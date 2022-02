Dschungelcamp 2022: Die Männer-WG rockt die Dschungelprüfung – alle Fotos

Innerhalb von acht Minuten müssen die selbsternannten "Big Five" nacheinander Sterne einsammeln und mit diesen an einer bestimmten Markierung ausharren– egal was an Wassermassen, Bällen, Sturmböen oder Schlotze auf sie niederprasselt. Harald Glööckler macht den Anfang.

Foto: RTL / Stefan Menne