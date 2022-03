Glamping – und das erste Übernachtungsdate? Die Vorschau auf „Bachelor“-Folge 7

In Folge 7 ziehen die sieben übrigen Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2022 aus der Ladys-Villa. Und es wird immer intensiver. Kommt es zum ersten Übernachtungsdate? Die Vorschau lässt darauf schließen.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 7 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Wir gehen zum Glamping“, verkündet Bachelor Dominik nach der Entscheidung in Folge 6. Und als wäre das einwöchige Abenteuer nicht schon aufregend genug für die Frauen, schiebt er hinterher: „Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist: Ich bin euer Nachbar.“

Wie die Vorschau auf Folge 7 zeigt, findet das „Glamorous Camping“ an einem Strand in Mexiko statt. Der Ortswechsel bewegt Dominik: „Es startet auch für mich jetzt ein ganz neues Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt.“

>> „Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Der Bachelor“ 2022: Anna kommt endlich zum Zug!

Später ist er zumindest etwas schlauer. Denn frei nach dem Motto „Was lange währt, wird endlich gut“ wird die Beziehung zu Anna intimer. Nicht nur, dass Dominik und sie sich im Pool küssen (Erinnerungen an den ersten Kuss mit Nele in Folge 3 werden wach), es kommt vermutlich auch zum ersten Übernachtsungsdate der Staffel. Während er mit ihr auf einer Liege am Pool liegt, sagt er: „Ich würd‘ mich riesig freuen, wenn du hier bleibst.“ Die beiden großen Fragen lauten nun natürlich: Nimmt Anna die Einladung an? Und wie reagieren die anderen Frauen darauf, dass die 33-Jährige erst am nächsten Morgen von ihrem Date zurückkehrt?

>> Warum uns „Bachelor“-Kandidatin Jana-Maria Mimi-Vibes gibt <<

Was wir im Anschluss zu sehen und hören bekommen, sieht (wieder einmal) nach mächtig Drama aus. Franzi sagt mit Tränen in den Augen: „Dann ist er nicht der Richtige für mich.“ Chiara schreit im Bett liegend: „We don’t give a fuck anymore!“ Und Jana-Maria erklärt: „Ich mag nicht, wenn man mit mir spielt.“

„Der Bachelor“ 2022: Vorzeitiger Rausschmiss in Folge 7?

Ganz am Ende der Vorschau hört man Christina sagen: „Ich glaub‘, er schmeißt sie raus.“ Wen sie damit wohl meint? Und handelt es sich dabei wirklich um einen vorzeitigen Rausschmiss?

>> „Der Bachelor“ 2022: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort – alle Infos zur 12. Staffel <<