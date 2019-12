Nach dem Dschungelcamp 2019 ist vor dem Dschungelcamp 2020. Die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht im kommenden Jahr in ihre 14. Staffel. Wir informieren euch an dieser Stelle über alle Neuigkeiten, Gerüchte und die gehandelten Kandidaten.

Wann startet das Dschungelcamp 2020?

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 10. Januar 2020 um 21.15 Uhr bei RTL. Es ist der Auftakt für die insgesamt 14. IBES-Staffel. Darin kämpfen wieder zwölf Kandidaten für zwei Wochen um die Dschungelkrone und müssen auf dem Weg dorthin zahlreiche Ekel-Prüfungen über sich ergehen lassen. Das Finale wird am Samstag, 25. Januar um 22.15 Uhr ausgestrahlt, einen Tag später gibt es um 20.15 Uhr „Das große Wiedersehen“ mit allen Kandidaten.

Welche Kandidaten ziehen in das Dschungelcamp 2020?

Das steht noch nicht offiziell fest. RTL rückt mit den Kandidaten-Namen meist erst wenige Tage vor dem Start der neuen Staffel raus, beteiligt sich bis dahin aber immer mal wieder gerne selbst an den Spekulationen.

Inzwischen hat die „Bild“ jedoch alle zwölf Kandidaten verkündet – ohne Bestätigung von RTL.

Marco Cerullo

Claudia Norberg

Daniela Büchner

Antonia Komljen

Markus Reinecke

Elena Miras

Sven Ottke

Anastasiya Avilova

Prince Damien

Sonja Kirchberger

Günther Krause

Raúl Richter

Auch wir hatten uns Gedanken über unsere Traumbesetzung der neuen IBES-Staffel gemacht und haben hier für euch unsere Wunsch-Kandidaten zusammengestellt.

Ansonsten brachte die „Bild“ Anfang Oktober unter anderem die Namen von Wendler-Freundin Laura Müller, Soap-Star Hubert Fella sowie Sharon Trovato, Tochter von TV-Detektiv und „Promi Big Brother“-Kandidat Jürgen Trovato, ins Spiel. Müller dementierte ihre Teilnahme jedoch prompt und hat ein Angebot der Produktionsfirma laut eigener Aussage abgelehnt. Mittlerweile ist auch klar, dass auch Hubert Fella und Sharon Trovato kein Thema mehr sind.

Daniela Büchner, die Witwe von TV-Auswanderer und Ballermann-Sänger Jens Büchner sollte derweil eigentlich schon 2019 ins Dschungelcamp ziehen, musste dann jedoch den plötzlichen Tod ihres Mannes im November 2018 verkraften. Dass sie 2020 erneut die Möglichkeit bekommt ins Dschungelcamp zu ziehen, galt als sicher und ist nun zumindest laut „Bild“ auch bestätigt.

Über ein „IBES“-Comeback hätte sich indes Helena Fürst gefreut, und das aus freien Stücken. Die Doku-Soap-Darstellerin war bereits 2016 in der RTL-Show zu sehen, fühlte sich aber ungerecht behandelt. Das Problem: RTL erteilte ihr eine Abfuhr.

Ganz allgemein hat der Sender in der Vergangenheit immer auf eine bunt gemischte Truppe gesetzt, die möglichst viele potenzielle Zielgruppen bedient. Da wären zum Beispiel Influencer oder ehemalige Castingshow-Teilnehmer wie Gisele Oppermann („Germany’s Next Topmodel“) oder Daniele Negroni („Deutschland sucht den Superstar“), die beim jungen Publikum für eine gute Einschaltquote sorgen sollten. Oder aber auch ehemalige Sportstars wie Thomas Häßler, Eike Immel und der Bremer Kugelblitz Ailton, die nach ihrem Karriereende in der Öffentlichkeit keine allzu glückliche Figur abgegeben haben. Ebenso gab es meist einen oder zwei Altstars wie zuletzt Tina York oder Gunter Gabriel, die eher bei der älteren Generation Erinnerungen weckten.

Und da wäre da ja noch der breite Kandidaten-Pool der RTL Mediengruppe selbst. Ob TV-Auswanderer aus der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“, Teilnehmer aus Dating-Formaten wie „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ oder Soap-Darsteller aus Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ oder „Unter uns“: Für Nachschub war immer gesorgt. Und, bevor wir es vergessen, es gibt natürlich auch immer die Eine, die potenziell viel nackte Haut zeigen könnte. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel Dolly Buster, Micaela Schäfer, Kattia Vides, Kader Loth oder auch „Busen-Wunder“ Leila Lowfire, die sich 2019 schon gleich am ersten Tag nackt präsentierte. 2020 dürfte diese Rolle wohl vor allem Anastasiya Avilova erfüllen.

Alle Kandidaten der bisherigen 13 Staffeln von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen wir euch hier in einer Bildergalerie. Und wir sind uns sicher, dass das der ein oder andere Teilnehmer dabei ist, den ihr schon nicht mehr auf dem Schirm hattet.

Wer moderiert das Dschungelcamp 2020?

Hier ändert sich nichts. Nach dem Tod von Dirk Bach im Oktober 2012 moderiert Daniel Hartwich seit der siebten Staffel an der Seite von Sonja Zietlow jede Episode des Dschungelcamps und das durchaus mit Erfolg. So wurde er 2013 gemeinsam mit Zietlow mit dem Deutschen Comedypreis für die Moderation von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“! ausgezeichnet. Ihre Moderationstexte schreibt das Duo dabei aber keineswegs selbst. Stattdessen ist Moderator und Autor Michael „Micky“ Beisenherz gemeinsam mit Zietlows Ehemann Jens Oliver Haas für die zumeist zynisch-bissigen Texte verantwortlich.

Das Dschungelcamp live im TV und Stream sehen – wie geht das?

Natürlich über RTL. Der Sender strahlt das Live-Format ab Start jeden Abend für eine Dauer von 14 Tagen aus. Die Auftaktfolge wird zur Prime-Time ab 21 Uhr übertragen, die weiteren Folgen in der Regel täglich nach 22 Uhr. Über die sendereigene Mediathek „TV NOW“ könnt ihr die Folgen zudem im Live-Stream oder aber auch in der Wiederholung auf Abruf schauen. Hinzu kommt, dass RTL auch 2020 wieder die Aftershow „Die Stunde danach“ ausstrahlen könnte. Darin wurde zuletzt direkt im Anschluss an die jeweils ausgestrahlte Folge gemeinsam mit verschiedenen Gästen über die aktuellen Geschehnisse im Dschungelcamp diskutiert.

Wo wird das Dschungelcamp gedreht?

Das Dschungelcamp wird im australischen New South Wales in der Nähe der Stadt Murwillumbah produziert. Auf einem etwa zehn Kilometer entfernten ehemaligen Farmgelände wird nicht nur die deutsche Version vom Dschungelcamp gedreht, sondern auch die britische Variante „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“.

Wer hat das Dschungelcamp bisher gewinnen können?

Logisch, nach 13 Staffeln gibt es auch 13 Gewinner. Und das wären: Costa Cordalis, Désirée Nick, Ross Antony, Ingrid van Bergen, Peer Kusmagk, Brigitte Nielsen, Joey Heindle, Melanie Müller, Maren Gilzer, Menderes Bagci, Marc Terenzi, Jenny Frankhauser sowie Evelyn Burdecki. Und weil es so schön ist, haben wir hier für euch auch nochmal alle Gewinner in Bildern.