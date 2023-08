„Die Bachelorette“ 2023: Von ihm bekommt Jennifer Saro nicht genug – Spoiler zu Folge 6

Gerade einmal eine Woche hatten Zuschauer von der „Bachelorette“ Zeit, das Kuss-Drama der vergangenen Folge zu verarbeiten und schon geht es in der neuen Episode mit feucht-fröhlichen Knutschereien, tiefen Blicken und zärtlichen Berührungen weiter. Diese gebühren vor allem einem Kandidaten. Wer das ist und wie die anderen Teilnehmer der Show darauf reagieren, erfahrt ihr hier.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Die Bachelorette“ lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 6 wird erst am Mittwoch, 16. Juli, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

„Die Bachelorette“ 2023: ER bekommt den zweiten Kuss

Schon zu Beginn der Folge geht es turbulent zu. So stattet Jennifer der Jungs-Villa mitten in der Nacht unangekündigt Besuch ab, um sich gemeinsam mit den Kandidaten alte Kinderfotos anzuschauen. Während die einen in Nostalgie schwelgen und sich an schöne Momente erinnern, wird es für Fynn plötzlich emotional. Bei dem Anblick eines Fotos mit seinem älteren Bruder kommen dem 25-Jährigen aus Lüneburg plötzlich die Tränen. „Mein Bruder ist mein bester Kumpel“, sagt er und schweigt. Anders als seine Mitstreiter kommentiert das Nordlicht sein Bild nicht.

Das bleibt von der Bachelorette natürlich nicht unbemerkt und sie begibt sich zusammen mit ihm im Anschluss auf die Terrasse der Villa, um in Ruhe darüber zu reden. „Ich war eben ein bisschen emotional“, gibt der Influencer zu. Er erzählt Jennifer, dass sein Bruder eine ganz besondere Rolle in seinem Leben spiele. Während sich die beiden unterhalten, nähert sich die Bachelorette dem 25-jährigen Kandidaten immer weiter an und legt sogar ihren Kopf auf seine Schulter.

„Ich hätte nicht gedacht, dass du mich so schnell abholst“, gesteht der Influencer ihr. „Ich würde gerne wissen, wie es ist, wenn ich dich küsse?“ Darauf antwortet Jennifer ganz locker: „Wieso machst du es dann nicht einfach?“ Das lässt sich Fynn nicht zwei Mal sagen und es kommt zum zweiten Kuss der Staffel. Dabei können weder Fynn noch die 27-jährige Mutter genug voneinander kriegen. „Als wären wir 12-jährige Teenies“, kommentiert der Lünebürger die Knutscherei rückblickend glücklich. Auch Jenifer bereut das Geknutsche nicht. „Das war der perfekte erste Kuss für mich“, sagt sie.

„Die Bachelorette“ 2023: Wie steht es in dieser Woche um die Favoriten Adrian und Jesaia?

Den nächsten Tag müssen die beiden Turteltauben zunächst getrennt voneinander verbringen. Stattdessen lädt die Bachelorette David, André und Adrian auf einen Beauty-Tag ein. Hier suchte die Mutter vor allem das Gespräch mit Adrian. Dieser bekam in der Folge zuvor einen Eifersuchtsanfall, nachdem er mitbekam, dass Jennifer einen anderen Kandidaten küsste und auch bei der Nacht der Rosen hatte der 27-Jährige seine Emotionen nicht besonders gut im Griff.

„Meine Gefühlsausbrüche, die ich die ganze Zeit habe, sind extremer als erwartet“, gibt Adrian in einem privaten Moment mit der Bachelorette zu. „Ich entschuldige mich für alles, was gesagt wurde“, sagt er und beteuert, dass er sich nun gefangen habe und nicht mehr von negativen Gedanken geleitet werde. Diesen plötzlichen Wandel kann Jennifer nicht ganz abkaufen, dennoch schließt sie Frieden mit Adrian und gibt im Einzelgespräch zu, dass der 27-Jährige sie trotz seiner hitzigen Gefühlslage sehr reize.

Doch nicht nur mit Adrian hat Jennifer diese Woche ein wichtiges Gespräch zu führen. Auch mit Jesaia, der in Folge 5 den ersten Kuss der Bachelorette erhalten hat, muss die Herzdame ihre Gefühle Revue passieren lassen. So zieht sie den Schwaben während eines Fußballspiel mit Fynn, Oguzhan, Gianluca und Markus kurz zur Seite, um persönlich mit ihm zu sprechen. Nach dem Kuss war sich die 27-Jährige nicht ganz so sicher, wie sie über ihn denken soll und ob der Knutscher wirklich richtig war. Doch nach dem lockeren Gespräch mit ihm scheint sich die Bachelorette ihrer Sache wieder sicher zu sein. „Ich weiß, warum da ein Kuss gefallen ist“, sagt sie ohne Zweifel. „Ich habe gemerkt, dass nur der erste Kuss komisch war.“

„Die Bachelorette“ 2023: Ist Fynn nun der neue Favorit?

Nach dem Fußball-Match entscheidet sich Jennifer dazu, noch einmal etwas mehr Zeit mit Fynn alleine zu verbringen und lädt diesen auf ein kurzes Einzeldate ein. Auch hier will die Bachelorette noch einmal abchecken, ob die Nähe zum 27-Jährigen nach dem Kuss noch da ist. Tatsächlich gibt es erneut einen Kuss zwischen Fynn und der Mutter. Es war „schön Zeit mit ihm zu verbringen“, sagt Jennifer hinterher glücklich.

Es scheint beinahe so, als sei sich Jennifer nun ihrer Sache sicher. Denn auch während der anschließenden Nacht der Rosen sucht die 27-Jährige immer wieder die Nähe zu Fynn. In einem ruhigen Moment zieht sie ihn während einer Poolparty aus dem Geschehen, um ungestört mit ihm reden zu können.

Die anderen Kandidaten merken, dass Fynn plötzlich hoch im Kurs ist. Doch nicht jeder ist mit dieser Entwicklung zufrieden. Da Gianluca keine großen Chancen mehr sieht, das Herz von Jennifer zu erobern, entscheidet er sich noch vor der Rosen-Vergabe, die Show zu verlassen.

„Die Bachelorette“ 2023: Diese drei Männer haben es ins Halbfinale geschafft

Da in der nächsten Woche das Halbfinale ansteht und die Dream-Dates starten, muss sich Jennifer von gleich fünf Kandidaten trennen. Neben Gianluca verabschiedet sich die 27-Jährige bei der Rosen-Vergabe auch von David, Andre, Markus und Oguzhan.

Anders sieht das für Fynn, Adrian und Jesaia aus. Die drei Männer haben es ins Halbfinale geschafft und müssen jetzt stärker denn je um das Herz der Bachelorette buhlen.