Dschungelcamp 2023: Camp, Prüfung, Kandidaten, Modertoren bei der 16. IBES-Staffel – alle Fotos

Die 16. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ steht in den Startlöchern – diesmal wieder wie gewohnt in Australien, dafür mit einem neuen Moderator an der Seite von Dschungel-Urgestein Sonja Zietlow. Jan Köppen wird durch die zweiwöchige Promi-Show führen. Bereits vor Sendestart zeigen wir euch die Bilder aus der „grünen Hölle“, wie RTL das Set selbst betitelt.

Hier halten wir euch aber auch mit aktuellen Fotos aus jeder Folge auf dem Laufenden. Wie stellen die Promis sich bei den Prüfungen an? Bei wem fließen die Tränen? Und wo gibt es richtig Zoff? Alle Fotos findet ihr hier!

Foto: RTL Neuzugang Djamila Rowe. Springt sie für Martin Semmelrogge ein? Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL

>> Dschungelcamp 2023: Das sind die Kandidaten <<