Dschungelcamp 2022: Versöhnung, bittere Tränen und eine Überraschung – so lief Tag 13

Befreiungsschlag, Versöhnung, Beauty-Beichte, bittere Tränen: Tag 13 im Dschungelcamp 2022 hat einiges zu bieten. In unserer IBES-Zusammenfassung erfahrt ihr, was passiert ist.

Highlight des Tages

Nach der Dschungelprüfung wirft Manuel Flickinger mit Glückshormonen nur so um sich. Viel wichtiger als die vier Sterne: Er hat die Prüfung durchgezogen. „Die Sprünge waren ein Befreiungsschlag. Auch um etwas in meinem Körper loszulassen, was hier und da noch klemmte“, resümiert der 33-Jährige freudig und ergriffen zugleich. Was er damit meint, folgt auf dem Fuße. Er erzählt von seinem Leben, das nicht immer einfach war: „Es fing an mit Hänseleien bis hin zu Erniedrigungen. Sei es ‚du bist zu feminin, zu tuckig, zu schwuchtelig‘ – nur weil ich auf dem CSD High-Heel trug. Ich habe mir jetzt selbst bewiesen, dass ich viel mehr bin. Ich bin heute Manuel gewesen.“

Für Eric Stehfest ist das ein gefundenes Fressen. „Jetzt musst du dir keine Flügel mehr ankleben“, verspricht er dem Aufgewühlten, „du hast sie jetzt selbst.“ Und selbstverstädnlich habe er schon während der Prüfung gemerkt, dass sich etwas im tiefsten Innern von Manuel tut – weshalb er ihn den letzten Sprung habe machen lassen. „Ich habe irgendwie Gänsehaut bekommen, mich umgedreht, in seine Augen gesehen und gewusst, nein, das ist seine Prüfung. Er hatte auf einmal eine andere Energie und da wusste ich, das ist hier gerade nicht mein Moment“, erinnert er sich. Die anderen Camper sind begeistert. Anouschka Renzi fasst zusammen: „Manuel, das verändert dein Leben!“ Im Dschungeltelefon ist Manuel noch immer fassungslos: „Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Ich bin so stolz auf mich, dass ich wirklich gesprungen bin.“

Versöhnung des Tages

Was mit einer dicken Umarmung zwischen Anouschka und Linda Nobat nach deren Ausscheiden begonnen wurde, wird beendet: Die beiden Zicken der 15. IBES-Staffel versöhnen sich. Nachdem die Schauspielerin sich für ihren „Unerzogene Göre“-Spruch am Vortag entschuldigt, geht sie auf Kuschelkurs: „Du bist ein ganz tolles Mädchen. Es war nur die Intensität und dass alle gegen mich waren. Ich konnte nicht mehr. Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße. Es fällt mir schwer – auch wenn du manchmal Recht hast – dass mir jemand, der so viel jünger ist, über den Mund fährt. Es tut mir leid.“ Mütterlich streicht sie dem aktuellen „Playboy“-Model über den Kopf. Die 27-Jährige nimmt die Entschuldigung an: „Mir tut es auch leid. Ich weiß, dass das auch von mir manchmal ein Defizit ist.“ Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?

„Es war mir eine Ehre“, sagt Linda später bei ihrem Auszug. Und erklärt: „Ich hab‘ gewonnen.“ Die anschließende Wellness-Behandlung hat sie sich somit redlich verdient.

Beichte des Tages

Egal, zurück zu den wirklich wichtigen Themen. Zum Beispiel Harald Glööckler und seine Beauty-OPs. Dass der 56-Jährige einiges an seinem Körper hat modifizieren lassen, ist natürlich alles andere als ein Geheimnis. Aber was genau hat er eigentlich machen lassen? Das erfahren die Promis und Zuschauer nun aus erster Quelle: „Das war Fett absaugen, Zähne machen komplett, Augenlider straffen, Lifting ohne Schneiden mit Laser, Jawline unterspritzen lassen. Seit 26 Jahren mache ich Unterspritzungen mit Hyaluron, Botox – das findet drei Mal im Jahr statt. Dann habe ich mir die Kopfhaare, die Barthaare, die Lippen, den Lidschatten tätowieren lassen.“

Doch damit ist er längst noch nicht am Ende, wie er anschließend verrät. Seine Pläne nach der Zeit im Dschungelcamp: „Wenn ich im Hotel bin, nehme ich erst mal den Rest von der Haarfarbe. Und wenn ich dann ganz zurück bin, muss der Arzt inspizieren, was sonst noch so verrutscht ist.“ Anouschka sieht keinen Handlungsbedarf: „Du siehst viel besser aus. […] Das lässt du mal so.“ Harald, der kurz danach betont, dass die Eingriffe nur für ihn relevant seien und nur er sich schön finden muss, will davon nichts hören: „Findest du nicht, die Lippen sind ein wenig klein?“ Wir wurden zwar nicht gefragt, aber: Nein, lieber Harald!

Tränen des Tages

Einen „Aufreger des Tages“ gibt es an Tag 13 zwar nicht, Tränen fließen aber trotzdem. Anouschka, die letzte Frau im Camp, berichtet der Herrenrunde und im Dschungeltelefon von ihrer Kindheit und ihrem Adoptivvater, dem Schauspieler Paul Hubschmidt, den sie im Alter von zwei Jahren kennenlernte: „Ich habe ihn immer angehimmelt und bewundert. Er hat mir viel Kultur beigebracht, Theaterstücke zu lesen gegeben und mir Bildung zukommen lassen.“ Allerdings: „Ein Spielpapa war er nicht. Als ich klein war, war er bereits über 50, aber Stabilität und eine gleichbleibende Ruhe und Ausgeglichenheit – das konnte man von meiner Mutter jetzt nicht so sagen – hat er mir gegeben.“

Doch nicht alle Erinnerungen an ihn sind positiv: „Er hatte dann eine neue Frau nach meiner Mutter und das war ein richtiger Besen. Böses Weib, die hat meinen Halbbruder und mich richtig gehasst – ohne Grund. Er hat uns nicht verteidigt gegen wirklich schlimme Anfeindungen. Er kam gegen sie nicht an. Was mich bis heute belastet, ist, dass ich mich mit ihm die letzten Jahre nicht aussprechen konnte.“ Und dann fließen bittere Tränen: „Schade, dass wir uns in entscheidenden Momenten nicht in den Arm nehmen und liebhaben können. Man muss die Sachen mit den Menschen klären, die man liebt, wenn man lebt. Und nicht befangen bleiben in irgendwelchen Befindlichkeiten.“

Dschungelprüfung des Tages

Filip Pavlovic und Peter Althof dürfen beim „Kennen oder flennen“-Quiz um Sterne spielen. Die Dschungelprüfung in aller Kürze zusammengefasst: sechs „köstliche“ Drinks, sechs Sterne, sechs Runden und jeweils sechs Fragen. Diesmal müssen die Sterne allerdings nicht erspielt, sondern „verteidigt“ werden. Ein Stern ist gesichert, wenn alle sechs Fragen einer Runde korrekt beantwortet werden. Ist das nicht der Fall und eine Frage wird falsch beantwortet, kann der Stern auch durch das Trinken der erwähnten Drinks gerettet werden.

Die Dschungelprüfung "Kennen oder flennen" an Tag 13 im Dschungelcamp 2022 verlangt Filip Pavlovic alles ab. Foto: RTL / Stefan Menne Hier ist ihm und Peter Althof noch zum Lachen zumute. Foto: RTL / Stefan Menne Doch das soll ihnen schnell vergehen. Foto: RTL Der Grund: die Drinks, die bei einer falschen Antwort ihre Chancen auf einen Stern am Leben halten. Foto: RTL Doch Peter beißt sich durch und schluckt alles runter. Foto: RTL Beweis gefällig? Bitteschön! Foto: RTL Deutlich mehr Probleme hat Mitstreiter Filip. Foto: RTL / Stefan Menne Mitunter wirkt er fassungslos. Foto: RTL / Stefan Menne Und verzweifelt. Foto: RTL / Stefan Menne Doch er geht bis an die Schmerzgrenze. Foto: RTL / Stefan Menne Sein Finger landet im Hals. Foto: RTL / Stefan Menne Die Ekel-Drinks sollen nach draußen – und Platz für das Essen schaffen, das die beiden Camper durch sechs von sechs möglichen Sternen erspielt haben. Foto: RTL / Stefan Menne

Die „Prüflinge“ zeigen eine starke Leistung, beantworten, was sie können und trinken, wenn sie müssen. Einziger Schandfleck: Auf die Frage, in welcher Stadt das Reichstagsgebäude steht, antwortet Filip mit „München“ – und schämt sich in Grund und Boden: „Kann man das mit München rausschneiden?“ Am Ende ist aber selbst dieser Fauxpas vergessen, denn das „Duo infernale“ verlässt das Schlachtfeld mit sechs von sechs Sternen.

Sprüche des Tages

„Manuel, das verändert dein Leben!“ (Anouschka lässt ihre ganze Erfahrung spielen)

„Jetzt musst du dir keine Flügel mehr ankleben, du hast sie jetzt selbst.“ (Eric Stehfest wie er leibt und lebt)

„Es ist vegetarische Kacke.“ (Anouschka findet Affenkot nicht schlimm)

„Meine Kacke ist auch vegetarisch.“ (Lindas Antwort folgt auf dem Fuß)

„Und wenn ich dann ganz zurück bin, muss der Arzt inspizieren, was sonst noch so verrutscht ist.“ (Harald Glööckler versetzt seinen Beauty-Doc in Alarmbereitschaft)

„Du siehst viel besser aus. Lass‘ das mal so.“ (Anouschka mit einer Lehrstunde in Sachen Komplimente)

„Wie kann ich München mit Berlin verwechseln? Ich wollte doch meine Mutter stolz machen und jetzt sowas!“ (Filip weiß nicht, wo das Reichstagsgebäude steht)

„Kann man das mit München rausschneiden?“ (Filip versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben)

Wer ist raus?

Wie schon an Tag 10 setzt RTL eine Runde aus: Keiner der Kandidaten fliegt raus. Wäre es ernst geworden, hätte es sich zwischen Eric und Anouschka entschieden, die die wenigsten Anrufe gesammelt hatten. Die Anrufe sollen aber erneut für den Folgetag zählen.

>> Dschungelcamp 2022: Böses Spiel bei RTL? Zählen die Anrufe von Mittwoch wirklich? <<

Mehr zum Dschungelcamp: