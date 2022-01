Dschungelcamp 2022: Erics Prüfungs-Verweigerung und Lindas Verbal-Schelle – so lief Tag 10

Einiges los an Tag 10 im Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest verweigert die Dschungelprüfung – und liefert eine völlig verrückte Erklärung. Außerdem leistet sich eine Kandidatin einen verbalen Fehltritt gegenüber einem Mitcamper. Zwei weitere hingegen beschließen, sich auch außerhalb des Dschungels wiederzusehen. Und am Ende lautet die große Frage wie immer: Wer fliegt raus? In unserer Zusammenfassung erfahrt ihr es!

Bromance des Tages

Eric realisiert, wie sehr er sich nach dem Dschungel-Abenteuer auf seine Familie freut. Diese Erkenntnis möchte er mit Manuel Flickinger teilen, der ihn zum Bach begleitet. Und der „Prince Charming“-Kandidat hat nicht nur ein offenes Ohr – sondern auch Verständnis: „Ich finde das so schön, dass du das so sagst. Ich wäre auch gerne an dem Punkt.“ Wehmütig erklärt er: „Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich jetzt rauskomme, habe ich keine Familie da. Wenn ich nach Hause komme, dann ist da niemand. Niemand.“

Im Dschungeltelefon drückt er seine Sehnsucht nach einem Weggefährten aus: „Für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ich irgendwann auch wieder einen Partner an meiner Seite habe, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Mit all meinen Facetten. Ich hoffe, dass irgendeiner da draußen ist, der das auch erkennt und sich irgendwann zeigt.“

Eric versucht, Manuel aufzumuntern: „Du bist eben jetzt an einem ganz anderen Punkt. Für dich gilt es noch, einen ganz anderen Befreiungsschlag einzuleiten, noch mal ganz neu nach vorne zu gehen.“ Dabei will er ihm behilflich sein. Und so schlägt er ein Wiedersehen nach dem Dschungelcamp vor: „Vielleicht gehen wir zusammen zum CSD.“ Eric, dessen Frau bisexuell ist, hält das für eine „nice“ Idee. „Ich möchte jetzt den Spaß und die Lebensfreude bei mir im Leben wieder großschreiben. Ich habe in den letzten fünf Jahren versucht, meine Seele nach außen zu kehren. Und ich erkenne Echtes von Unechtem. Bei dir spüre ich keinen doppelten Boden“, erklärt er. „Bei dir spüre ich, dass du nicht in einem Konflikt bist, um jemandem zu gefallen. Du bist da als du.“

Doch diese positiven Energien treten längst nicht bei jedem Mitcamper auf: „Aktuell sind hier noch Energien, die mich blockieren. Ich habe die letzten Tage genau aufgepasst, wann die Energie gestimmt hat, wann ich mich frei fühle und wann es mich runterdrückt.“ Wen genau er damit meint, verrät er kurz darauf im Dschungeltelefon: „Ich persönlich könnte auf die Energien von Linda, Filip und auch von Peter und Tina verzichten.“ Im Kreuzfeuer der negativen Energien trifft er eine folgenschwere Entscheidung – die er schon bald preisgeben wird.

Dschungelprüfung des Tages

Von ihren Mitstreitern werden Eric und Oldie Peter Althof in die Dschungelprüfung gewählt. Im wilden Fluss bekommen die beiden die Möglichkeit, acht Sterne zu erspielen. Eric und Peter werden in einem Käfig jeweils mit einem Schloss an den Hand- und Fußgelenken festgekettet und der Käfig wird – mit Ausnahme einer Luftkammer – komplett unter Wasser gelassen. Innerhalb von zehn Minuten müssen sie versuchen, den richtigen Schlüssel – diese sind mit Bungee-Seilen am Rand des Käfigs befestigt – für jedes Schloss zu finden und alle acht Schlösser zu öffnen. Es geht um alles oder nichts: Schaffen es die beiden, alle Schlösser zu öffnen, erhalten sie acht Sterne. Schaffen sie es nicht, bekommen sie keinen einzigen.

Highlight des Tages

Und damit wären wir auch schon wieder bei Erics Entscheidung. Denn auf die Frage, ob er zur Dschungelprüfung antreten will, ruft der 32-Jährige: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch nicht etwa aus Angst, sondern wegen seiner Abneigung gegenüber diversen anderen Dschungelcamp-Kandidaten. „[…] Im Camp gibt es Menschen, die ganz frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen“, erklärt er. Harald Glööckler beispielsweise, so wird im Vorfeld gezeigt, hatte ihm erzählt, dass keine seiner Geschichten der Wahrheit entspreche.

Eric stellt klar: Er ist nicht bereit, für Menschen, die ihn nicht leiden können, Essen zu erspielen. Dass er mit seiner Entscheidung auch denen schadet, die er mag, übersieht er gekonnt.

Trotz der Wahl durch die anderen Camper traten Eric Stehfest und Peter Althof nicht zur Dschungelprüung an Dschungelcamp-Tag 10 an. Hier ziehen sie von dannen. Foto: RTL / Stefan Menne Dabei war der Käfig bereits angerichtet. Foto: RTL / Stefan Menne Und Dr. Bob hatte das Vorgehen genau erklärt. Foto: RTL / Stefan Menne Doch dann der Schock: Eric will nicht antreten. Foto: RTL / Stefan Menne Er sagt den "magischen" Satz: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Foto: RTL / Stefan Menne Anschließend erklärt er: "Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können." Foto: RTL / Stefan Menne Peter, der alleine nicht antreten darf, trägt Erics Entscheidung mit Fassung: "Ich bin mit ihm hier hergegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären. Es sei denn, ich kann es allein machen. Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch." Foto: RTL / Stefan Menne Seinen "Krieger" nimmt er trotz seiner egoistischen Entscheidung sogar in den Arm. Foto: RTL / Stefan Menne Am Ergebnis ändert seine ausgeprägte Teamfähigkeit allerdings nichts: null Sterne – kein Essen. Foto: RTL / Stefan Menne

Die „Vorarbeit“ für seinen besonderen Auftritt hatte Eric in den vergangenen Tagen geleistet. „Ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit“, erklärt der Schauspieler. „Ich esse Reis und trinke Wasser, das reicht mir.“ Der Grund: Er wolle „nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun“.

„Ich hoffe, dass ihr mich wählt heute. Ich habe eine Aufgabe“, sagt er zuvor im Kreise der anderen Camper. Die folgen seinem „Befehl“ – und sorgen damit dafür, dass die Prüfung an Dschungelcamp-Tag 10 beendet ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Bis kurz vor deren Beginn lässt sich Eric nicht in die Karten schauen, macht stattdessen immer nur kryptische Andeutungen. Erst vor Ort lässt er die Bombe dann platzen. „Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie“, kommentiert Sonja Zietlow

Peter hingegen, der unfreiwilligerweise mit im Verweigerer-Boot sitzt, erweist sich als echter Teamplayer: „Ich bin mit ihm hier hergegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären. Es sei denn, ich kann es allein machen. Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch.“

Aufreger des Tages

An anderer Front hingegen ist ihm die gute Laune im Vorfeld vergangen. Als er witzelt, beim Film „Last Dschungelcamp“ wäre er der Beleuchter, entgegnet Linda Nobat: „Na, die hellste Leuchte biste jetzt nicht.“ Rumms! Peter ist alles andere als begeistert, erspart sich einen Konter aber, „denn wenn ich etwas sage, bist du beleidigt“. Dafür findet der 66-Jährige im Dschungeltelefon klare Worte: „Sie sollte Respekt vorm Alter haben. Ganz einfach. Man kann jeden Spaß machen, aber wenn du den anderen als blöd hinstellst, das ist nicht gut.“

Linda versucht, die Wogen zu glätten, doch ihre Worte haben Peter sichtlich getroffen. Mit ernster Miene sitzt er am Lagerfeuer und grummelt: „Und ich habe überall erzählt, dass ich dich so intelligent finde. Das muss ich alles revidieren. Respekt ist wichtig. Ich bin 66 und ein junges Mädchen sagt zu mir, dass ich nicht die hellste Leuchte bin. Das ist geil.“ Linda ist in Erklärungsnot: „Ich habe einfach nur Spaß gemacht und ich dachte, du verstehst genauso viel Spaß, wie du Spaß machst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich dumm finde, ich halte dich für sehr intelligent, Peter. Es war einfach nicht so gemeint. Es tut mir leid.“ Peter nimmt die Entschuldigung an.

DER Aufreger des Tages

Der eigentliche Aufreger des Tages ist aber natürlich Erics Prüfungs-Verweigerung. Als er mit Peter ins Dschungelcamp zurückkehrt, unterrichtet er die übrigen Kandidaten über seinen Entschluss. „Falls ich hier bleibe, rate ich euch, mich nicht in die Prüfung zu schicken. Sonst geht’s nämlich so weiter“, kündigt er darüber hinaus an.

Natürlich sorgt das nicht gerade für gute Laune. „Das ist rücksichtslos, egoistisch und einfach nur Scheiße“, findet Linda – und fordert Konsequenzen. Auch Filip ist mehr als wütend, als Eric ihm den Satz „Meinst du, ich hol‘ für dich Luxus-Essen, Alter?“ an den Kopf wirft. Schließlich habe er es ja umgekehrt schon gemacht. Eric ist das herzlich egal. „Hab ich’s gegessen?“, fragt er triumphierend. Sein Plan ist vollends aufgegangen. Kurze Zeit später ist das Gespräch beendet.

Später offenbart Eric, dass es ihm ein wenig leid tut. „Es hat sich im Laufe des Tages einiges klären können“, verrät er dem Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Wir harren gespannt der Dinge, die da am Montagabend kommen!

Sprüche des Tages

„Na, die hellste Leuchte biste jetzt nicht.“ (Linda hat wohl nicht so richtig verstanden, dass Peter eigentlich auf ihrer Seite ist)

„Bei dir spüre ich keinen doppelten Boden.“ (Eric hat seine Gefühle intensiv erforscht)

„Ich persönlich könnte auf die Energien von Linda, Filip und auch von Peter und Tina verzichten.“ (für Eric bleiben im Dschungelcamp nicht mehr viele mögliche Freunde übrig)

„Wir sollten uns mal zusammen auf einen Ball einladen lassen. Und du kleidest mich ein mit einem deiner schönen Kleider.“ (Anouschka hat große Pläne mit Harald)

„Du kannst mich gerne ‚launische Zicke‘ nennen.“ (Anouschka regt eine Namensänderung an)

„Glaube nichts von all dem, was ich hier jemals erzählt hab. Das ist alles nur Unsinn.“ (Harald klärt Eric auf)

„Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch.“ (Peter lässt den Bodyguard raushängen)

„Wenn wir alles versteuern, bleibt eh nicht so viel. (Anouschka ist wenig begeistert von der Siegprämie)

Wer ist raus?

Wegen des Nicht-Einzugs von Lucas Cordalis und des Rauswurfs von Janina Youssefian setzt RTL am 10. Tag eine Runde aus: Keiner der Kandidaten fliegt aus dem Dschungelcamp.

