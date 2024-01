Dschungelcamp 2024: Das ist Twenty4Tim – alle Infos zum Kölner Influencer

Auch 2024 ziehen wieder mehr oder weniger bekannte Gesichter ins RTL-Dschungelcamp. Da stellt sich bei dem ein oder anderen zwangsläufig die Frage: Wer ist eigentlich Twenty4Tim? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem jungen Influencer und Sänger aus Köln.

>> Alle Themen aus dem Dschungel-Universum im Überblick <<

Dschungelcamp 2024: Twenty4Tim im Steckbrief

Bürgerlicher Name: Tim Maximilian Kampmann

Beruf: Influencer und Sänger

Geburtsort: Köln

Wohnort: Köln

Geburtsdatum: 14. September 2000

Sternzeichen: Jungfrau

Beziehungsstatus: Single

Seine Reichweite ist riesengroß: Auf Instagram verfolgen 2,6 Millionen Follower das bunte Leben von Tim Maximilian Kampmann, wie der Influencer bürgerlich heißt. Der Kölner unterhält seine Fans mit diversem Content – im wahrsten Sinne des Wortes. Tim Kampmann zählt nämlich zur queeren Szene, tritt auf Bühnen gerne als Frau auf. Zunächst konzentrierte der geborene Kölner sich auf Comedy-, Schmink- und Styling-Videos. Besonders gruseliges Halloween-Make-up scheint es dem 23-Jährigen angetan zu haben. Hier zeigte er sich mit seiner Mutter etwa als Nonne aus dem Horrorfilm „The Nun“:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von a living meme | Dschungelcamp 2024 (@twenty4tim)

Apropos: Seine Mutter Christina Kampmann scheint eine wichtige Rolle in seinem Leben zu spielen. Erst kürzlich veröffentlichte Twenty4Tim einen Song mit dem Titel „Mama“, in dem es heißt: „Weil du immer für mich da bist, Mama, du bist Wahnsinn…“

Außerdem machte Twenty4Tim neulich mit einem Auftritt in der „Helene-Fischer-Show“ von sich reden. Für die große ZDF-Show performte er als Transvestit neben der Schlagerqueen auf der Bühne in der Düsseldorfer Messe, die am 1. Weihnachtstag ausgestrahlt wurde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von a living meme | Dschungelcamp 2024 (@twenty4tim)

Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024: Sein Werdegang im Überblick

Tim Maximilian Kampmann ist bereits seit 2014 auf Social Media aktiv. Genau zehn Jahre vor seiner „IBES“-Teilnahme eröffnete der heute 23-Jährige im Alter von 13 Jahren seinen eigenen Youtube-Channel, auf dem er zunächst Comedy-Content hochlud. Danach folgten Beauty- und Lifestyle-Tipps. Mittlerweile ist er auch auf Instagram und Tiktok aktiv.

Twenty4Tims Reichweite auf einem Blick (Stand Januar 2024)

Youtube: 281.000 Follower

Instagram: 2,6 Millionen Follower

TikTok: 4,8 Millionen Follower

2022 veröffentliche Twenty4Tim seine erste Single „Bling Bling“. Mit seinem zweiten Song „Gönn dir“ schaffte Tim es sogar in die Charts. 2023 folgte das Album „Phoenix“. Für 2024 ist eine Tour geplant.

>> Dschungelcamp 2024: Diese Kandidaten sind dabei <<

Was seine Follower besonders an Twenty4Tim fasziniert: Der 23-Jährige gewährt ihnen tiefe Einblicke in sein Privatleben – und hält auch mit schweren Zeiten nicht hinterm Berg. So verriet der junge Künstler etwa, dass er vor kurzem noch an starkem Übergewicht litt, welches von einer Magersucht-Erkrankung gefolgt wurde. Zu diesem Thema teilte er dieses Bild:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von a living meme | Dschungelcamp 2024 (@twenty4tim)

Twenty4Tim: Dschungelcamp-Kandidat kommt aus Köln

Als gebürtiger und immer noch in der Domstadt lebender Kölner nutzt Twenty4Tim für seinen Social-Media-Content auch gerne prominente Plätze mit Wiedererkennungswert. Vor der Hohenzollernbrücke samt all ihrer Liebesschlösser drehte er etwa dieses Video:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von a living meme | Dschungelcamp 2024 (@twenty4tim)

Hier posierte der Influencer mit Freunden vor dem Kölner Dom:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VANESSA & INA & LIV ♥️ (@coupleontour)

Auch Karneval scheint der Influencer gerne zu feiern, wie ein Video zeigt, in dem Twenty4Tim „Kamelle“ ruft:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von a living meme | Dschungelcamp 2024 (@twenty4tim)

Wie der queere Influencer mit Vorliebe für lange, künstliche Fingernägel sich im Dschungel schlägt, sehen wir ab dem 19. Januar auf RTL.

Twenty4Tim: Welche Gage bekommt er für die Dschungelcamp-Teilnahme

Was verdienen die Kandidaten eigentlich im Dschungelcamp? Dschungel-Insider Julian F.M. Stoeckel hat die Gagen der diesjährigen Teilnehmer geschätzt und sieht Twenty4Tim als einer der möglichen Spitzenverdiener.