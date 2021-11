Enthüllt: Ziehen diese zehn Promis 2022 ins Dschungelcamp ein?

Das Warten hat, wenn alles glatt läuft, bald ein Ende: Nach einem Jahr Corona-Zwangspause kehrt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Anfang 2022 zurück! Nun sollen bereits alle zehn Kandidaten der 15. Staffel feststehen.

Dass Lucas Cordalis, Harald Glööckler und Filip Pavlovic dabei sind, stand bereits seit fest. Laut „Bild“-Informationen gesellen sich folgende sieben Promis zu ihnen und dürfen sich bald „Dschungelcamp-Kandidat“ nennen:

Janina Youssefian (39, Model)

Tina Ruland (55, Schauspielerin, bekannt aus „Manta, Manta“)

Anouscka Renzi (57, Schauspielerin)

Manuel Flickinger (33, Ex- „Prince Charming“-Kandidat)

Eric Stehfest (32, Ex-„GZSZ“-Star)

Linda Nobat (26, Ex-„Bachelor“-Kandidatin)

Christin Okpara (Ex-„Are You The One?“-Kandidatin)

Dschungelcamp 2022: Kandidaten noch nicht offiziell bestätigt

Dass schon weit vor der offiziellen Bekanntgabe der „IBES“-Kandidaten zahlreiche Namen gehandelt werden, ist nichts Neues. Auch in diesem Jahr lässt sich der ausstrahlende Sender RTL viel Zeit bei der Verkündung der Promis, die ins Dschungelcamp einziehen. Anders als in den Vorjahren sind aber – wie eingangs erwähnt – schon drei Kandidaten offiziell bestätigt: Filip Pavlovic als Sieger der Ersatz-„Dschungelshow“, Harad Glööckler und Lucas Cordalis, Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis.

Ebenfalls fest steht, dass die Kandidaten ihr Dschungelcamp 2022 nicht in Australien, sondern in Südafrika aufschlagen werden – genauer gesagt im Nationalpark am Blyde River Canyon. Grund für den „Umzug“ ist natürlich die anhaltende Corona-Pandemie. Wann genau die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ stattfinden soll, ist hingegen noch nicht bekannt. Auch hier könnte Corona eine Rolle spielen.

