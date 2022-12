Die schönsten Weihnachtsfilme und ihre Drehorte: Hier entstanden „Aschenbrödel“, „Sissi“ und „Der kleine Lord“

Einer aktuellen Umfrage zufolge ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bei Erwachsenen in Deutschland der beliebteste Weihnachtsfilm. Gleichauf mit „Kevin – Allein zu Haus“. Auf den weiteren Plätzen folgen „Der kleine Lord“ und „Sissi“. Diese Woche kommen all diese Filme wieder traditionell im Fernsehen. Doch wo wurden sie eigentlich gedreht?

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Wo wurde der Märchen-Klassiker gedreht?

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Die irren Kostüme der bösen Stiefmutter, der Prinz im Schnee, der Schuh auf der Treppe zum Schloss, die Eule Rosalie, das Pferd Nikolaus – für Millionen Deutsche ist das vertraut. Vor allem die Musik von Karel Svoboda sorgt für heimelige Atmosphäre und geht kaum aus dem Kopf, wenn die Märchen-Koproduktion von CSSR und DDR von 1973 wieder mal am Bildschirm läuft.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Moritzburg (@visit_moritzburg)

Das hübsche gelbe Barockschloss aus „Tri orísky pro Popelku“ (so der tschechische Titel) ist das Schloss Moritzburg im Landkreis Meißen bei Dresden. Es vermarktet seine Berühmtheit mit einer Winterausstellung zum Film. Bis Ende Februar läuft sie wieder.

>> „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Das sind die TV-Sendetermine des Klassikers an Weihnachten 2022 <<

„Sissi“-Filme: Hier entstand der Film-Klassiker aus den 50ern

„Sissi“: Die historische Sisi verbrachte große Teile ihrer Kindheit im Schloss Possenhofen im oberbayerischen Landkreis Starnberg. Doch für die legendären „Sissi“-Filme Mitte der 1950er Jahre drehte man nicht am damals heruntergekommenen Originalort. Stattdessen wich man für die rührseligen Szenen 1955 auf ein ehemaliges Jagdschloss in Österreich aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss Fuschl Resort & Spa (@schlossfuschl)

Schloss Fuschl am türkisblauen Fuschlsee ist schon seit Ende der 40er Jahre ein Hotel. Das 5-Sterne-Luxushotel, 20 Auto-Minuten von der Stadt Salzburg entfernt, wird derzeit laut Marriott-Gruppe umgebaut und sei deshalb „bis Ende 2023“ geschlossen.

>> Das sind die besten Weihnachtsfilme auf Netflix <<

„Der kleine Lord“ wurde in der englischen Grafschaft Leicestershire gedreht

„Der kleine Lord“: Der britische TV-Film von Jack Gold (Original: «Little Lord Fauntleroy») aus dem Jahr 1980 holt in jeder Weihnachtszeit gute Einschaltquoten im deutschen Fernsehen. In dem Film geht es um den kleinen Cedric (Ricky Schroder), der verarmt mit seiner Mutter in New York lebt. Er ahnt nicht, dass sein gestorbener Vater einer britischen Adelsfamilie angehörte und wegen der Heirat mit einer bürgerlichen Amerikanerin enterbt wurde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Belvoir Castle (@belvoircastle)

Eines Tages lädt sein grantiger Großvater (Alec Guinness) den Achtjährigen nach England ein. Er möchte seinen einzigen Nachfahren kennenlernen und standesgemäß erziehen. Als Schloss, in dem Cedric das harte Herz des Earls erweicht, fungiert Belvoir Castle in der englischen Grafschaft Leicestershire. Die meisten Innenaufnahmen entstanden in Studios.

>> Das sind die 30 besten Weihnachtsfilme aller Zeiten: Klassiker, Blockbuster und Neuheiten! <<

Drehorte „Tatsächlich… Liebe“: London als Filmkulisse

„Tatsächlich… Liebe“: Das Kaufhaus, in dem Harry (Alan Rickman) seiner Sekretärin und Geliebten Mia (Heike Makatsch) möglichst unbemerkt von seiner Frau im selben Laden eine teure Kette kaufen möchte und der Verkäufer («Mr. Bean»-Comedian Rowan Atkinson) sehr viel Zeit in deren künstlerische Verpackung investiert, ist nicht Harrods, sondern das Kaufhaus Selfridges & Co. in der berühmten Oxford Street (Nr. 400). Der Film ist natürlich noch voller anderer Londoner Drehorte, darunter die kleine Straße St Luke’s Mews im Stadtteil Notting Hill und der Flughafen Heathrow.

>> Weihnachtsfilme auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen für Paare, Kinder und einsame Abende <<

„Kevin – Allein zu Haus“ Drehort: Airbnb bot „Home Alone“-Villa an

„Kevin – Allein zu Haus“: Das prachtvoll aussehende Wohnhaus der Familie McAllister, die zu Weihnachten nach Paris fliegt und ihren jüngsten Sohn aus Versehen vergisst, befindet sich im Großraum Chicago in Illinois. Vergangenes Jahr sorgte Airbnb für Aufsehen, weil die „Home Alone“-Villa dort buchbar war. Viele Szenen aus dem Film – vor allem jene mit den Fallen für die fiesen Einbrecher – wurden wohl gar nicht in dem Haus gedreht, sondern in einem Set in einer Turnhalle. Egal. Das weltbekannte geklinkerte Haus steht nicht weit vom Lake Michigan, etwa 30 Kilometer nördlich von Chicagos Innenstadt. Die Adresse in Winnetka lautet 671 Lincoln Avenue.

Mehr Infos zum aktuellen TV-Programm in der Weihnachtszeit findet ihr übrigens hier.

dpa