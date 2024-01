„Die Bachelors“ gehen auf Kuschelkurs – dann flirtet SIE überraschend fremd

Am Mittwoch (17. Januar) ging es endlich los: Um 20.15 Uhr startete die neue Staffel „Die Bachelors“ auf RTL, bei der gleich zwei Rosenkavaliere nach ihrer Traumfrau suchen. Für RTL+-Kunden stand sogar bereits Folge 2 als Stream zur Verfügung. Wir haben sie für euch geguckt und verraten euch, wie die ersten Einzeldates gelaufen sind und welche Kandidatin überraschend fremd geflirtet hat.

Achtung, Spoiler! Wer „Die Bachelors“ lieber im linearen TV gucken möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen. Folge 2 wird erst am 24. Januar auf RTL ausgestrahlt.

„Die Bachelors“ 2024: Das passiert in Folge 2

In Folge 2 haben sich die Single-Damen so richtig in der Ladies-Villa eingelebt. Auch wurden erste Grüppchen und Antipathien gebildet. Für viele Damen ein Dorn im Auge: Brautstylistin Leonie (28).

Die Kölnerin war es, die das erste Einzeldate mit dem Hamburger Bachelor Sebastian Klaus ergatterte, danach ausführlich von ihrem romantischen Kuscheldate und einer angeblichen „Connection“ berichtete. Beim Date ging es für die Singles auf einen Katamaran – Batida de Coco und Decke inklusive. Dabei kamen sie sich unter der Decke rasch näher, wirkten sehr intim und vertraut.

Auch bei Dennis lief es gut beim ersten Einzeldate mit Rebecca. Beim gemeinsamen Helikopter-Ausflug näherte die Blondine sich ihm schnell an. Dennis: „Sie hatte sofort ihre Hand auf meinem Oberschenkel. Das fand ich natürlich mega.“

Leonie kurbelte das Kennenlernen mit Sebastian ebenfalls proaktiv an. „Willst du mal heiraten?“, fragte sie ihren Bachelor beim ersten Date auf hoher See. Der reagierte etwas abgekühlt: „Sagen wir mal so, ich würde es machen, wenn ich weiß, dass meine Partnerin es gerne machen würde. Aber ich von mir aus muss es jetzt nicht haben.“

Eine Antwort, mit der die Brautstylistin und angehende Wedding-Plannerin sich zufrieden gab: „Ah ja, gut, weil für mich ist das schon so ein Traum.“

Und Sebastian schien auch nicht abgeschreckt von der direkten Frage nach einer möglichen Hochzeit. Im Einzelinterview gab er zum Besten: „Ich habe oft daran gedacht, sie zu küssen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich auch gerne geküsst hätte.“ Letztendlich warteten sie damit aber noch. Leonie zu RTL: „Ich hätte ihn gerne geküsst, aber das muss von ihm kommen.“

„Die Bachelors“ 2024: Sebastians Kandidatin Leonie flirtet mit Dennis

Anschließend berichteten beide ihren Mitstreitern von dem schönen und gelungenen Date auf dem Katamaran. Doch in der Nacht der Rosen dann die überraschende Wende: Leonie ging erneut auf Tuchfühlung – diesmal mit Konkurrenz-Bachelor Dennis Gries (30)!

Auffordernd tanzte sie ihn von allen Seiten an, warf ihm immer wieder eindeutige Blicke zu, strahlte dem Allgäuer tief in seine dunkelbraunen Augen! Der selbstbewusste Bayer: „Ich kann mir schon vorstellen, dass ich der Leonie auch gefallen würde.“

Von ihrem Annäherungsversuch im knallengen Leder-Minikleid fühlte der trainierte Fitnessstudio-Besitzer sich offenbar geschmeichelt: „Als die Leonie hinter mir getanzt hat, fand ich das schon ganz cool. Sie ist ein bildhübsches Mädel, hat auch richtig Power, tanzt gerne“, fasste er die Situation zusammen.

Und was sagt Bachelor Sebastian zum „Seitenwechsel“ seiner Anwärterin? “ Der 35-Jährige gab sich im RTL-Gespräch gelassen: „Hat er mit Leonie getanzt? Ich glaub‘, Leonie ist eher in meinem Team und da bringt auch keine Minitanzstunde etwas.“

„Die Bachelors“ 2024: Wer fliegt in Folge 2 raus?

