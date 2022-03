Liebesglück nach Bachelor-Aus? Lara Honner datet Bachelorette-Kandidat Max Adrio

Es ist noch nicht lange her, da versuchte Lara Honner, das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann zu erobern. Nachdem die 23-Jährige aber in der sechsten Folge keine weitere Rose von Stuckmann erhielt, musste sie die Show verlassen. Für die kurvige Blondine offenbar kein Beinbruch: Bereits nach der Show erklärte sie, dass eine Last von ihr abgefallen sei.

Wenige Wochen später – „Der Bachelor“ wird deutlich vor Ausstrahlung aufgenommen – genießt sie ihre Freizeit. Und das nicht allein: Auf ihrem Instagram-Kanal postete die gebürtige Memmingerin ein Video, das sie beim Skifahren mit Max Adrio zeigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝐿𝐴𝑅𝐴 𝐻𝑂𝑁𝑁𝐸𝑅 | 𝐵𝐴𝐶𝐻𝐸𝐿𝑂𝑅 𝟐𝟎𝟐𝟐 🌹 (@larahonner)

Eingefleischten „Bachelor“- und „Bachelorette“-Fans dürfte der Name ein Begriff sein. Der Stuttgarter stand im vergangenen Sommer im Finale bei Bachelorette Maxime Herbord, musste dort allerdings seinem Kontrahenten Raphael den Vortritt lassen. Nun wandelt Max auf den Spuren des Siegers, der mittlerweile mit einer ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin zusammen ist: Gemeinsam mit „Bachelor“-Lady Lara vergnügt er sich in den Allgäuer Alpen.

In den Instagram-Stories der beiden gab es weitere Einblicke in den gemeinsamen Trip – Sonnenbaden, Mittagessen sowie ein süßer Snack am Nachmittag inklusive. Auch Max schien angetan vom Tag, wie er seine Follower wissen ließ: „Der Tag war mal wieder anstrengend, stand seit 8 auf den Skiern. Aber liebe ja sowas.“

Nun fragen sich natürlich alle Bachelor-Fans, ob da noch mehr im Busch ist. „Seid ihr zusammen?“ fragt etwa eine Followerin. Eine andere kommentiert die gemeinsamen Aufnahmen mit „Nawwww süß ❤️“. Aufgelöst wird das Rätsel zwar nicht, aber wer weiß: Vielleicht erfahren wir ja bald noch mehr – und es gibt ein neues Liebespaar am Bachelor-Himmel.

