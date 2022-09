„Doppelpass“ am Sonntag ohne Florian König – das ist sein Ersatzmann

Wieso moderiert Florian König nicht den „Doppelpass“? Damit ihr am Sonntagmorgen nicht überrascht seid und euch genau diese Frage stellt, wollen wir vorbeugen. Der etatmäßige „DoPa“-Moderator wird am 4. September nicht mit dabei sein. Seinen Ersatz kennt ihr aber ebenfalls bestens.

Thomas Helmer feiert am Sonntag ein Kurzzeit-Comeback als Moderator des „Doppelpass“. Der ehemalige Bundesliga-Profi wird in der ersten September-Ausgabe des Fußball-Talks durch die Sendung führen. Der Grund dafür ist, dass Florian König nicht in München, sondern in den Niederlanden im Einsatz ist.

König ist vielen ja noch bestens als Formel-1-Moderator bei RTL bekannt. Die Rolle hat er jahrzehntelang – in erster Linie mit Niki Lauda an seiner Seite – ausgefüllt. Aktuell hat RTL eine Sublizenz von Sky, die ihnen erlaubt, vier Rennen im Jahr zu übertragen. Das dritte von vier Rennen in der laufenden Formel-1-Saison findet am Sonntag (15 Uhr) in Zandvoort statt – und König ist mit vor Ort.

Weil König in den Niederlanden weilt, übernimmt Helmer gemeinsam mit Co-Moderatorin Jana Wosnitza die Runde. Die beiden begrüßen unter anderem den ehemaligen Fußball-Profi Felix Kroos und Steffen Freund, der gemeinsam mit Helmer 1996 Europameister in England wurde. Alle „Doppelpass“-Gäste am Sonntag verraten wir euch hier.

Von 2015 und 2021 war Helmer Moderator des „Doppelpass“. Er war nach Rudi Brückner (1995 – 2004) und Jörg Wontorra (2004 – 2015) der dritte Moderator des Formates. Es ist nicht das erste Mal, dass Helmer seitdem in Vertretung moderiert – in der vergangenen Saison vertraten er und Brückner Florian König, als dieser über längere Zeit krankheitsbedingt passen musste.

