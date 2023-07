„Die Bachelorette“ 2023: Mit IHM fällt der erste Kuss – Spoiler zu Folge 3

Bei „Bachelorette“ Jennifer Saro gibt in es Folge 3 eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Mal ist ihr nach einem Kuss zumute, mal kullern die Tränen. Dann kommt auch noch ein neuer Kandidat, der die Jungs-Villa und die Emotionen der Bachelorette durcheinander wirbelt. Hier kommt die große Vorschau!

Achtung, wenn ihr die Bachelorette lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 3 wird erst am Mittwoch, 26. Juli um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

In Folge 3 startet Jennifer actionreich in die neue Woche. Bei einem Training mit thailändischen Stuntmen lernen die Kandidaten Film-Fights auszuführen, sich „Glas“-Flaschen am Schädel zu zerdeppern und mit Essen um sich zu werfen. Dabei läuft Baro zu Hochformen auf, stößt Jenny derweil allerdings mächtig vor den Kopf: „Ich hatte ein langweiliges Date erwartet, aber das hier macht echt Spaß.“ Autsch!

Dafür geht es zwischen der Rosen-Dame und Kandidat Jesaia romantischer zu. Der 27-jährige Stuttgarter, der in Folge 2 das erste Einzeldate ergatterte, soll die gefesselte Jenny in einer Szene retten und sie anschließend küssen. „Ich habe mir Jesaia ausgesucht, weil er der einzige ist, den ich schon besser kennengelernt habe. Bei den anderen kann ich mir das noch nicht vorstellen“, so die 27-Jährige. Nach der Entfesselung kommt es zum filmreifen Kuss. Jenny: „Es war ja nur ein Filmkuss, muss man dazu sagen.“ Dennoch habe er ihr „sehr gut“ gefallen.

„Die Bachelorette“ 2023: Das ist der neue Kandidat Markus

Doch nur wenige Sekunden später wird die romantische Stimmung gecrasht – von einem neuen Kandidaten: Markus, 31, aus Los Angeles. Der gebürtige Münchner ist passend zum Gruppendate auch noch Schauspieler. „Ich hatte in L.A. gerade noch Drehs, deswegen bin ich jetzt nachgekommen.“ Ob er tatsächlich eine Liebe in Deutschland sucht oder sich nur Sendezeit im deutschen TV erhofft, bleibt abzuwarten. Irgendwann plane der 31-Jährige laut eigenem Bekunden, nach Deutschland zurückzukehren. Sportwissenschaftler Yannick (30) kann sich mit der neuen Situation nicht wirklich anfreunden: „Ich glaube, der könnte ihr Typ sein.“

Nach einem schönen Tag mit ihren Anwärtern am Strand mit Drinks und Musik kullern bei der 27-Jährigen plötzlich die Tränen: „Ich habe nicht so viel Zeit mit meinem Sohn. Ich vermisse ihn. Ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama.“ Und das, obwohl ihr wenige Monate altes Baby mit in Thailand ist, von ihrer besten Freundin betreut wird. Bereits in Folge 1 wurde klar, dass Jenny ihr Kind während der Dreharbeiten täglich sieht. Dennoch sei die Mutter-Kind-Zeit für sie nun zu knapp.

Einzeldate mit Fynn und Pedro

Das nächste Einzeldate ergattert Fynn (25). Bei gemeinsamen Drinks im Sonnenuntergang lernen die beiden sich besser kennen. Jennys Resümee: „Wir hatten uns viel zu sagen und keine Gesprächspausen. Das mag ich.“ Kein Wunder, kursieren aktuell doch Gerüchte, die beiden seien inzwischen als Paar in Berlin gesichtet worden sein.

Anders sieht das beim zweiten Einzeldate in Folge 3 aus. Der Glückliche diesmal ist Pedro. Der durchtrainierte Sicherheitstechniker sei zwar „das Paradebeispiel“ für Jennys Typ Mann, allerdings etwas zu nervös. „Das Gespräch war etwas anstrengend“, schlussfolgert Jennifer nach einem holprigen Gespräch mit dem Hamburger.

„Die Bachelorette“ 2023: Baro will freiwillig gehen, oder doch nicht?

Und: Bürokaufmann Baro (25) aus Köln sorgt für mächtig Verwirrung bei den Zuschauern, als er zunächst ankündigt, die Sendung freiwillig zu verlassen und dann doch wieder auf eine Rose hofft. „Bei mir springt der Funke nicht über von ihrer ganzen Gestik und Mimik her. Das werde ich ihr heute in der Nacht der Rosen auch sagen.“ Auch seinen Mitstreitern gegenüber kündigt der Mittzwanziger seinen Abgang an. David: „Baro hat mir hundertprozentig gesagt, dass er aussteigt.“ Doch dann kommt alles ganz anders. Baro zu Jenny: „Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich dich weiter kennenlernen will.“ Hä? Gegenüber RTL offenbart er wenig später: „Ob ich eine Rose bekomme, ist mir bubi.“ Doch dann das große Zittern: „Ich hoffe, ich bekomme noch eine Chance.“ Die bekommt er nicht. Er und Kenan (26) scheiden in Folge 3 aus.