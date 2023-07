Die Bachelorette 2023: Neuer Kandidat mischt Jungs-Villa auf – Folge 2

In Folge 2 lernt Mama und Bachelorette Jennifer Saro (27) ihre Männer besser kennen. Wer geht mit aufs Gruppendate, wer bekommt das erste Einzeldate und wer am Ende keine Rose? Wir haben die zweite Folge für euch vorab geguckt.

Nachdem bereits in Folge 1 zwei Männer ausscheiden mussten, lädt Jennifer Saro in Folge 2 gleich mehrere Männer zu Gruppen- und Einzeldates ein, um ihren Anwärtern genauer auf den Zahn zu fühlen. Beim einen oder anderen bleiben pikante bis ungewöhnliche Fragen nicht aus. So konfrontiert sie etwa Kandidat Adrian (27) aus Würselen (NRW) wie folgt: „Und, in der Beziehung so: Bist du da sexsüchtig?“ Jenny lacht und geht drauf ein: „Nee, ich brauch das nicht so.“

Nachdem Jenny beim Gruppendate mit Gianluca (27), Mike (27), Fynn (25), Kaan (26), David (25), Adrian und Julian (38) frittierte Insekten gegessen hat, zieht sie noch weiter zu ihrem ersten Einzeldate. Der Mann ihrer Wahl: Jesaia (26) aus Stuttgart. Doch das Gespräch läuft etwas holprig. Jenny: „Ich habe dich gewählt, weil ich noch gar nicht so viel über dich weiß.“ Jesaia betet daraufhin seinen Lebenslauf herunter: „Also, dann fange ich mal mit der Stadt an, ich komme aus Stuttgart, lebe auch immer noch in Stuttgart, arbeite im Bereich Vertrieb und Coaching und studiere nebenbei noch berufsbegleitend Wirtschaftspsychologie.“ Jennifers Resümee nach dem Date: „Er hat irgendwas, was beruhigend auf mich wirkt.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jennifer Saro (@jennifer.saro)

Das zweite Einzeldate bekommt Koch Alexander (27) aus Mannheim. Beim Slacklinen lassen die beiden sich gemeinsam fallen und halten in der Luft hängend Händchen. „Das war ein besonderer Moment“, findet Alex. Anschließend geht’s zum Dinner auf dem Dach. Alex: „Ich bin so nervös, weil ich mir selber so einen Druck mache, dass das Gespräch läuft.“ Jenny: „Es ist auch schön, wenn man zusammen schweigen kann. Das hat auch einen Wert.“ Am Ende des Dates bekommt er eine Rose vorab.

„Die Bachelorette“ 2023: Neuer Kandidat Kinan mischt Villa auf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Bachelorette (@bachelor.rtl)

Während die Männer in der Villa trotz Konkurrenzkampf eine Art „Bromance-Urlaub“ verbringen, viel lachen und feiern, steht bereits ein neuer Kandidat in den Startlöchern, der die heile Welt zum Beben bringen könnte: Kinan (26) aus Berlin. Der gelernte Bürokaufmann trällert Jenny zum Einstand einen Song auf der Gitarre. Die 27-Jährige zeigt sich begeistert und singt direkt mit – zum Leidwesen ihrer restlichen Anwärter, die den Nachrücker prüfend beäugen. Mike: „Könnte auch von Jenny der Typ sein, was ich nicht hoffe.“

Am Ende bekommt Kinan eine Rose, so wie 14 andere Kandidaten. Mike und Julian müssen die Show in Folge 2 verlassen.