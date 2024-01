„Der Bergdoktor“ Staffel 17 startet heute: Wer erobert jetzt wohl Martin Grubers Herz?

Seit 17 Jahren unterhält „Der Bergdoktor“ Millionen von Menschen. Ein Marktanteil von über 20 Prozent? Kein Problem für den ZDF-„Bergdoktor“. Laut dem Medienmagazin „dwdl.de“ schalteten zuletzt 6,11 Millionen Zuschauer ein, als Hans Sigl, Mark Keller und Co. über die heimischen Fernseher flimmerten. Und die nächste Staffel steht bereits in den Startlöchern, ist bereits abgedreht. Alles, was ihr über die 17. Staffel wissen solltet, erfahrt ihr hier.

>> „Der Bergdoktor“ 2024: Die spektakulärsten Fotos der neuen Staffel <<

„Der Bergdoktor“: Wann startet die 17. Staffel im ZDF?

Nachdem Staffel 16 ungewöhnlich früh gestartet war (im Dezember 2022), geht Staffel 17 nun wie gewohnt im Januar an den Start. Der Sendetermin der ersten Episode ist der Donnerstag, 4. Januar 2024, um 20.15 Uhr im ZDF.

„Der Bergdoktor“ (ZDF): Das sind die Sendetermine von Staffel 17

Immer donnerstags zeigt das ZDF eine neue Folge „Der Bergdoktor“ zur Primetime.

Folge 1: Donnerstag, 4. Januar 2024, um 20.15 Uhr (28. Dezember 2023 als Stream)

Folge 2: Donnerstag, 11. Januar 2024, um 20.15 Uhr (4. Januar 2024 als Stream)

Folge 3: Donnerstag, 18. Januar 2024, um 20.15 Uhr (11. Januar 2024 als Stream)

Folge 4: Donnerstag, 25. Januar 2024, um 20.15 Uhr (18. Januar 2024 als Stream)

Folge 5: Donnerstag, 01. Februar 2024, um 20.15 Uhr (25. Januar 2024 als Stream)

Folge 6: Donnerstag, 08. Februar 2024, um 20.15 Uhr (1. Februar 2024 als Stream)

Folge 7: Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr (8. Februar 2024 als Stream)

Folge 8: Donnerstag, 22. Februar 2024, um 20.15 Uhr (15. Februar 2024 als Stream)

>> Starttermin der neuen Staffel „Der Bergdoktor“ steht fest – bald ohne Hans Sigl? <<

„Der Bergdoktor“ im ZDF: Wie viele Folgen hat Staffel 17?

Während die ersten 13 Staffeln acht Folgen inklusive eines Winter-Specials beinhalteten, gab es in Staffel 14 neun Folgen und in Staffel 16 kein Winter-Special. In Staffel 17 dürfen Zuschauer sich auf acht reguläre Folgen freuen.

Wann ist die neue Staffel „Der Bergdoktor“ in der ZDF-Mediathek als Stream verfügbar?

Die neuen Folgen sind immer einen Donnerstag vor der TV-Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer es gar nicht mehr abwarten kann, kann die erste Folge also schon am 28. Dezember 2023 ab 10 Uhr morgens streamen.

Wann sind die neuen „Bergdoktor“-Folgen in der ZDF-Mediathek?

immer einen Donnerstag vor Ausstrahlung ab 10 Uhr

Thomas Balou Martin kehrt als Pathologe zurück: Ein Todesfall in Staffel 17?

Es ist Hans Sigl selbst, der die Info auf seinem Instagram-Kanal geleakt hatte: Schauspieler Thomas Balou Martin kehrt nach 16 Jahren zurück auf die „Bergdoktor“-Bildfläche. Sigl dazu in seiner Story: „Thomas Balou Martin ist hier. Und das ist ein Kollege, der hat tatsächlich 2007 einen Pathologen gespielt, und aufgrund der Tatsache, dass bei Martin Gruber natürlich kaum Patienten das Zeitliche segnen, hatte er auch keinen Auftrag.“ Ein Schauspieler, „der am längsten Zwischenraum hatte zwischen seinen Auftritten“, witzelt der „Bergdoktor“.

Thomas Balou Martin war in Staffel 1 „Familienbande“ (Folge 6) zu sehen. Damals wurde Gruber zu einem Einsatz in die Lambrechtshöhle gerufen. Dort traf er auf die verunglückte Ina Prechtl und ihre Schwester Andrea, trotz Rettungsversuche verstarb Ina noch an Ort und Stelle. Heißt also im Klartext: Wenn in Staffel 17 wieder ein Pathologe an Bord gezogen wird, wird es wahrscheinlich erneut einen Todesfall mit ungeklärter Sache geben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hans Sigl (@sigl_hans)

Episodenguide: Worum geht es in der 17. Staffel „Der Bergdoktor“?

Nach der Trennung von Anne (Ines Lutz) und dem Streit mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) will Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) Ellmau verlassen, seine Praxis aufgeben und nach New York zu seiner Ex-Affäre Franziska (Simone Hanselmann) und dem gemeinsamen Baby ziehen, um einen Neuanfang zu wagen. Doch dann kommt alles ganz anders: Seine Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) erleidet einen Zusammenbruch und kommt ins Krankenhaus. Sofort bricht Martin seine Reise ab und fährt zurück nach Ellmau. Was wäre „Der Bergdoktor“ schließlich ohne den Bergdoktor? Im Interview mit dpa deutete Hans Sigl kürzlich auch eine neue Liebschaft für „Bergdoktor“ Martin Gruber an (hier mehr lesen).

Folge 1: „Der Blick nach vorn“ (4. Januar 2024)

Dr. Martin Gruber hat eine harte Nuss zu knacken: Sein Patient Anton Grainer hat seiner Haushaltshilfe Branka Neumann gekündigt, soll nun aber, auf Martins Drängen hin, deren Tochter Emmi betreuen. Denn die alleinerziehende Branka hatte nach einem Streit mit Anton Grainer einen Unfall mit dem Moped. Bei der Untersuchung stellt Dr. Gruber eine Diagnose, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht. Doch wo soll Emmi so lange unterkommen?

Anton Grainer lebt seit Jahrzehnten zurückgezogen auf einem Einödhof. Dort züchtet er Gourmet-Schnecken und verbringt einen großen Teil seiner Zeit mit Lesen. Mit Menschen hat er seine Probleme, reagiert schnell mürrisch und abweisend. Branka Neumann arbeitet erst seit wenigen Wochen für ihn. Als sie in seiner Bibliothek Staub wischt und zwei Bücherstapel umwirft, kündigt Grainer ihr umgehend. Aufgewühlt verlässt sie den Hof und stürzt auf ihrer Fahrt mit ihrem Moped einen Abhang hinunter. Martin Gruber kommt nach seinem routinemäßigen Besuch bei Anton Grainer für einen Check-up, an der Unfallstelle vorbei. Branka liegt unter einem Baumstamm eingeklemmt, doch ihre Verletzungen sind marginal. Allerdings entdeckt Martin bei der anschließenden gründlichen Untersuchung im Ultraschall eine Veränderung im Knochenwachstum von Brankas Knöchel, die ihn beunruhigt. Er drängt auf weitere Untersuchungen.

In der Zwischenzeit taucht Brankas Tochter Emmi bei Anton Grainer auf, denn sie will ihre Mutter überraschen. Grainer möchte das Mädchen schnell wieder loswerden. Doch Emmi besteht darauf, von ihm zurück ins Tal gefahren zu werden – zum Wohnwagen, in dem sie und ihre Mutter leben.

Das Mädchen lässt sich von seiner mürrischen Art nicht abschrecken, im Gegenteil: Sie bringt Anton Grainer dazu, das Wohnmobil auf dessen Hof zu fahren, um zu verhindern, dass es offiziell abgeschleppt wird.

Inzwischen ist Lisbeth Gruber nach ihrem Zusammenbruch wieder auf die Normalstation gekommen. Sie will jedoch nicht, dass Martin in weitere Untersuchungen einbezogen wird. Martin muss sich zunächst damit abfinden. Immerhin sprechen er und Hans wieder miteinander. Auch wenn Martin nicht mehr auf dem Gruberhof wohnt, bietet er seinem Bruder an, ihm bei der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen. Seinen ursprünglich geplanten Aufenthalt in New York hat er bis auf Weiteres verschoben. Und er lässt sich auf eine Einladung zu Karin Bachmeier ein.

>> „Sturm der Liebe“-Schauspielerin Jennifer Siemann bald bei „Der Bergdoktor“ <<

Folge 2: „Abgründe“ (11. Januar 2024)

Kurz vor der Hochzeit mit Hotelbesitzerin Ina Lechner zeigt Jan Seidl neurologische Ausfallerscheinungen. Martin Gruber ahnt, dass der Mann etwas verheimlicht und sorgt sich um Inas Wohl.

Martin genießt ein weiteres lockeres Treffen mit Karin Bachmeier, das ihn von seinen familiären Sorgen ablenkt: Dass Lisbeth nach wie vor in der Klinik behandelt wird und mit ihm und Hans nicht darüber spricht, macht die beiden Brüder nervös – auch wenn es Lisbeth augenscheinlich zunehmend besser zu gehen scheint.

Lilli wird zunehmend immer stärker im Landhandel ihres Großvaters Rolf Pflüger eingespannt. Dabei könnte Martin sie in Abwesenheit von Linn Kemper gut als Unterstützung in der Praxis gebrauchen.

Als Ina Lechner dort mit ihrem aus einer Kopfwunde blutenden zukünftigen Mann Jan auftaucht, weil er bei den Hochzeitsvorbereitungen von der Leiter gefallen ist, ist Martin erst einmal überrascht. Ina und er hatten sich in New York kennengelernt, als Ina ihre Ausbildung zur Hotelfachkraft absolvierte. Inzwischen leitet sie ein Luxushotel in Ellmau. Zwar kann Martin eine Gehirnerschütterung bei Jan ausschließen, doch er möchte gerne abklären, wie es zu dem Sturz gekommen ist.

Als ihm der Hausmeister versichert, dass er wegen einer Eiweißunverträglichkeit immer mal wieder Schwindelattacken erleidet, bittet Martin Gruber ihn um die Adresse seines ehemaligen Hausarztes, um die Patientenakte anzufordern. Unter Berufung auf die Schweigepflicht vertraut Jan ihm an, dass er eigentlich Sebastian Leidinger heißt, Ina aber von dieser Namensänderung nichts weiß. Er wollte sein altes Leben hinter sich lassen und hat gegenüber Ina den richtigen Moment verpasst, ihr das zu erzählen. Martin wird misstrauisch. Als er den Grund für das Versteckspiel herausfindet, gerät er in einen medizinischen Gewissenskonflikt.

>> Das aktuelle TV-Programm im Überblick gibt es hier <<

Folge 3: „Schuld“ (18. Januar 2024)

Dr. Martin Gruber setzt alles daran, den Brüdern Vinzent und Lennart Neumüller zu helfen, deren Vater Suizid begangen hat. Denn Vinzent fühlt sich zunehmend erschöpft und ausgelaugt.

Sein kleiner Bruder Lennart brennt für Clubmusik und feiert als DJ erste kleine Erfolge. Vinzent hat die Vormundschaft für ihn übernommen. Im Grunde sind die Brüder ein eingespieltes Team, doch Vinzents immer schlechter werdender Zustand bedroht ihr Zusammenleben.

Als der junge Informatiker bei Martin Gruber in der Praxis ein IT-Problem behebt, hat er Anzeichen einer Panikattacke – scheinbar ohne triftigen Grund. Martin überzeugt Vinzent, sich untersuchen zu lassen. Lennart, der davon mitbekommt und sich ebenfalls um Vinzent Sorgen macht, wendet sich an Martin: Er fürchtet, dass sein Bruder, wie schon ihr Vater, an einer Depression erkrankt ist. Während Martin auf der Suche nach dem Auslöser für Vinzents Erschöpfungszustand auch körperliche Ursachen prüft, verschlechtert sich dessen Zustand dramatisch.

Doch nicht nur sein Patient bereitet Martin Gruber Sorgen, sondern auch seine Mutter Lisbeth. Ein Tremor an ihrer rechten Hand hat sich noch nicht verbessert. Die weiteren Untersuchungen verlaufen befundlos, doch dann bekommt die Familie endlich Klarheit über Lisbeths Erkrankung.

Zugleich erhöht die Bank den Druck auf die Pflügers: Lillis Großvater Rolf Pflüger droht eine Anzeige wegen Betrugs, wenn er die Anteile an der Grubermilch doch nicht kaufen kann. Deshalb muss seine Tochter Caro ihren Ex-Mann Claus überzeugen, ihr endlich die Scheidungsabfindung zu zahlen. Doch als die beiden bei einem Abendessen die Details klären wollen, kommt Claus mit einer überraschenden Bitte um die Ecke.

>> Der Bachelor 2024: Starttermin, Kandidatinnen und Sendetermine – die Infos zu Staffel 14 <<

Folge 4: „Im Schatten“ (25. Januar 2024)

Jasmin Hübner, von Beruf Schneiderin, kommt mit juckenden Armen zu Martin Gruber in die Praxis. Obwohl die Symptome schon seit Monaten auftreten und sie sich untersuchen ließ, gibt es keine Diagnose.

Jasmin will eigentlich nur so schnell wie möglich raus aus Ellmau und weg von ihrer Mutter. Silke Hübner zieht nämlich alle Aufmerksamkeit auf sich, entscheidet permanent über den Kopf ihrer Tochter hinweg und ist dazu seit ein paar Monaten mit deren Ex-Freund Patrick liiert. Vor allem aber nimmt sie Jasmins Aufbruchspläne nicht ernst.

Dazu kommt erschwerend, dass Silke zunehmend Jasmins Hilfe benötigt: Sie kämpft seit längerer Zeit mit Bewegungs- und Konzentrationsstörungen. Und erst, als Silke sich deswegen die Hand in einer Schneidemaschine verletzt, lässt sie sich auf eine ärztliche Behandlung ein. Während Martin nach der Ursache für ihre rätselhaften Symptome sucht, verschlechtert sich Silkes Zustand mit rasender Geschwindigkeit.

Weil die Pflügers mit ihren finanziellen Problemen um den Landhandel keinen Schritt vorwärtskommen und dies auch Auswirkungen auf die Grubermilch mit sich bringen würde, hat Lilli einen neuen Vorschlag: Karin Bachmeier könnte die Familien finanziell beraten. Doch deren Begeisterung über die Idee hält sich anfänglich in Grenzen. Währenddessen befürchtet Susannes Tochter Sophia, nicht mehr lange vor ihrer Mutter verbergen zu können, dass deren Lebensgefährte Paul einen Antrag plant. Sie macht ihm deshalb ordentlich Druck.

>> Der Bergdoktor: Sieben kuriose Fakten zur ZDF-Kultserie, die ihr garantiert noch nicht kennt <<

Wer spielt beim „Bergdoktor“ mit? Das ist die Besetzung von Staffel 17

Dass der harte Kern des Casts wieder mit dabei ist, nennt Hans Sigl im Gespräch mit dpa „ein großes Glück“. Er selbst, Heiko Ruprecht, Mark Keller und Co. sind also alle wieder mit dabei. Wer sonst noch in der neuen Staffel „Der Bergdoktor“ mitspielt, seht ihr hier: