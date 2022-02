Viel „Drama“ – und der nächste „Bachelor“-Ausstieg? Die Vorschau auf Folge 6

„Ich glaub‘, nicht alle sind so ganz ehrlich mit ihren Absichten und ich hoffe für ihn, dass er das dann auch herausfinden kann“, sagt Christina Aurora am Ende von Folge 5 kurz nach ihrem Rausschmiss verheißungsvoll – und liefert damit die perfekte Überleitung zur Vorschau auf Folge 6 von „Der Bachelor“ 2022.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 6 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Und es wirkt ganz so, als sei Bachelor Dominik bereits ganz tief drin im Gefühlschaos. „Ich bin jetzt auch kein Roboter, der seine Gefühle ausstellen kann“, erklärt er aus dem Off, während man ihn zusammen mit einer der neun übrigen Kandidatinnen sieht. Die platinblonden Haare lassen eigentlich nur zwei Schlüsse zu: Nele oder Franzi, die kurz darauf sogar kurz eingeblendet wird. Bekommt sie endlich ihr lang ersehntes Einzeldate? Und schenkt er ihr sogar den nächsten Kuss? In einer kurzen Einblendung sieht man zumindest, dass es einen Kuss gibt.

Derweil nimmt das anschließend von Nele angesprochene „Drama“ offensichtlich immer größere Ausmaße an. In der nächsten Szene sitzt Dominik küssend mit Christina Nicolardi auf einer Bank, als plötzlich Jana-Maria hereinplatzt. Passiert das wirklich oder ist alles womöglich nur gespielt? Dafür, dass es ein theaterlastiges Gruppendate gibt, spricht die inszeniert wirkende Ohrfeige, die Chiara Fröhlich dem Bachelor im weiteren Verlauf der Vorschau gibt.

„Der Bachelor“ 2022: Geht Franzi freiwillig?

Zurück zu Franzi, die Dominik – offensichtlich in der „Nacht der Rosen“ – zur Seite nimmt, um mit ihm ein „Anliegen“ zu besprechen? Wird die 26-Jährige nach Vivian, Irina und Christina Rusch die vierte Kandidatin, die die Show freiwillig verlässt? Ausgeschlossen ist das nicht – vor allem, wenn es sich bei der Frau aus der ersten Einstellung nicht um sie, sondern um Nele handelt. Denn bereits im Vorfeld hatte sie immer wieder darüber geklagt, nicht von Dominik berücksichtigt zu werden.

Auch zwei ihrer Konkurrentinnen wirken unzufrieden. „Wir kennen uns so fünf Prozent“, bemängelt etwa Anna. Und auch bei Lara schwingt ein wenig Vorwurf mit, als sie Dominik sagt: „Du wirst schon die richtige Entscheidung treffen.“ Oder sehen wir hier (noch) einen Ausstieg aus freien Stücken?

