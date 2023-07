„Die Bachelorette“ 2023: Achtung, Spoiler! Das gab’s noch nie – Jennifer Saro lässt Bombe platzen

Es geht wieder los: Ein Haufen tätowierter Proleten versammelt sich auf der thailändischen Insel Phuket, um das Herz einer Influencerin zu erobern. Selbstdarstellung und Spaßkämpfe auf dem Boxring, feucht-fröhliche Fights im Pool und deftige Geständnisse dürfen dabei nicht fehlen. Dabei fließen nicht nur Tränen, sondern auch einige Liter Bier. Bereits in Folge 1 lässt Jennifer Saro eine Bombe platzen. Spoiler: Nicht alle Männer sind von ihrem bislang gehüteten Geheimnis begeistert…

Achtung, wenn ihr „Die Bachelorette“ lieber im linearen Fernsehen schauen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen!

Letztes Jahr überraschte Sharon Battiste mit einer Glatze die Zuschauer. In der Jubiläumsstaffel von „Die Bachelorette“ 2023 gibt es nun erneut ein Novum bei der RTL-Kuppelshow: Die Herzdame hat bereits ein Kind. Und: Ihr kleiner Sohn, der erst wenige Monate alt ist, ist sogar mit am Drehort in Thailand. Während Interviews und Dates wird er aber von einer guten Freundin Saros betreut und nicht gefilmt.

„Die Bachelorette“ 2023: 18 Jennifer Saro hat einen kleinen Sohn

Was die 18 Kandidaten über Jennifer Saro wissen müssen? Die Wahlberlinerin ist seit fünf Jahren Single, ihr Sohn ist etwa ein Jahr alt. Wie passt das zusammen? „Ja, ich hatte keinen Freund und trotzdem Sex“, gibt die ehemalige Klosterinternatsschülerin aus Bayern offen zu. „Wir haben verhütet und alles gemacht, damit das nicht passiert und dann ist es trotzdem passiert.“ Als sie den Kindsvater informiert habe, sei ihr sehr schnell klar geworden, dass sie die Schwangerschaft und Kindererziehung allein durchziehen müsse, sagt sie. Aber: „Ich bin zwar Mutter, aber ich bin ja auch Frau und möchte trotzdem begehrt werden. Nur weil ich ein Kind bekommen habe, heißt das nicht, dass ich nicht mehr sexy bin.“

Das sehen die 18 Kandidaten genauso. Gleich in der ersten Nacht der Rosen lässt Saro im tief ausgeschnittenen Glitzerkleid tief blicken. „Wow, ich bin sprachlos“, stellt Oguzuhan fest. auch Jesaia ist ganz aus dem Häuschen: „Hammer, Traumfrau. Ich hab mir braune Haare gewünscht und die hat sie.“ Doch auf welchen Typ steht Jennifer? „Der von Desperate Housewives der Gärtner, Skaterboys finde ich auch gut und Fitnesstudio-Männer find‘ ich auch toll. Es gibt viele Dinge, mit denen man mich beeindrucken kann.“

Nach dem ersten Kennenlernen verbringen die 19 Singles den Abend gemeinsam mit jeder Menge Sekt in der „Bachelorette“-Villa. Nach und nach lüftet Jenny ein paar Geheimnisse: „Ich war früher nicht so selbstbewusst und dann habe ich viel Zeit mit mir selbst verbracht und eine Therapie gemacht und auch die Selbstliebe gelernt und voila hier bin ich.“ Ihre Offenheit kommentiert sie so: „Die haben mir alle so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich dachte, ich erzähl das jetzt.“

„Die Bachelorette 2023: So reagieren die Männer auf Jennifer Saros Kind-Geständnis

Dann die nächste Bombe: „Ich wollte euch noch etwas sagen über mich. Und zwar gibt es schon einen Mann in meinem Leben. Ich bin stolze Mama, alleinerziehende Mama.“ Die Männer reagieren unterschiedlich. Fuhrparkmanager Kaan (26) aus Duisburg ernüchtert: „Wow, ok…“. Auch Adrian (27) aus Aachen ist nicht begeistert: „War ein Schock. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Stiefvater sein könnte.“ Jesaia (27) aus Stuttgart gibt zu bedenken: „Man muss sich Gedanken machen, ob man damit wirklich leben kann.“ Julian (38) ist hingegen begeistert: „Ich hab‘ mich tatsächlich ein bisschen gefreut, weil ich liebe Kinder. Ich gehe da komplett drin auf und meine Ex-Freundin hatte selber ein Kind. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt aufstehen und eine Flasche machen oder eine Windel wechseln ohne mit der Wimper zu zucken.“ Ob Julian am Ende auch das Rennen macht? Ihr Typ sei er auf jeden Fall, wie Jennifer nach der Begrüßung von Julian bereits gegenüber RTL kommentierte.

