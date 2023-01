Dschungelcamp 2023: Alle Voting-Ergebnisse zu Djamilas Sieg – so wurde abgestimmt

Nach 17 entbehrungsreichen Tagen stand die neue Dschungelkönigin schließlich fest: Djamila Rowe durfte sich die Krone aufsetzen und sich feiern lassen als neue Herrscherin des Dschungels. Um kurz vor 12 Uhr in der Nacht war es schließlich so weit, die Zuschauer hatten ihre Entscheidung getroffen und eine Siegerin der 16. Staffel gewählt.

Dabei legten sich die Zuschauer vor den heimischen TV-Geräten offenbar früh auf die 55-Jährige fest, wie die veröffentlichten Daten von RTL zeigen. Denn bereits von Beginn an stand Rowe in der Gunst der Zuschauer sehr hoch. Vor allem ihre ehrliche und entwaffnende Art kam bei den Dschungel-Fans gut an, weshalb sie Tag für Tag immer mehr Sympathie-Punkte sammelte und ihre Konkurrenten damit immer weiter hinter sich ließ.

„Dschungelcamp“ 2023: Das sind die Voting-Ergebnisse

Allen voran Lucas Cordalis dürfte nach den Ergebnissen enttäuscht sein, trat er doch vor allem mit der Prämisse beim diesjährigen Dschungelcamp an, seinen Vater zu beerben. 2004 holte Costa Cordalis erstmals die Dschungelkrone, Lucas hatte es sich daher in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, die Krone wieder „in die Familie“ zu holen. Doch den Druck, den er sich machte und den er damit auf die übrigen Kandidaten ausstrahlte, quittierten die Zuschauer entsprechend.

Als Favorit gestartet, landete der Schlagerbarde am Ende auf dem dritten Rang. Dabei musste er sich nicht nur Königin Djamila, sondern auch dem Zweitplatzierten Gigi Birofio geschlagen geben. Für RTL waren die Zahlen bereits früh absehbar. Denn laut dem Sender war schon am ersten Abstimmungstag klar, dass die Fans ganz klar Djamila die Stange hielten (22,36 Prozent), während Lucas Cordalis klar auf dem zweiten Platz lag (15,87 Prozent).

Lediglich an zwei Tagen konnte Lucas seine Kontrahentin hinter sich lassen. So konnte er kleine Teilerfolge am 9. und am 14. Tag holen, als er im Voting mal vor Djamila lag, sie allerdings war nie schlechter als Platz 2, wie die Daten weiter offenbaren. Ebenfalls beeindruckend auch der Aufstieg von Gigi, der an Tag 9 erstmals Dritter wurde. Am Ende aber war es ein Siegeszug für die Gewinnerin, die von Tag 15 bis zum letzten Finaltag ununterbrochen vorn lag.

„Dschungelcamp“ 2023 Zuschauervoting: Favorit Lucas Cordalis nur auf Platz Drei

Am Ende verlor der große Favorit Cordalis sogar seinen zweiten Rang an Gigi Birofio, der insgesamt 30,96 Prozent aller Stimmen auf sich vereinte. Cordalis hingegen kam am Ende nur noch auf 16,25 Prozent. Ein krasser Absturz, denn an Tag 14 lag er noch bei 29,71 Prozent. Ausschlaggebend für den Niedergang war wohl vor allem sein „Heim-Spruch“ über Djamila sowie sein Streit mit Gigi.

Djamila wiederum war über den Zuspruch der Zuschauer sichtlich gerührt, als sie zugab: „Ich habe nur wenige Follower und Fans, bei Instagram nicht mal den blauen Haken.“ Nun aber ist sie der Liebling aller Dschungel-Fans und die neue Dschungelkönigin 2023.