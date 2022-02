Dschungelcamp 2022: Alle verzeihen Eric, auch die TV-Zuschauer – warum nur?

Eric Stehfest beschäftigt das Dschungelcamp. Der GZSZ-Schauspieler hatte am Sonntag für DEN Skandal bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gesorgt, indem er eine Dschungelprüfung nicht absolvierte, weil er für die anderen Kandidaten kein Essen besorgen wollte. Danach herrschte verständlicherweise Eiszeit im Dschungelcamp. Doch nur einen Tag später herrscht komplett Friede, Freude, Eierkuchen in Südafrika. Und auch die Zuschauer in Deutschland vor den TV-Geräten gehen extrem gelassen mit dem Verweigerungs-Eklat um. Warum? Und wie kann das sein?

Eric war an Tag 11 über mehrere Stunden komplett isoliert von der Gruppe und blockte alle Gesprächsversuche seiner Mitbewohner konsequent ab. Stattdessen grübelte der Schauspieler still in seiner Hängematte. Irgendwann brach Linda das Eis, ihr öffnete er sich zuerst. Dann kam auch noch Harald, der durch eine Aussage („Glaube nichts von all dem, was ich hier jemals erzählt hab. Das ist alles nur Unsinn.“) das ganze Eric-Drama erst ausgelöst hatte, auf ihn zu und überzeugte ihn, dass er alles einfach nur falsch verstanden habe. Ohne jedoch aufzuklären, wie er seine Aussage gemeint hat.

>> Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest dreht durch – oder ist alles nur Show? <<

„Mit dieser Aussage hast du mich erschüttert, ob ich dir vertrauen und glauben kann, oder halt nicht. Darum geht es. Ich könnte sowas nicht akzeptieren“, sagt Eric. Doch Harald überzeugt ihn: „Eins musst du wissen: Bei mir ist nichts vorgespielt und nichts vorgetäuscht – niemals! Ich mache so was nicht, ich habe dir nur Dinge erzählt, die hundert Prozent wahr sind. Ich habe mich dir auch sehr geöffnet, weil ich das Gefühl habe, das hat gepasst mit uns, ich mag dich auch sehr. Deshalb kannst du dir sicher sein: Ich würde nie etwas machen, das gegen dich geht!“

Harald wickelt Eric um den Finger

Eric ist überwaltigt ob der inhaltslosen Worte und sagt: „Ich habe dich ja auch ins Herz geschlossen und das war auch der Grund, warum mich das so aus der Fassung gebracht hat!“ Es folgt eine innige Umarmung, beide reiben die Stirn aneinander, wirken sehr vertraut. Alle bösen Gedanken bei Eric sind wie weggewischt. Und das, wie gesagt, ohne eine Erklärung von Harald. Nicht schlecht, das ging schnell.

Genauso schnell sind aber auch alle anderen Kandidaten von Erics mehr als unglaubwürdiger und ziemlich peinlich anmutender Entschuldigung überzeugt, ja geradezu begeistert. Als TV-Zuschauer hat man das Gefühl, RTL habe mindestens eine Woche Kontext rausgeschnitten. Auch die Moderatoren sind mehr als überrascht. Laut Sonja Zietlow gibt es nach solch einem Skandal genau drei Möglichkeiten, wie es im Camp weitergeht. Erstens: Streit – und die Kandidaten verlangen, dass einer das Camp verlassen muss, zweitens: Streit – und RTL muss einen Kandidaten rausnehmen und drittens: Streit – und ein Kandidat will anschließend das Camp freiwillig verlassen. 2022 ist aber alles anders, denn hier herrscht plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen. Selbst streitlustige Persönlichkeiten wie Linda fallen sofort um und nehmen Eric wieder in der Gruppe auf.

Ausgerechnet beim Essen ergreift Eric das Wort. „Ich wollte euch ganz kurz nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich heute die Prüfung nicht gemacht habe. Das kommt von Herzen. Es ist dann doch ein Thema anscheinend hochgekommen bei mir, von dem ich dachte, dass ich es schon verarbeitet hatte. Seit wir hier sind, habe ich das Gefühl, steht dieses ‚Wer spielt, wer spielt nicht?‘ im Raum. Das sind Ängste, die herumschwirren – aber ich möchte keine Angst vor euch haben oder davor, hier verletzt zu werden. Ich bin ich und das ist ein Teil von mir, der heute rausgekommen ist.“ Lindas Reaktion darauf: „Das ist so schön …“ – und auch Anouschka lächelt sogar zur Abwechslung mal. Schön? Bitte was? Für das Verhalten von Eric gibt es sicherlich viele Umschreibungen, das Adjektiv „schön“ halten wir an dieser Stelle allerdings für gänzlich unangebracht. Doch es ist, wie es ist. Und alle haben sich wieder lieb. Sofort. Selbst Filip reicht ihm die Hand.

Bei Eric Stehfest wirkt einfach gar nichts echt

Warum alle Kandidaten so versöhnlich mit der Situation umgehen, bleibt völlig unklar. Schließlich haben die Protagonisten bislang auch kein gesteigertes Interesse an Harmonie an den Tag gelegt. Besonders Linda und Anouschka fielen in der Hinsicht in den ersten zehn Tagen Dschungelcamp nun wirklich nicht auf, hatten eigentlich immer was zu kritisieren oder zu bemängeln.

Erics Entschuldigung wirkt zudem ebenso inszeniert wie sein durchchoreographierter Ausraster am Vortag, sein Verhalten schlichtweg kalkuliert und (schlecht) geschauspielert. Das sehen auch zahlreiche User auf Twitter so. „#Eric“ eroberte am Montagabend schnell die Trends. Positive Meinungen waren jedoch deutlich in der Unterzahl. Das klare Stimmungsbild dort: Eric ist bei allen unten durch. Doch wer jetzt dachte, das sei ein Indiz dafür, dass Eric das Dschungelcamp verlassen muss, der sah sich wenig später getäuscht. Eric stand am Ende noch nicht mal in der engeren Auswahl. Mindestens zwei Mitbewohner – Anouschka und die letztlich rausgeflogene Tina – erhielten weniger Anrufe als Eric, der damit weiterhin im Camp bleiben darf.

>> Eric rudert zurück, Filip taucht ab – aber wer fliegt raus? So lief Dschungelcamp-Tag 11 <<

Wie kann das sein? Gefällt den Zuschauern der verwirrte Charakter etwa am Ende? Hat er eine große GZSZ-Fanbase, der sein Verhalten in Südafrika am Allerwertesten vorbeigeht? Einmal Eric, immer Eric? Dafür spricht eine nicht repräsentative Umfrage von „Promiflash“, an der Stand heute (1. Februar 2022, 15 Uhr) über 2500 Menschen teilgenommen haben. In dieser Umfrage landet Eric auf dem dritten Platz. Nur Harald und Filip, der in der Umfrage mit riesigem Abstand führt, bekamen mehr Stimmen. Oder aber haben die TV-Zuschauer dem ehemaligen Junkie ebenso schnell verziehen wie die Camp-Bewohner? Viele offene Fragen, die nicht abschließend beantwortet werden können.

Mehr News zum Dschungelcamp: