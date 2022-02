Dschungelcamp 2022: Böses Spiel bei RTL? Zählten die Anrufe von Sonntag wirklich?

Tina Ruland ist raus. Am 11. Tag im Dschungelcamp erhielt sie die wenigsten Anrufe. Doch ihr Auszug hat zumindest einen kleinen Beigeschmack: Denn am Vortag, als RTL kurzfristig entschied, keinen Kandidaten rauszuwerfen, war sie noch gar nicht unter den „Vielleicht“-Kandidaten aufgetaucht.

Am Sonntag nämlich fiel die „Entscheidung“ zwischen Linda Nobat und Anouschka Renzi. Als diese sich innerlich wohl schon etwas intensiver mit einem Auszug beschäftigten, klärten Daniel Hartwich und Sonja Zietlow auf: Wegen des Nicht-Einzugs von Lucas Cordalis und des Rauswurfs von Janina Youssefian flog am 10. Tag keiner der Kandidaten aus dem Dschungelcamp.

So weit, so gut. Doch die große Frage der IBES-Fans lautete spätestens jetzt natürlich: Was passiert mit den bisherigen Anrufen? An dieser Stelle muss fairerweise gesagt werden, dass Hartwich und Zietlow die Zuschauer bereits während der Show darüber informierten, dass diesmal kein Promi das Camp verlassen muss. Alle bereits abgegebenen Stimmen würden am nächsten Tag hinzugezählt.

Dschungelcamp 2022: Zieht RTL den Zuschauern das Geld aus der Tasche?

Das Prozedere ist zwar aus vergangenen Staffeln bekannt, dennoch sorgt es bei den Zuschauern immer wieder für Unmut. Denn eine bereits abgegebene Stimme kann nicht wieder zurückgezogen werden. Problematisch wird das, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin über Nacht so unbeliebt wird, dass ein Anruf nicht mehr in Frage käme. Andersrum bietet das den Campern aber natürlich auch die Chance auf eine Rehabilitation. Eric Stehfest könnte das gerettet haben.

Bei Tina Ruland trat am Montag keiner der beiden Fälle ein. Im Gegenteil: Ihren einzigen nennenswerten Auftritt hatte sie, als sie Eric fragte, ob sie etwas falsch gemacht habe – vom Prüfungs-Verweigerer aber keine Antwort erhielt. Trotzdem musste sie am Ende gehen. Bitter, wenn man bedenkt, dass sie am Vortag nicht einmal in „Gefahr“ gewesen war. Wer weiß, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wäre Linda oder Anouschka rausgeflogen?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dschungelcamp (@ichbineinstar.rtl)

Letztlich bleibt all das jedoch nur Spekulation, weil RTL auch in der 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ keine Zahlen zu den Anrufen offenlegt. Niemand weiß, wann wer in der Gunst der Zuschauer wo steht. Könnte es sogar sein, dass RTL gezielt einschreitet, wenn Dschungel-Zicken drohen rauszufliegen? Schließlich ist nirgendwo geregelt, wann das Rauswählen bei einem vorzeitigen Abschied eines Kandidaten ausgesetzt wird. Es handelt sich um reine Willkür.

Fakt ist: Aktionen wie die vom Sonntagabend sorgen für große Verwirrung. Und es stellt sich unweigerlich die Frage, ob der Sender nicht genau das bezwecken möchte. Denn offensichtlich ist es am Montag mindestens bei Fans von Anouschka Renzi – oder zumindest Personen, die sie weiter im Dschungelcamp sehen möchten – zu „Panik-Anrufen“ gekommen, die die zweitälteste Teilnehmerin nach Peter Althof aus der Gefahrenzone gespült haben. Leidtragende: Tina Ruland – und die Portemonnaies der Anrufer.

