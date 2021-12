Dschungelcamp 2022: Diese Promis sind als Kandidaten bei „IBES“ dabei

Wenn Promis aus lauter Verzweiflung Kakerlaken oder andere „Köstlichkeiten“ essen, befinden sie sich im Dschungelcamp. 2022 geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nach einjähriger Pause wieder an den Start – aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht in Australien, sondern in Südafrika. Wir zeigen euch die Kandidaten.

Nach einem Jahr Pause treten endlich wieder mehr oder weniger bekannte Prominente die Reise ins Dschungelcamp an. Wir zeigen euch, welche Kandidaten 2022 bei "IBES" dabei sind. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis tritt mit seiner "IBES"-Teilnahme in große Fußstapfen: Sein 2019 verstorbener Vater Costa war der erste Dschungelkönig überhaupt. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Hinter der Dschungelcamp-Teilnahme von Filip Pavlovic steckt harte Arbeit. Er gewann im Januar 2021 die "Dschungelshow", die RTL als Ersatz für das absgesagte Dschungelcamp sendete – und damit nicht nur 50.000 Euro, sondern eben auch das "Goldene Ticket" zur Teilnahme am regulären Dschungelcamp 2022. Foto: Stefan Gregorowius/RTL/dpa Harald Glööckler wird im Dschungelcamp 2022 für die gewisse Portion Extravaganz sorgen – da sind wir uns sicher. "Ich glaube, ich werde völlig anders rausgehen, als ich reingehe", sagt er zu seiner "IBES"-Teilnahme. Wir sind gespannt! Foto: Christian Charisius/dpa Eric Stehfest steht zu seiner Vergangenheit. Der Schauspieler und Autor war früher drogenabhängig. 2022 will er bei "IBES" überraschen. Seine Teilnahme ist noch nicht offiziell bestätigt, steht laut "Bild" aber fest. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Schauspielerin Anouschka Renzi war schon zwei Mal nackt im Playboy , im Dschungelcamp feiert sie 2022 ihre Premiere. Mit Desiree Nick, der Dschungelkönigin von 2004, hatte sie einen jahrelangen Streit. 2022 will sie in Nicks Fußstapfen treten, auch wenn Renzis Teilnahme noch nicht offiziell bestätigt wurde. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Linda Nobat wurde 2018 Miss Hessen, 2021 nahm sie an der Kuppelshow "Der Bachelor" teil. 2022 soll ein weiterer Meilenstein für sie dazu kommen: das Dschungelcamp. Ihre Teilnahme ist noch nicht offiziell bestätigt. Foto: www.instagram.com/iamlindadt/ Manuel Flickinger war Teilnehmer bei "Prince Carming", war auch schon bei "First Dates" und sogar bei "DSDS" zu sehen. 2022 versucht er sein Glück im Dschungelcamp. Seine Teilnahme wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Foto: www.instagram.com/manuel_flickinger/ Janina Youssefian ist nichts peinlich. Sie war einst das berühmte "Teppichluder" von Dieter Bohlen, war schon nackt im Playboy und bei "Adam sucht Eva" zu sehen, jetzt will sie in den Dschungel. Ihre Teilnahme wurde noch nicht bestätigt, würde aber gut passen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Tina Ruland wurde durch "Manta, Manta" bekannt, 2022 will sie die Dschungelkrone. Foto: Jörg Carstensen/dpa Ihre Teilnahme ist noch nicht offiziell bestätigt, doch Gerüchten zufolge soll Christin "Queenie" Okpara den Dschungel 2022 aufmischen. Foto: RTL / Frank Beer

