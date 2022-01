TV-Panne verrät: Diese Geheim-Kandidatin zieht auch ins Dschungelcamp ein

Im Vorfeld einer jeden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ brodelt die Gerüchteküche rund um die Kandidaten. Etwas weniger als zwei Wochen vor Beginn der 15. Ausgabe sind acht Dschungelcamp-Teilnehmer schon bekannt. Ein Name, der noch gar nicht gefallen war, sorgt jetzt für Furore: Tara Tabitha.

Der Grund: Eine TV-Panne hat die 28-jährige Österreicherin als Dschungelcamp-Kandidatin entlarvt. In einem Trailer zur neuen IBES-Staffel im österreichischen Fernsehen tauchte Tabitha nämlich jüngst auf. RTL hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert, auch Tabitha selbst schweigt (noch).

Dass sie liebend gerne ins Dschungelcamp einziehen würde, ist allerdings längst kein Geheimnis mehr. Bei ihrer Teilnahme an „Ex on the Beach“, die sie in Deutschland „bekannt“ machte, gab sie indirekt ihre IBES-Bewerbung ab, sagte ganz offen: „Ich würde unheimlich gerne da mitmachen.“ Für RTL offenbar genug, der Sender verpflichtete die rothaarige Schönheit.

Nicht genug Indizien für eine Dschungelcamp-Teilnahme? Bitteschön, wir haben noch mehr! Tabitha folgt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei Instagram. Im Gegensatz zu Linda Nobat beispielsweise, die schon seit geraumer Zeit als Kandidatin gehandelt wird. Und: Aktuell fliegen die Kandidaten nach und nach nach Südafrika – und in ihrer aktuellen Instagram-Story sind vollgepackte Koffer am Flughafen zu sehen. Begleitet wird sie lediglich von einer Person: Friseur Alexander Damm.

Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis RTL Tara Tabitha als Dschungelcamp-Kandidatin bestätigt.

