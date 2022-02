„Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Die Folgen in der Zusammenfassung

2022 geht „Der Bachelor“ bereits in die zwölfte Staffel. Hier fassen wir für euch jede einzelne Folge zusammen und beantworten natürlich die Frage aller Fragen: Wer ist raus? Bei uns verliert ihr den Überblick garantiert nicht!

„Der Bachelor“ 2022 – Folge 5: Ein absurdes Ritual – und ein unerwarteter Kuss

Nach einem völlig absurden Date anlässlich des Día de Muertos wird die fünfte Folge noch wilder. Erst kommt es in der Ladys-Villa wegen eines Armbands zu völlig überzogenen Diskussionen und spätestens als Emily von Strasser von ihrem Kuss mit Dominik berichtet, ist die Laune bei allen Beteiligten am Boden. Noch schlechter wird sie bei den drei Kandidatinnen, die in der „Nacht der Rosen“ keine der begehrten Schnittblumen erhalten: Für Nachzüglerin ist Chiara Madonna ist die „Bachelor“-Reise schon wieder vorbei – und auch Valeria Peréz Cortés und Christina Aurora müssen ihre Koffer packen.

„Der Bachelor“ 2022 – Folge 4: Noch ein Kuss – und ein freiwilliger Ausstieg

Auf den ersten Kuss folgt sogleich der zweite. Diesmal ist Jana-Maria Herz an der Reihe. Für Anna Rossow gibt es im zweiten Einzeldate zwar keinen Kuss, doch in der „Nacht der Rosen“ bekommt sie die erste Rose der vierten Folge. Und während Emily von Strasser nach ihrer Erkrankung zurückkommt, verlässt Christina Rusch die Show aus freien Stücken. Im Anschluss bekommen Bobette Landu und Susanna Bouchain keine Rose.

„Der Bachelor“ 2022 – Folge 3: Erster Kuss, zwei Neue und mächtig Beef

Schock für die Bachelor-Frauen: In Person von Chiara Fröhlich und Chiara Madonna kommen nach den freiwilligen Abgängen der Vorwoche zwei neue Kandidatinnen hinzu. Wenig später passiert es: Der erste Kuss der Staffel fällt – Dominik „schenkt“ ihn Nele Wüstenberg. Derweil bricht so langsam der Zickenkrieg in der Ladys-Villa aus. Am Ende müssen Josi Fischer und Natalie Dlabolova gehen.

„Der Bachelor“ 2022 – Folge 2: Zwei freiwillige Abgänge, zwei Rauswürfe

Zweite Folge, erstes Einzeldate – und Jana-Maria Herz katapultiert sich in der Favoritinnen-Liste gleich mal nach ganz oben. Doch auch zwischen Dominik und Christina Nicolardi funkt es gewaltig. Derweil mausert sich Emily von Strasser früh zur Oberzicke der Staffel.

Und dann ist da ja auch noch die „Nacht der Rosen“: Nachdem sowohl Vivian Boesveld als auch Irina Zeiser das Feld freiwillig geräumt haben, schickt der Bachelor Giannina Parilla und Claudia Leitner nach Hause.

„Der Bachelor“ 2022 – Folge 1: Dominik als Chauffeur – und viel Schweiß beim Kennenlernen

Dominik Stuckmann leistet gleich in der ersten Folge ganze Arbeit: erst als Chauffeur und im Anschluss beim Kennenlernen in seiner Rolle als „Bachelor“. Am Ende fließen sogar die ersten Tränen der Staffel – bei Jenny Cheong, für die das Liebes-Abenteuer endet, bevor es richtig angefangen hat. Auch Bella Otyakovskiy und Elina Schuster bekommen keine Rose und müssen gehen.

„Der Bachelor“ 2022: Die Kandidatinnen im Überblick

„Der Bachelor“ 2022: Wann kommen die Folgen im TV?

Folge 1: 26. Januar 2022, 20.15 Uhr (RTL)

Folge 2: 2. Februar 2022, 20.15 Uhr (RTL)

Folge 3: 9. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 4: 16. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 5: 23. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 6: 2. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 7: 9. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 8: 16. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 9 (Finale): 23. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 10 (Wiedersehen): 30. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

„Der Bachelor“ 2022 im Stream bei „RTL+“

Wie gewohnt bietet RTL die neuen Folgen nicht nur im TV an, sondern auch online bei „RTL+“ (ehemals TVNOW). Über die Mediathek der RTL-Mediengruppe lassen sich die „Bachelor“-Folgen sowohl im Live-Stream als auch zeitversetzt schauen. Besonderes Schmankerl: Alle Folgen stehen jeweils eine Woche vor Fernseh-Ausstrahlung auf Abruf bereit. Kleiner Haken dabei: Ihr müsst euch bei „RTL+“ anmelden und nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro pro Monat zahlen. Das Abo ist dann aber auch monatlich wieder kündbar.

Alle „RTL+“-Sendetermine im Überblick:

