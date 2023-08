„Die Bachelorette“ 2023: Er bekommt den ersten Kuss – Spoiler zu Folge 5

Ob beim Spa-Date im Bikini oder beim Pärchen-Yoga in knallenger Shorts und Sport-BH: Bachelorette Jennifer Saro (27) lässt in Folge 5 tief blicken und kommt sich mit dem einen oder anderen Kandidaten auch körperlich näher. Wer den ersten Kuss bekommt und wer am liebsten „heulen und nach Hause fahren“ will, erfahrt ihr hier!

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Die Bachelorette“ lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 5 wird erst am Mittwoch, 9. Juli, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Mit einigen Kandidaten ist Jennifer Saro, wie sie selbst sagt, „schon weiter als mit anderen“. Und um diesen Status zu vertiefen, will sie in Folge 5 schauen, wie sich eine körperliche Annäherung anfühlt. Das erste Einzeldate unter freiem Himmel bekommt Influencer Fynn (25) aus Lüneburg. Gemeinsam stellen die beiden sich einer sportlichen Challenge in knapper Bekleidung: Pärchen-Yoga. Dabei liegt der Mittzwanziger meist auf dem Rücken, stemmt seine Angebetete mit Armen und Beinen nach oben – natürlich alles unter Anleitung zweier Coaches. Fynn: „Da musste sie mir vertrauen, dass ich sie halte, wenn sie die Hände losgelassen hat.“ Anschließend ziehen die beiden sich für einen Weißwein und ein Gespräch zurück. „Der Vibe ist ganz gut“, resümieren sie. Fynn im Nachhinein: „Es hat geknistert.“ Zum Kuss kommt es zwischen den beiden allerdings noch nicht.

„Die Bachelorette“ 2023: Jesaia bekommt den ersten Kuss

Dafür hat Jenny sich einen anderen Kandidaten auserkoren. Das nächste Einzeldate geht an Jesaia. Zur Erinnerung: Der 27-jährige Schwabe hatte bereits das erste Einzeldate mit der Single-Mutter ergattert. Damals stellte Jenny fest: „Er hat etwas, das beruhigend auf mich wirkt.“ Deswegen lädt Jenny ihn prompt zum Spa-Date ein, begrüßt ihn im knappen Bikini und lässt sich massieren. Danach machen sie es sich auf einem Bett gemütlich und gucken sich ganz tief in die Augen. Dann kommt es zum ersten Kuss! Der dauert allerdings nur wenige Sekunden. Dann zieht Jesaia sich zurück und bricht ab. Jenny blickt ernüchtert in eine andere Richtung, sagt später im Einzelinterview: „Das war komisch. Ich habe nicht das gefühlt, was ich fühlen wollte.“ In der Nacht der Rosen besprechen sie den Kuss noch einmal. Jenny: „Wie fandest du den Kuss?“ Jesaia: „Gut, und du?“ Jenny: „Ich fand es etwas komisch.“ Jesaia: „Ja, ich auch. Müssen wir nächstes Mal besser machen.“ Doch wird es ein nächstes Mal geben?

Kandidat Adrian (27) aus Würselen bekommt derweil wegen des Kusses einen Eifersuchtsanfall und will Jenny nun auch küssen. Bei seinem romantischen Einzeldate im thailändischen Freizeitpark traut er sich jedoch nicht und kündigt an: „Beim nächsten Mal machen wir das.“ In der Nacht der Rosen fragt er Jenny dann indirekt, ob sie sich jetzt küssen sollen. Jenny würde Adrian allerdings lieber in trauter Zweisamkeit küssen und nicht im Schatten der anderen Kandidaten in der Nacht der Rosen. Daraufhin Adrian trotzig: „Ich brauche eine Frau, die mich an die Hand nimmt. Kannst du das? Aus Prinzip würde ich gerne heulen und nach Hause fahren.“ Hat Adrian sich damit selbst ins Aus geschossen? Hier lest ihr, wer in Folge 5 rausfliegt.