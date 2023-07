„Die Bachelorette“ 2023: Neue Staffel mit Jennifer Saro – alle Infos zum Staffelstart

RTL geht mit „Die Bachelorette“ 2023 in die Jubiläumsstaffel. Zum zehnten Mal begleitet der Sender die Jagd nach der großen Liebe. RTL hat im Mai 2023 bekannt gegeben, wer die neue „Bachelorette“ ist: Jennifer Saro. Erneut werden wieder 20 Männer um das Herz der „Bachelorette“ buhlen und versuchen, sie von sich zu überzeugen. Wir geben euch alle Infos zur zehnten Staffel – und Antworten auf die wichtigsten Fragen zur „Bachelorette“ 2023.

Wann startet „Die Bachelorette“ 2023?

RTL bleibt sich treu und platziert den Start der „Bachelorette“ in den Sommermonaten. Die neue Staffel beginnt am 12. Juli 2023, für Abonnenten des Streamingdienstes RTL+ gibt es die erste Folge allerdings schon eine Woche vorher im zu sehen.

„Die Bachelorette“ 2023: TV-Termine

Wie gewohnt läuft „Die Bachelorette“ jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf dem Privatsender. Die voraussichtlichen Sendetermine findet ihr im folgenden:

Folge 1: 12. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 2: 19. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 3: 26. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 4: 02. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 5: 09. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 6: 16. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 7: 23. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 8: 30. Juli 2023 um 20.15 Uhr

„Bachelorette“ 2023: Influencerin Jennifer Saro die Neue

Das Feuer der Gerüchteküche ist gelöscht, denn mittlerweile ist klar, wer die neue „Bachelorette“ sein wird: Influencerin Jennifer Saro. Auf die Färte gebracht hat bereits vorab Ex-Bachelor-Kandidatin Diana Kaloev. Denn sie schien bereits vorab gewusst zu haben, warum Saro die neue Rosenverteilerin sein könnte. In einem TikTok-Video begründet sie ihre Theorie: Sie sei alleinerziehende Mama, erfolgreiche Influencerin und hübsch. Passend dazu hätte sie sich erst kürzlich von ihren Fans verabschiedet und ihre Pause damit begründet, dass sie etwas Zeit für sich brauche – womöglich für die Dreharbeiten zur neuen Staffel „Bachelorette“ 2023.

Recht sollte Diana behalten, denn wie RTL bestätigt, verteilt die 27-jährige Jennifer Saro diesen Sommer Rosen in Thailand – und hat eine ganz besondere Begleitung dabei: ihren einjährigen Sohn. „Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf“, erzählt die gebürtige Bayerin im „RTL“-Interview.

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2023 im Überblick

Auch in diesem Jahr trommelte RTL heißblütige Single-Männer zusammen, die allesamt um „Bachelorette“ Jennifer Saro woben werden. Alle Kandidaten findet ihr hier im Überblick:

Adrian (27), Bürokaufmann aus Aachen

Alexander (27), Koch aus Mannheim

André (30), Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee

Baro (25) Kaufmann für Büromanagement aus Köln

David (25), Key Account Manager aus Langweiler

Fynn (25), Influencer und Verkäufer aus Adendorf (Lüneburg)

Gianluca (27), Sport- und Gesundheitstrainer aus München

Jesaia (27), Vertriebler und Coach aus Stuttgart

Jesper (24), Modedesigner und Stylist aus Hamburg

Julian (38), Key Account Manager aus Düsseldorf

Kaan (26), Fuhrparkmanager aus Duisburg

Mike (27), Student und Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg

Oguzuhan (27), Fuhrparkleiter aus Hamburg

Oliver (27), Account Manager aus Berlin

Pedro (31), Sicherheitstechniker aus Hamburg

Thomas (29), Vertriebler aus Langenhagen

Tim (31), Mitarbeiter im Costumer Service aus Düsseldorf

Yannick (39), Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau

„Die Bachelorette“ 2023: Wer ist raus? Wer ist weiter?

Folge 1: Tim und Thomas

„Der Bachelor“ 2023: Was ist bisher passiert?

In jeder Folge dreht sich alles um die Frage: „Wer ist raus, wer ist weiter?“ Doch nicht nur das, auch in der Männervilla geht es ordentlich zur Sache. 18 Singles kämpfen um das Herz der „Bachelorette“, und nur wenige von Ihnen haben die Chance, sie ihn Einzel- und Gruppendates näher kennen zu lernen. Da liegen bei so manchem Junggesellen die Nerven blank.

Doch keine Sorge, wir versorgen euch mit allen wichtigen Details, die in der letzten Folge passiert sind. Hier findet ihr alle Folgen in der Zusammenfassung und Antwort auf die „Was ist passiert“-Frage.

„Die Bachelorette“ 2023 online im Stream oder Live-Stream

Wer die Folgen der „Bachelorette“ verpasst hat, kann dies natürlich wieder bei RTL+ nachholen. Dort werden die Folgen mit großer Wahrscheinlichkeit wieder als Video-on-demand zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich werden die Folgen auf der Online-Plattform sogar wieder vor der Ausstrahlung im linearen TV zu sehen sein. Denn in der letzten Staffel waren die neuesten Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

Sendung verpasst? So seht ihr „Die Bachelorette“ in der Wiederholung

Im TV werden die einzelnen Folgen der „Bachelorette“ auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht ausgestrahlt. Stattdessen findet ihr jede einzelne Folge auf der Streaming-Plattform RTL+.

Wo wird „Die Bachelorette“ 2023 gedreht?

Die zehnte Staffel findet im wunderschönen Thailand statt. Spannend sind solche exotischen Orte natürlich für die Einzeldates, da sie viel Spielraum für die Fantasie der Kandidaten und deren Kreativität lassen.

Gerüchte schon vor TV-Start von „Die Bachelorette“ 2023: Steht der Gewinner schon fest?

Eigentlich beginnt nach dem Drehschluss der Kuppelshow das Versteckspiel des frischen „Die Bachelorette“-Liebespärchen. Doch ein Instagram-Post könnte bereits vor Bekanntgabe der Kandidaten mehr verraten haben, als gewollt. Demnach stehe der Gewinner, der Jennifer Saros Herz erobert haben soll, angeblich bereits fest – und ist kein Unbekannter. Es handelt sich um „Love Island“-Kandidat 2021 Fynn Lukas Kunz.

Die Gerüchte werden durch aufmerksame Fans immer lauter: Zum einen fällt auf, dass sich Details von Fynns und Jennifers Stories jeweils stark ähneln. Sei es die gleiche Raufasertapete oder der identische Wäscheständer mit dem T-Shirt, das Fynn zuvor noch getragen hatte. Außerdem sollen die beiden bereits in Berlin gesichtet worden sein.

RTL wollte sich zu diesen Spekulationen bisher nicht äußern. Auch ein Statement seitens Jennifer und Fynn steht noch aus.

Wer war bisher „Bachelorette“ und welche Paare sind noch zusammen?

Hier zeigen wir euch alle bisherigen „Bachelorette“-Vertreterinnen:

Staffel 1 (2004): Monica Ivancan

Staffel 2 (2014): Anna Hofbauer

Staffel 3 (2015): Alisa Persch

Staffel 4 (2017): Jessica Haller

Staffel 5 (2018): Nadine Klein

Staffel 6 (2019): Gerda Lewis

Staffel 7 (2020): Melissa Damilia

Staffel 8 (2021): Maxime Herbord

Staffel 9 (2022): Sharon Battiste

Den Anfang machte Monica Ivancan, die mit dem Polizisten Mark Quinkenstein in die Flitterwochen startete. Doch es hatte sich recht schnell ausgeflittert, bereits kurz nach Drehschluss lernte die Blondine Oliver Pocher kennen, mit dem sie vier Jahre zusammen blieb. Heute ist sie mit Finanzdienstleister Christian Meier verheiratet und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Zehn Jahre später lernte Anna Hofbauer Kandidat Marvin Albrecht kennen. Knapp drei Jahre hielt die Beziehung, heute sind beide verheiratet, Hofbauer hat einen Sohn mit ihrem jetzigen Mann Marc Barthel. Weniger lange dauerte die Beziehung von Alisa Persch und Patrick Cuninka. Gerade mal ein halbes Jahr hielt die Fernbeziehung zwischen Berlin und München. Heute ist Persch verlobt.

2017 wählte „Bachelorette“ Jessica Haller, damals Paszka, David Friedrich als letzten Rosengewinner aus. Allerdings war nach nur zwei Monaten schon wieder Schluss. Heute ist Haller mit dem Zweitfinalisten ihrer „Bachelorette“-Staffel Johannes Haller verheiratet und sie haben eine gemeinsame Tochter.

Ähnlich kurz war auch die Beziehung von Nadine Klein und Gewinner Alexander Hindersmann. Nur wenige Wochen nach dem Finale war bereits wieder Schluss. Während Klein seit 2021 verheiratet ist, muss Hindersmann ein Single-Dasein fristen. So ergeht es auch Gerda Lewis, die 2019 mit Keno Rüst zwar nach den Dreharbeiten noch ein Paar war, doch einige Wochen danach ebenfalls erkannte, dass das wahre Leben dann doch anders funktioniert. Heute sind beide Single.

Besser sah es da bei Melissa Damilia und Leander Sacher aus. Im Dezember 2020 vergab sie ihre letzte Rose an ihn und lange sah es gut aus. Doch Anfang 2022 war auch hier das Liebes-Aus besiegelt. Auch die Liebe zwischen Maxime Herbord und Raphael Fasching nur von kurzer Dauer. Wenige Wochen nach dem Finale war die Beziehung bereits wieder beendet. Heute ist Maxime glücklich mit „Bachelorette“-Gewinner 2020 Leander Sacher zusammen.

Dagegen scheint die Beziehung von Sharon Battiste und Jan Hoffmann für beide bislang noch ein richtiger Glücksgriff zu sein. Denn trotz dessen, dass sich beide mit vielen Terminen herumplagen, scheinen sie nach wie vor verliebt zu sein, wie diverse Instagramposts der beiden beweisen. Von Trennung ist hier daher noch keine Rede.

Gerüchte vor Staffelstart: Wer ist die neue „Bachelorette“ 2023?

Bis Mai war noch nicht bekannt, wer die „Bachelorette“ 2023 sein wird, aber der Name Nele Wüstenberg geisterte bereits durchs Netz. Dabei kennt sie sich mit Rosen und deren Vergabe schon aus, war sie doch bereits beim „Bachelor“ 2022 zu sehen, wo sie das Herz von Dominik Stuckmann erobern wollte. In einem Interview verriet sie, dass sie einer Teilnahme gegenüber „nicht abgeneigt“ wäre.

Auch die Spekulationen um Ex-„Bachelor“-Kandidatin 2023 Chiara Dülberg rissen nicht ab. Noch während der Staffel tuschelten die Mädels hinter ihrem Rücken: „Ihr Ziel ist es, ‚Bachelorette‘ zu werden!“ Als David die 26-Jährige mit der Behauptung konfrontierte, stellte sie gegenüber dem Bachelor klar: „Ja, es stimmt. Ich habe mich mal bei ‚Die Bachelorette‘ beworben.“ Im Halbfinale wurde Chiara schließlich nach Hause geschickt.