nicht nur 50.000 Euro, sondern eben auch das "Goldene Ticket" zur Teilnahme am regulären Dschungelcamp 2022. Foto: Stefan Gregorowius/RTL/dpa Harald Glööckler wird im Dschungelcamp 2022 für die gewisse Portion Extravaganz sorgen – da sind wir uns sicher. "Ich glaube, ich werde völlig anders rausgehen, als ich reingehe", sagt er zu seiner "IBES"-Teilnahme. Wir sind gespannt! Foto: Christian Charisius/dpa

Über die drei bereits bekannten Kandidaten hinaus werden sieben weitere Promis gehandelt. Um wen es sich handelt, erfahrt ihr hier!

