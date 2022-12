Dschungelcamp 2023: Das sind die Kandidaten der 16. Staffel IBES

Am 13. Januar beginnt die 16. Staffel vom RTL-Dschungelcamp „“Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Lange mussten wir auf die Kandidaten warten und es gab viele Gerüchte, nun aber hat RTL eine Woche vor Heiligabend die 12 Auserwählten bekanntgegeben. Wir stellen euch die Teilnehmer vor.

Dschungelcamp 2023: Zweiter Anlauf für Lucas Cordalis

Lange stand fest, dass Lucas Cordalis einziehen wird. Zuletzt versuchte der Schlagersänger die Gerüchte noch zu zerstreuen, doch eigentlich zweifelte kaum jemand an seiner Teilnahme, nachdem ihm im Januar 2022 eine Corona-Infektion einen Strich durch die Dschungelrechnung machte. Nun wurde er also noch mal eingeladen und hat somit endlich die Möglichkeit, es seinem Vater Costa, der die erste Staffel gewann, gleichzutun.

Dschungelcamp 2023: Model Cecilia Asoro ist dabei

Reality-TV-Fans dürften den Namen bereits kennen und frohlocken. Bei „Germanys Next Topmodel“ nahm sie zweimal teil, buhlte dann um den „Bachelor“ Andrej Mangold, um den sich ebenfalls Gerüchte um eine Teilnahme rankten, und nahm an vielen weiteren Reality-TV-Formaten teil. Unter anderem gewann sie das Format „Beauty and The Nerd“. Da sie bei vielen Shows aufgrund von Geldproblemen teilnahm, wird sie die 100.000 Euro Preisgeld sicher gut gebrauchen können.

Dschungelcamp 2023: Für Verena Kerth ist Geld nicht alles

Auch die Ex von Torwart-Titan Oliver Kahn ist im Dschungel dabei. Sie schaffte es, die Gerüchte um ihre Person so gering wie möglich zu halten. Erst die veröffentlichte kurz vorher ihren Namen. Demnach soll die 41-Jährige sogar richtig Bock auf den Dschungel und daher sogar auf Gage verzichtet haben. Mit Sänger Marc Terenzi liiert, hat sie bereits jede Menge Erfahrung im Reality-TV und wird daher eher wenig Berührungsängste im Dschungel haben.

Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg erhöht das Zickenpotenzial

Erst kürzlich waren die Gerüchte um die Frau von Stefan Effenberg aufgekommen. Offenbar lag man damit keinesfalls falsch, denn die 57-Jährige wurde ebenfalls von RTL bestätigt. Vor allem das Zickenpotenzial soll sich damit erhöhen. Zumindest erhoffen sich das die Veranstalter von ihrer Teilnahme. Das die Designerin zudem kein Blatt vor den Mund nimmt und für schlüpfrige Geschichten gut ist, wird dankbar mit in Kauf genommen.

Dschungelcamp 2023: Cosimo Citiolo flirtet sich ins Camp

Cosimo Citiolo wurde hierzulande vor allem durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Als der „Checker vom Neckar“ ging seine Teilnahme in die Geschichte ein, zudem veröffentlichte er anschließend eine Single. Diese aber floppte, der ganz große Erfolg blieb aus. Seither versucht sich der 40-Jährige in diversen Reality-Shows. Dabei hinterlässt er vor allem in den Herzen der Frauen seine Spuren, die Passende hat er aber noch nicht gefunden. Flirten ist im Dschungel aber nicht verboten, weshalb es sicher auch hier zu Annäherungen kommen kann.

Dschungelcamp 2023: Martin Semmelrogge kann austeilen

Bekannt aus Filmen wie „Das Boot“ und „Bang Boom Bang“ hat die Schauspiel-Legende bereits viele Höhen und Tiefen im Leben durchlaufen. Ob Privatinsolvenz, Drogendelikte oder Teilnahmen an Reality-TV-Formaten: Der 67-Jährige hat kaum etwas ausgelassen. Das er mit seiner Meinung nicht lange hinterm Berg hält und auch gerne offen seine Meinung ausspricht und viele Ecken und Kanten hat, dafür ist er bekannt. Mit ihm im Camp ist auf jeden Fall für eine Menge Sprengstoff gesorgt.

Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen erhöht die Diversität

Durch Beauty-Videos auf Youtube erlangte Jolina Mennen großen Bekanntheitsgrad. Heute ist die Influencerin und Bloggerin vor allem bekannt für ihre offene Transsexualität. Über ihr Leben schrieb die 30-Jährige bereits eine Biografie mit dem Titel „Storytime“, was sie auf diverse Bestseller-Listen brachte. Im Dschungel wird sie mit den übrigen Kandidaten um 100.000 Euro kämpfen müssen.

Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier zickt im Dschungel

Model Tessa Bergmeier stand ebenfalls schon länger auf der Liste der Dschungelkandidaten. Durch „Germanys next Topmodel“ wurde sie 2004 berühmt und zeigte dort Heidi Klum den Mittelfinger. Das machte sie schnell zur berühmten TV-Zicke. Wahrscheinlich erhoffen sich die Dschungel-Macher von Bergmeier einiges an Konfliktpotenzial. Denn die 33-Jährige nimmt auch selten ein Blatt vor den Mund.

Dschungelcamp 2023: In der Wildnis mit Naturgirl Jana Pallaske

Jana Pallaske ist für Reality-TV-Fans bereits eine alte Bekannte. So nahm sie 2022 beim „Sommerhaus der Stars“ teil, auch „Let’s Dance“ stand schon auf ihrer Liste. 2016 nahm sie in der Tanzshow teil, auch als Schauspielerin ist aus vielen TV-Serien ist die 43-jährige Ost-Berlinern bekannt. Neu ist der Dschungel für sie keineswegs, verbringt sie im Jahr doch mehrere Monate im in Asien und lebt dort im Einklang mit der Natur. Dafür verzichtet sie auch schon mal auf viel Luxus und meditiert stattdessen. Ob sie sich im australischen Dschungel mit ihren Mitstreitern verstehen wird, wird sich zeigen.

Dschungelcamp 2023: Luigi „Gigi“ Birofio ist gemacht für das Camp

Schon früh wurde Luigi „Gigi“ Birofio mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2023 in Verbindung gebracht. Der 23-Jährige ist bekannt durch Reality-Formate wie etwa „Ex On The Beach“ und ähnliche Shows. Ob der Beau aus Baden-Württemberg aber für den Dschungel gemacht ist, oder doch lieber den Luxus vorzieht, zeigt sich ab dem 13. Januar 2023.

Dschungelcamp 2023: Papis Loveday wird die Nerven beanspruchen

Gebürtig aus dem Senegal ist das männliche Topmodel inzwischen fest ansässig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2021 war er bei „Germanys next Topmodel“ als Laufstegtrainer für Heidis Mädchen dabei. Ansonsten gibt es wohl kaum einen internationalen Laufsteg, den der 45-Jährige noch nicht gesehen hat. Bereits im Vorfeld kündigte er an, eine gewaltige Nervensäge zu sein, da er Menschen nur schwer ausreden lasse. Da wird man sich auf einige schöne Ausraster gefasst machen dürfen.

Dschungelcamp 2023: Altstar Markus Mörl mit dabei

Der Musiker feierte während der Achtziger Jahre seine größten Erfolge während der Neuen Deutschen Welle. So hatte er unter anderem ein Duett mit Nena mit dem Song „Ich will Spaß“. In den vergangenen Jahren veröffentlichte er auch weiter fleißig Singles und Alben, ist aber inzwischen eher im Schlagerzirkus beheimatet. Doch auch im Reality-TV ist der 63-Jährige kein unbeschriebenes Blatt und nahm bereits 2017 beim „Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil.