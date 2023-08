„Die Bachelorette“-Finale 2023 in Folge 8: ER hat am Ende Jennifer Saros Herz erobert

Die Suche nach Liebe hat für Jennifer Saro ein Ende genommen: Im großen Finale vergibt die 27-Jährige die letzte und damit entscheidende Rose an ihren „Mr. Right“. Wer konnte das Herz der RTL-„Bachelorette“ erobern?

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Die Bachelorette“ lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Das Finale wird erst am Mittwoch, 30. August, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

„Die Bachelorette“ 2023: Bewegende Worte vor der finalen Rosenvergabe

Bevor sich Jennifer im großen Finale zwischen Adrian und Fynn entscheiden muss, geht es für die 27-Jährige in Thailand noch einmal auf die letzten Einzeldates mit den beiden Kandidaten. Die erste Verabredung steht dabei mit Fynn an. Nachdem das Paar einen wunderschönen Tag in einer Elefantenauffangstation verbracht hat, geht es für die Turteltauben am Abend romantisch weiter. Die beiden begrüßen sich dabei, wie auch schon beim vorangegangen Rendezvous, mit einem Kuss. Dieser sei mittlerweile zum „Standard“ geworden, kommentiert Jennifer mit einem Grinsen.

Während des Dates wird Fynn auf einmal ernst. „Ich muss dir was sagen“, wendet sich der 26-Jährige an Jennifer. „Ich habe gemerkt, dass ich es ernst meine.“. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und gesteht ihr: „Ich weiß, dass ich mich vielleicht in dich verliebt habe.“ Von den Worten ihres Anwärters zeigt sich Jennifer sichtlich gerührt und es kommt erneut zu einem leidenschaftlichen Kuss.

Fynn gesteht der „Bachelorette“: „Ich weiß, dass ich mich vielleicht in dich verliebt habe!“

„Für mich war das das perfekte letzte Date, es gab keinen Moment, den ich mir schöner oder besser hätte vorstellen können“, blickt die „Bachelorette“ auf den Moment zurück. Dennoch fühlt sie sich am Ende des Treffens alles andere als gut. „Mir geht es richtig scheiße“, sagt Jennifer und erklärt, dass sie sich gerade in einem ziemlichen Liebes-Wirrwarr befinde, weswegen sie sich auf das anstehende Date mit Adrian nun gar nicht mehr richtig freuen könne. Gleichzeitig könne sie aber auch die Liebe zu Fynn nicht einfach so erwidern, da sich schließlich noch Adrian im Rennen um ihr Herz befinde.

Obwohl die 27-Jährige während ihres anschließenden Dates mit ihm versucht, sich nichts anmerken zu lassen, muss sie immer wieder an das Liebesgeständnis von Fynn denken. „An sich wäre es ein schöner Tag gewesen, aber ich konnte es nicht genießen“, gibt Jennifer zu. „Ich war ganz woanders.“

Auch Adrian bemerkt, dass mit der „Bachelorette „während des Treffens etwas nicht stimmt: „Ich habe nicht eine Sekunde an Fynn gedacht. Ich habe aber in Jennis Augen gesehen, dass da noch ein anderer Mann ist, den sie wirklich gerne hat.“ Dennoch versucht er, das Beste aus dem Date zu machen und die „Bachelorette“ von sich zu überzeugen. Zu einem Kuss kommt es trotz aller Bemühungen aber nicht.

„Die Bachelorette 2023“: ER erhält im Finale die alles entscheidende Rose

Für Jennifer steht nun die wichtigste Entscheidung an: die Vergabe der letzten Rose. Ihrer Wahl scheint sich die 27-Jährige trotz des Gefühlschaos‘ sehr sicher zu sein. „Ich denke sehr viel an die Person – morgens, wenn ich aufwache, und abends, wenn ich einschlafe“, sagt sie. „Die Entscheidung fällt mir nicht schwer, aber es fällt mir schwer, die Entscheidung zu verkünden.“

So ist die 27-Jährige sichtlich nervös, als Adrian am Abend der entscheidenden Rosenvergabe auf sie zukommt. Gemeinsam schwelgen die beiden noch einmal in Erinnerungen über ihre Höhen und Tiefen während der Show. Trotz vieler intensiver Momente heißt es für den 27-Jährigen aus Aachen dann aber Abschied nehmen. „Ich kann dir die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichen“, begründet die Bachelorette ihre Entscheidung. Adrian zeigt sich allerdings nicht als schlechter Verlierer – im Gegenteil. „Ich hoffe, dass das mit Fynn bis ans Lebensende hält, ich will einfach nur, dass du glücklich bist“, wünscht er Jennifer.

Sind „Bachelorette“ Jennifer Saro und ihr Auserwählter noch ein Paar?

Somit steht fest: Fynn ist der Sieger und hat das Herz von Jennifer erobert. „Ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe“, erwidert die „Bachelorette“ am Ende doch noch die Gefühle des 26-Jährigen für sie.

Ob das Paar auch jetzt noch zusammen ist, wird das großen Wiedersehen zeigen. Weitere Infos dazu findet ihr hier.