Dschungelcamp 2023: alle zwölf Teilnehmer – ihre besten Fotos

Cecilia Asoro war 2015 bei " Germany's next Topmodel " zu sehen, 2018 hat sie einen Abstecher zu "Take me out" gemacht. 2019 war sie beim " Bachelor ", da sie lange Single war und auf einem anderem Weg versuchen wollte, jemanden kennenzulernen. 2022 versuchte sie sich nochmal in einer Datingshow. Auch bei "Are You The One – Realitystars in Love" verließ sie die Show als Single. Foto: RTL