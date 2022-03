Warum uns „Bachelor“-Kandidatin Jana-Maria Mimi-Vibes gibt

Es dauerte während der zwölften „Bachelor“-Staffel nicht lange, da tat sich die erste Favoritin auf den Sieg hervor: Zwischen Jana-Maria Herz und Bachelor Dominik Stuckmann funkte es von Beginn an gewaltig.

Bereits in Folge 2 gibt die 29-Jährige während des ersten Einzeldates der Staffel an, ihren „Traummann“ gefunden zu haben. Doch obwohl auch der Bachelor andersrum mächtig angetan ist, schenkt er in Folge 3 etwas überraschend Nele den ersten Kuss der Staffel.

Für Jana-Maria bricht eine Welt zusammen. Kurzzeitig denkt sie sogar über einen freiwilligen Auszug nach, legt letztlich aber „nur“ das von Dominik erhaltene Armband (für einen ganzen Tag!) ab – und konfrontiert den Mann ihrer Träume am nächsten Tag beim Gruppendate sofort. Im folgenden Gespräch versucht dieser ihr zu erklären, was eigentlich alle Kandidatinnen wissen sollten: „Der Bachelor“ ist eine außergewöhnliche Situation.

„Bachelor“-Kandidatinnen Jana-Maria und Mimi: „Bei der Geburt getrennt“

Spätestens in dieser Situation dürften sich viele „Bachelor“-Fans in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt haben. Genauer gesagt um ein Jahr, als Mimi Gwozdz dem damaligen Bachelor Niko Griesert ebenfalls gleich zu Beginn der Staffel eine Szene machte – und sich in der Folge auch nicht änderte. Kurios: Nicht nur vom Verhalten, sondern auch optisch erinnert Jana-Maria extrem an Mimi.

Sollte Jana-Maria die vergangene „Bachelor“-Staffel verfolgt haben, müssten wir uns wohl darauf einstellen, dass sie ihre Vorgehensweise konsequent durchzieht. Denn immerhin gelang es Mimi, die letzte Rose zu bekommen.

Und bis dato weicht Jana-Maria auch nicht von ihrer Eifersucht ab. Viel schlimmer noch: Sie tritt alles breit und verhält sich mitunter wie ein verknallter Teenager. Nachdem sie und Dominik sich in Folge 4 geküsst haben, wird sie vor ihren Mitstreiterinnen in der Villa nicht müde zu betonen, wie gut der diesjährige Bachelor doch küssen könne. Einen Dämpfer erhält sie jedoch in Folge 5, als Dominik quasi aus dem Nichts Emily küsst.

Dass sie im Anschluss erst die vorletzte Rose bekommt, schmeckt Jana-Maria gar nicht. Ihren Unmut tut sie in Folge 6 kund. „Und warum hab ich die zweitletzte Rose bekommen?“, fragt sie ganz unverblümt – und spricht natürlich auch den Kuss mit Emily an.

„Der Bachelor“ 2022: Wird Jana-Marias Eifersucht zum Problem?

Selbst die anderen Kandidatinnen ahnen schon Böses. Emily, ihres Zeichens immerhin die Oberzicke der Staffel, erklärt im Dreiergespräch mit Nele und Yasmin: „Wenn der wirklich was Ernstes sucht und dann weiter reflektiert, wie das ist, wenn der mit der zusammenwohnt und da kommt dann immer so ein Vorwurf, wenn der irgendwas falsch macht – das ist ja toxisch.“ Auch Nele ist genervt: „Aber angeblich scheint es ihm ja zu gefallen.“ Und offensichtlich hat sie damit recht. Dominik stellt zu Jana-Maria fest: „Von ihr hol ich mir immer wieder ein paar Seitenhiebe ab, das weiß ich schon, wenn ich in die Gespräche gehe. Aber das ist nicht schlimm – ganz im Gegenteil: Das ist ja süß auch irgendwo.“ Abschließend attestiert er ihr noch, einen „guten Mittelweg“ zu finden.

Ein Umdenken hat beim Bachelor also (noch) nicht stattgefunden. Vielmehr wirkt Dominik in Jana-Marias Bann gefangen – so wie einst Niko bei Mimi. Und die amtierende „Bachelor“-Gewinnerin, die nach ihrer Teilnahme im „Playboy“ zu sehen war, findet das Verhalten ihrer „Nachfolgerin“ genau richtig, wie sie nach Dominiks Kuss mit Nele im Gespräch mit „RTL“ verriet: „Ganz ehrlich, ich hätte es auch angesprochen. […] Die macht das schon gut so!“

Niko hingegen steht der Eifersucht von Jana-Maria kritisch gegenüber. Ihr besitzergreifendes Verhalten bewertet er bei „Promiflash“ wie folgt: „Ich finde es auf einer Seite gut, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, weil das Format darauf ausgelegt ist: Dominik wird andere Frauen kennenlernen, er wird auch vielleicht mit anderen Frauen eine Connection aufbauen.“ Und wer, wenn nicht der 31-Jährige kann sich ein Urteil erlauben? Schließlich war es er, der sich im „Bachelor“-Finale 2021 für Mimi entschied, nur um später doch noch zur Zweitplatzierten Michèle de Roos zu „wechseln“, mit der er bis heute zusammen ist.

Droht Jana-Maria ein ähnliches Schicksal? Die kommenden Wochen werden es zeigen!

