Daniela hat Lucas die Teilnahme am Dschungelcamp verboten! So geht’s im Hause Cordalis weiter

Kurz nachdem klar war, dass Lucas Cordalis mindestens verzögert zum Dschungelcamp dazustoßen würde, äußerte sich auch Lucas‘ Frau Daniela Katzenberger aus der deutschen Heimat via Instagram bei den gemeinsamen Fans. Dort erklärte die 35-Jährige bereits, dass sie nichts davon hält, wenn Lucas erst später ins Camp zieht. „Ganz oder gar nicht“, lautete ihre Devise und appellierte deshalb an ihren Gatten, es im nächsten Jahr erneut zu versuchen.

Wie „Bild“ nun herausgefunden hat, sprach Daniela wohl tatsächlich das letzte Wort in der Angelegenheit und beorderte Lucas zurück in die Heimat. Tage zuvor haderte der 54-Jährige bereits, denn seine Tests waren laut dem Blatt negativ. Dann aber schaltete sich Daniela ein und beendete das Hin und Her.

„Ich werde gleich erst einmal alle so feste drücken – und nicht mehr loslassen!“ – das soll die erste Amtshandlung von Lucas Cordalis (54) sein, wenn er wieder zurück bei Frau Daniela Katzenberger (35) und Töchterchen Sophia (6) ist. Mit der Dschungelca… https://t.co/joSDfypxXo — TV (@TVbyRTL) January 26, 2022

Ein Mitarbeiter des Produktionsteams erklärte: „Das Camp war ja inzwischen soweit vorangeschritten, es hatten sich ja schon Gruppen gebildet, so dass Lucas nach einem Einzug nur hätte verlieren können. Es wäre sehr schwer geworden, den Titel des Dschungelkönigs zu holen. Darum ist er auf Anraten seiner Frau zurückgekehrt.“

Doch der Name Cordalis ist fest mit dem Dschungelcamp verbunden, weshalb die Teilnahme des Sohnes vom ersten Dschungelcamp-Gewinner Costa Cordalis nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. So soll Lucas im nächsten Jahr an der kommenden Ausgabe des Dschungelcamps teilnehmen und danach im Frühjahr bei „Let’s Dance“ antreten. RTL will angeblich nach Bild-Informationen intern an der Sendestruktur schrauben und Lucas soll eines der Aushängeschilder im kommenden Jahr werden.

