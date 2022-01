Dschungelcamp 2022: Liebes-Drama, Affenkot und 0 Sterne – Tag 7

Primetime-Premiere fürs Dschungelcamp 2022! Am Donnerstag, 27. Januar 2022 lief die Kult-Sendung bereits um 20.15 Uhr und machte somit nicht nur Heidi Klums Staffelauftakt von GNTM Konkurrenz, sondern auch der eigenen Sendezeit um viertel nach acht alle Ehre. Denn Folge 7 hatte es wirklich in sich. Die Zusammenfassung.

Sorgenkind des Tages

Zwischen Pump-Protz Filip Pavlovic und Influencerin Tara Tabitha flogen die Fetzen. Die anfängliche Turtelei stand vor dem Aus. Der Gewinner von „Like Me I’m Famous“ (RTL2) erwiderte die Gefühle der aufgespritzten Österreicherin nicht, wie er ihr ganz offen gestand: „Ich glaube, das passt einfach nicht.“ Tara daraufhin: „Warum hast du mir nicht gesagt, dass sich bei dir was geändert hat?“ Filip: „Ich weiß nicht, was du dachtest, wie weit das war. Wir sind in keiner Beziehung. Ich glaube, dass wir zu verschieden sind.“

Tara sichtlich angefasst: „Ja, passt!“ Filip: „Ich merke doch, wie abgefuckt du auf mich bist. Ich weiß aber nicht, was ich dir getan habe. Du hast dich da viel zu sehr in etwas reingesteigert!“ Tara laut und schrill: „Wieso ich? Und DU glaubst jetzt, DU hast mich jetzt abserviert und ich bin jetzt traurig!“

Filips Konter: „Genau deshalb passt es nicht, weil du genau auf sowas achtest. Du achtest immer nur darauf, dass du perfekt bist. Mir ist egal, wer wen abserviert und dir ist es wichtig! Tara, du tust gerade so als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären…“ Und so ging es hin und her und Filip brachte es schließlich auf den Punkt: „Wir reden aneinander vorbei.“ Und Sorgenkind Tara? Die rauschte beleidigt ab.

Aufreger des Tages

Teamchefin Tina Ruland wusste ihren Posten zu nutzen, um ihre Macht zu demonstrieren und auszuspielen: „Harald, du machst mit Eric die erste und Anouschka mit Manuel die dritte Nachtwache. Ich bin die Teamchefin und ich bestimme. Ich greife jetzt durch. So macht es mir Spaß.“ Paradiesvogel Harald Glööckler war nicht gerade angetan von Tina Rulands hartem Regiment: „Mir macht es nicht so viel Spaß, Leute so herumzukommandieren. Ich bin da eher zurückhaltend.“

Das ließ Tina nicht auf sich sitzen: „Ich kommandiere nicht herum, es müssen Entscheidungen getroffen werden.“ Harald: „Es war schon dominant. Ist aber ok, Frau Kommandantin!“ Tina empörte sich über Haralds Wortwahl.

Anouschka: „Kommandantin ist doch keine Beleidigung.“ Tina: „Anouschka, hältst du dich bitte raus!“ Harald fährt laut dazwischen: „Sie hält sich nicht raus. Sie kann auch ihre Meinung sagen!“ Anouschka ergänzte: „Fräulein Rottenmeier!“ Harald: „Du attackierst die Anouschka unentwegt!“ Tina: „Ich habe Anouschka nicht ein einziges Mal attackiert, seitdem ich hier bin. Sie attackiert mich nonstop!“ Harald und Anouschka verschwanden. Ratlos blieb Tina zurück: „Habe ich irgendwas falsch gemacht?“

Highlight des Tages

Affenkot-Attacke auf Anouschka Renzi. Die von einigen Kandidaten verhasste Schauspielerin bekam eine Message von oben. Ein Affe, der scheinbar über ihr in den Bäumen kletterte, verrichtete kurzerhand sein Geschäft über ihrem Arm – Ekel-Alarm schon vor der Dschungelprüfung!

Dschungelprüfung des Tages

In der Dschungelprüfung „Der große Preis von Mpumalanga“ mussten Anouschka, Linda und Jasmin beweisen, wie erfolgreich sie als Rennfahrerinnen agieren. Mit dem Auto ging es über die afrikanische Piste, um auf der Rennstrecke Sterne einzusammeln. Jasmin, durch eine blickdichte Brille blind, steuerte das Auto. Anouschka, durch Kopfhörer gehörlos, nahm auf dem Beifahrerplatz – der entgegen der Fahrtrichtung montiert ist – Platz. Nur Linda, die stumm bleiben muss, konnte sehen, wohin die Fahrt geht. Zwölf Minuten hatte das Trio-Infernale Zeit, um bis zu zehn Sterne zu ergattern. Nur wenn der Dschungel-Bolide innerhalb dieser Zeit das Ziel erreicht hat, waren die gesammelten Sterne auch sicher.

Das Startsignal ertönte und es passierte nichts. Die Kommunikation zwischen Linda, Anouschka und Jasmin kam mühsam in Schwung. Nach einer gefühlten Ewigkeit fuhr schließlich das Auto ruckelnd und in Zeitlupe ein paar Meter vorwärts. Endlich stand der Wagen unter einem Dach, von dem die ersten beiden Sterne baumelten. Es hagelte Würmer und Schleim von oben.

Den ersten Stern hatte Anouschka schnell abgeknotet. „Was denn jetzt?“, „…rechts oder links?“ „Stopp“, „Fahr weiter“ – die drei Camperinnen zickten sich in einer Tour an. Es herrschte das pure Chaos und der zweite Stern wurde einfach ignoriert. Mühsam ging es weiter bis zur Waschanlage. Während Anouschka die nächsten Sterne abknotete, stürzte dreckiges Dschungelwasser herunter.

„Seht zu, dass ihr es über die Ziellinie schafft“, riet Daniel Hartwich über ein Megafon. Mit vielen Gesten versuchte Linda Anouschka klar zu machen, dass sie nicht weiter an dem Stern knoten soll, da sie es endlich ins Ziel schaffen müssen. Doch Anouschka verstand nicht, was Linda ihr mitteilen wollte. Dann war die Zeit vorbei und alle bisher gesammelten Sterne verloren. Aus Linda platzte es heraus: „Anouschka, das kommt daher, weil du nie zuhörst!“

Einsicht des Tages

In der Nacht kamen sich die Streithähne Filip und Tara dann doch wieder näher – wenn auch unfreiwillig! Denn die beiden wurden gemeinsam auf Schatzsuche geschickt. Die ganze Nacht mussten sie eine Wassermühle mit Wasser befüllen, um am Ende eine Schatztruhe mitnehmen zu können. Auf dem Heimweg dann Filips Einsicht: „Wir sind hier die letzten sieben Tage nicht einmal so zusammengekommen wie hier. Ohne Scheiß, wir haben einen doppelten Gewinn gemacht.“

Sprüche des Tages

„Morgengrauen? Also ist das, wenn der Morgen grau wird?“ (Filip)

„Ich verstehe nicht, wie die die und uns zusammentun können. Richtige Stars und diese Social-Media-Leute.“ (Harald über Tara, Linda und Co.)

„Hömma, wo kommt dat denn her? Vom Solarium?“ (Jasmin über das schwarze Hähnchen)

„Hey RTL, wenn ihr uns mehr bezahlt, machen wir es auch nackt.“ (Tina)

„Hat die Richtige erwischt“ (Tara über die Affenkot-Attacke auf Anouschka)

„Ich fülle Wasser hinein, damit es unten wieder hinaus kommt“ (Tara bemerkt die Unlogik bei der Schatzsuche)

„Oh nein, jetzt hat mir einer hier drauf gekackt.“ (Anouschka)

„Anouschka, das kommt daher, weil du nie zuhörst“ (Linda, die kurz zuvor „taub“ war und nur gestikuliert hat)

Wer muss in die Dschungelprüfung?

An Tag 8 (28. Januar) müssen Linda, Tina und Anouschka zur Prüfung.

