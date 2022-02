Dschungelcamp 2022: Alle Voting-Ergebnisse auf dem Weg zu Filips Sieg – so stimmten die Anrufer ab

Filip Pavlovic ist Dschungelkönig 2022! Nach 16 Tagen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde er am Sonntag kurz nach 0 Uhr zum Sieger der 15. Staffel gekürt. Dass er in der Gunst der Zuschauer allerdings nicht von Beginn an ganz oben stand, zeigen die nun von RTL veröffentlichte Auswertung der Anrufe.

Elf wagemutige Promis zogen am 21. Januar in den südafrikanischen Dschungel, um den Titel Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2022 zu ergattern. Mit diesem Ziel vor Augen wurde gestritten, (gegen Ängste) gekämpft, geweint und gelacht. Und am Ende bekam einer das Lachen kaum mehr aus dem Gesicht: Filip Pavlovic, Dschungelkönig Nummer 15. Dabei war sein Sieg nicht unbedingt von vornherein abzusehen – zumindest, wenn man die Anrufe der Zuschauer betrachtet.

Dschungelcamp 2022: So stimmten die Anrufer ab

Doch von vorne: Als es in der ersten Woche noch hieß „Wer soll zur nächsten Dschungelprüfung?“ war die Antwort der Zuschauerinnen und Zuschauer eindeutig. Linda Nobat wurde in sechs von sieben Prüfungen gewählt, landete dreimal deutlich auf Platz 1 (22.01.: 16,43 %; 23.01. (Platz 1): 32,74 %; 24.01. (Platz 1): 48,74 %; 25.01. (Platz 1): 46,78 %; 26.01.: 24,43 %; 27.01.: 15,45 %). Auch Anouschka Renzi bekam viele Stimmen, wurde viermal in eine Prüfung gevotet und lag an zwei Tagen auf Platz 1 (21.01. (Platz 1): 21,53 %; 23.01.: 7,77 %; 26.01. (Platz 1): 33,52 %; 27.01.: 25,06 %).

Ab dem Freitag, 28. Januar durften die Zuschauerinnen und Zuschauer dann darüber entscheiden, wer das Camp verlassen muss. Nachdem zunächst Harald Glööckler (28.01. 27,98 %, 29.01. 26,58 %) und Eric Stehfest (30.01. 22,31 %, 31.01. 20,41 %) die meisten Anrufe sammeln konnten, wendete sich das Blatt ab Dienstag (1. Februar) zugunsten des neuen Dschungelkönigs: Filip Pavlovic eroberte Platz eins – und gab diesen nicht mehr her (01.02.: 20,09 %; 02.02.: 25,61 %; 03.02.: 25,18 %; 04.02.: 32,35 %).

Im großen IBES-Finale lag er bereits in der ersten Entscheidung klar mit 48,58 Prozent der Stimmen vor Eric Stehfest (28,71 Prozent) und Manuel Flickinger (23,25 Prozent). In der finalen Entscheidung wurde sein Vorsprung dann sogar noch deutlicher: Letztlich setzte er sich mit 63,69 Prozent gegen Eric Stehfest (36,31 Prozent) durch.

Eingefleischte IBES-Fans dürften aber vor allem bei den Rauswahlen die hinteren Plätze deutlich mehr interessieren als die vorderen. Vor allem an den beiden Tagen, an denen kurzfristig keiner der Promis aus dem Dschungelcamp gewählt wurde, wurden Zweifel an der Vorgehensweise laut. Die kompletten Voting-Ergebnisse findet ihr hier.

