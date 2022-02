Dschungelcamp 2022: „Unerzogene Göre“ – Anouschka flippt aus, SIE fliegt – Tag 12

Eric Stehfest zeigt Reue, Anouschka Renzi wehrt sich gegen Linda Nobats Therapieversuche und Harald Glööckler und Filip Pavlovic sorgen mit einem Chips-Schatz für gute Laune im Camp. Eine Promi-Dame muss das Lager überraschend verlassen – Tag 12 in der Zusammenfassung.

>> Dschungelcamp 2022: Böses Spiel bei RTL – Zählten die Anrufe von Sonntag wirklich? <<

Sorgenkind des Tages

Anouschka, die an ADS leidet, hat mal wieder Probleme ein Spiel zu verstehen. Die Camper sollen eine Promi-Rangliste erstellen – zum Beispiel, welcher Promi am authentischsten ist. Währenddessen sind Filip und Harald auf Schatzsuche und müssen das Ranking der anderen erraten und sich so Schlüssel für die Schatztruhe erspielen. Doch Anouschka kommt mal wieder nicht mit: „Ich verstehe das Spiel nicht.“

Highlight des Tages

Weil das Ranking von Filip und Harald mit dem der anderen Camper übereinstimmt und alle Promis die Frage nach der Abkürzung BRD (Bundesrepublik Deutschland) richtig beantwortet haben, kann die Schatztruhe mit ins Camp getragen werden. Beim Öffnen dürfen sich die Camper dann über mehrere Tüten Chips freuen.

Einsicht des Tages

Als Filip von der Dschungelprüfung voller Schleim und Kakerlaken zurückkehrt, fasst Eric sich ein Herz und improvisiert eine Dusche für seinen einstigen Kontrahenten: „Ich sah es als meine Pflicht ihm zu helfen, denn dass es keine Dusche gibt, ist ja meine Schuld.“ Prompt kippt er Filip mit Peters Hilfe Wasser über den Kopf bis der ganze Schmodder der Dschungelprüfung „Locus Pocus“ (Tag 11) weggespült ist. Dann freuen sich alle auf das üppige Luxus-Dinner, das Filip mit seiner letzten Prüfung besorgt hat: „Ich erwarte heute einen Big Mac, Cheeseburger ohne Gurke und Pommes“, so Filip. Am Ende genießen alle Stars vier gelbe Ufo-Kürbisse, acht Zuckerschoten, Blumenkohl, Blaukraut, Schälerbsen, vier Marula-Früchte und einen Teil eines Krokodilschwanzes trotz angebranntem Reis in vollen Zügen. „Krokodil schmeckt. Kleiner Mix aus Hühnchen und Fisch“, so Filips Fazit.

Aufreger des Tages

Sorgenkind Anouschka sorgt an Tag 12 im Dschungel mal wieder für einen Aufreger. Sie geht auf Linda zu: „Linda, ich will etwas sagen.“ Die hält sich demonstrativ die Ohren zu und entgegnet genervt: „Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen.“ Der Streit eskaliert: „Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!“ Anouschka gerät immer mehr in Rage, läuft im Camp auf und ab und monologisiert: „Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen. Niemand würde hier jemals sagen: ‚gut gemacht, Anouschka‘. Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?“ Die anderen Stars schauen Anouschka schweigend, teilweise leicht amüsiert zu. Linda springt auf und applaudiert: „Danke, Anouschka. Der pure Wahnsinn. Das ist ’ne echte Show!“ Anouschka kontert: „Immer noch besser als deine!“

Später beim Promi-Ranking geraten die beiden erneut aneinander, als Anouschka etwas zum Spiel sagt. Linda respektlos: „Shut the fuck up! Rede nicht mit mir!“ Diese unverschämte Ansprache wird ihr später noch zum Verhängnis, denn wie der Trend „Göre“ auf Twitter belegt, entgeht Lindas ungehaltene Art auch den Zuschauern nicht.

Linda vergreift sich immer wieder im Ton. Was glaubt sie eigentlich wer sie ist? Für mich ist sie wirklich eine dumme Göre!

Hoffentlich fliegt sie heute raus !#ibes #ibes2022 #dschungelcamp #IBES pic.twitter.com/qgbQtcXUcs — Elli.Pyrelli 🟢 (@sweetfiftyfifty) February 1, 2022

Was nimmt sich diese Göre eigentlich raus? Das ist unverschämt, frech und unter aller Kanone….Ich platze gleich #IBES — 📺 STARSonTV 📺 (@STARSonTV) February 1, 2022

Dschungelprüfung des Tages

Auf Manuel und Eric wartet Trampolin-Action vom Feinsten und das vor einer sensationellen Naturkulisse und über dem drittgrößten Canyon der Welt. Mit Hilfe eines Trampolins müssen sich die beiden Stars in die Tiefe stürzen und dabei versuchen, in einem freischwebenden Netz über der Schlucht zu landen. Nur wer es schafft, sich in dem Netz fünf Sekunden zu halten, wird – je nach Abstand zwischen Trampolin und Netz – mit einem oder mehreren Sternen belohnt. Schaffen sie es nicht, fallen sie – zwar durch ein Seil gesichert – tief hinab in die Schlucht.

„Jetzt sind wir schon angekettet, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Immer nach vorne, das war schon immer mein Motto“, so Manuel, dem sichtlich der Allerwerteste auf Grundeis geht. Eric beginnt und springt zuerst. Drei Meter vom Trampolin ist das Netz jetzt entfernt. Eric schafft es, kann sich mit den Händen am Netz festklammern und hält die fünf Sekunden. „I believe I can fly“, ruft er glücklich, als er loslässt und dann hochgezogen wird. „Eric, gut gemacht. Du bist wie ein Adler geflogen“, lobt Dr. Bob. Manuel, der zuschaut, will genau wissen, wie es für den Schauspieler war.

Manuel ist den Tränen nahe – aus Angst! Foto: RTL Manuel fasst sich ein Herz und springt. Foto: RTL Geschafft! Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL Foto: RTL

„Ich habe die Entfernung unterschätzt, aber es hat geklappt“, so Eric, der wertvolle Tipps gibt und Manuel versucht zu motivieren. „Lauf schön an und spring gut ab. Du schaffst es! Ich weiß es. In dir steckt mehr als du denkst. Jetzt zeig‘ es!“ Manuel geht den Steg vor und steht über dem Abgrund. Er kämpft, zaudert und geht vor und wieder zurück. Eric ruft: „Denk nicht nach! Spring!“ Und dann tut er es! Der „Prince Charming“-Kandidat springt wirklich in das Netz und klammert sich lang genug fest. Mit Freudentränen in den Augen nimmt er Eric in den Arm. „Du hast deine Ängste überwunden! Sehr gut gemacht“, lobt Bob. Zwei Sterne, einen pro Sprung, haben sich Eric und Manuel so erkämpft.

„Jetzt ist das Netz vier Meter vom Trampolin entfernt“, erklärt Dr. Bob. „Das schaffen wir auch, das macht Spaß“, ruft der sichtlich gelöste Manuel selbstbewusst. Und so kommt es dann auch. Beide erreichen das noch weiter entfernte Netz und haben damit vier Sterne sicher.

Beim letzten Sprung, den nur ein Star machen kann, geht es um drei Sterne. „Es sind sechs Meter zum Netz“, so Dr. Bob. „Du machst es, das ist deine Prüfung“, bestimmt Eric. „Flieg‘, soweit du kannst. Hol die drei Sterne!“ Und Manuel fliegt, fliegt, fliegt – leider ganz knapp am Netz vorbei.

„Mach‘ dir nichts daraus. Du bist abgesprungen! Alles gut! Du hast deine Grenzen überschritten“, lobt Eric und nimmt Manuel in den Arm. „Es war so knapp“, zeigt Dr. Bob. „Ihr geht als Helden ins Camp und habt eure Ängste überwunden!“

Wer ist raus?

An Tag 12 muss Linda das Camp verlassen. Überraschend: Trotz des Mega-Zoffs erhält sie noch eine dicke Umarmung von Kontrahentin Anouschka.

Die besten Sprüche des Tages

„Der, der heute rausfliegt, sollte eine Scheiß-Schicht machen, denn der liegt morgen in einem Bett.“ (Tina vor ihrem eigenen Rausflog)

„Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren.“ (Anouschka über Linda)

„Das Dschungelcamp wird von vielen intelligenten Leuten geguckt, von vielen Akademikern auch.“ (Manuel)

„Sitzen hier so alte Ommas und Oppas, die sich verhalten wie kleine Kinder.“ (Linda)

„Hat ein Krokodil überhaupt einen Penis?“ (Filip)

Mehr zum Dschungelcamp: