Erstes Übernachtungsdate und Jana-Maria-Theater – was in „Bachelor“-Folge 7 passiert

In Folge 7 wird ein neues Kapitel von „Der Bachelor“ 2022 aufgeschlagen: Von den Villen geht es zum Glamping. Nie waren die Kandidatinnen und Dominik sich näher – aber der Konkurrenzkampf war auch nie größer. Wer bekommt die nächste Rose? Und wer fliegt kurz vor dem Ziel raus?

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in Folge 7 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Als die übrigen sieben Kandidatinnen ihr vorübergehend neues Zuhause beziehen, ist die Euphorie bei den Frauen groß. Denn nicht nur die Aussicht ist wunderbar, sondern auch die Chance, den Bachelor noch einmal intensiver kennenzulernen. Denn: Dominik wohnt direkt nebenan – und einen Platz im Doppelbett hat er sogar noch frei.

>> „Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Der Bachelor“ 2022: Erstes Übernachtungsdate mit Anna

Doch von einem Übernachtungsdate ist zunächst (noch) nicht die Rede. Stattdessen geht es für Franziska, Emily, Nele und Christina auf eine Bootstour, ehe Anna und Chiara am Folgetag auf eine spirituelle Reise gehen: Gemeinsam mit Dominik brechen sie zu einer Wanderung mit einem Schamanen auf. Ein ganz besonderer Tag, der für Anna so magisch endet, wie er begonnen hat. Denn Dominik lädt sie ein, den Abend mit ihm gemeinsam ausklingen zu lassen – und im Pool einer Villa mit Blick aufs Meer bei Nacht könnte der Moment für den ersten Kuss der beiden kaum besser sein. „Der Kuss hat auf jeden Fall gematcht“, resümiert Anna.

Und tatsächlich kommt es noch besser für die älteste aller Kandidatinnen der diesjährigen „Bachelor“-Staffel: Sie darf – wie in der Vorschau auf Folge 7 bereits zu sehen gewesen war – bei Dominik übernachten. Während die Laune der beiden trotz einer laut Dominik „kurzen Nacht“ auch am nächsten Morgen und bei ihrer Rückkehr ins Camp bestens ist, herrscht bei den anderen Ladys Eiszeit. Das weiß auch Dominik, der im Vorfeld zugibt: „Ich pinkel mir in die Hose, wenn ich auch nur daran denke, jetzt gleich da runterzugehen. Es gibt geilere Situationen auf der Reise.“ Auch der für Geburtstagskind Chiara mitgebrachte Kuchen kann die Stimmung nicht wirklich erhellen.

>> „Der Bachelor“ 2022: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort – alle Infos zur 12. Staffel <<

„Der Bachelor“ 2022: Jana-Maria wird erneut zur Drama-Queen

Das Drama perfekt macht Jana-Maria, die Dominik nach erhaltener Einladung zum Einzeldate vor versammelter „Mannschaft“ eine Szene macht. „Nach dem schönen Date von Anna machst du ’n Date mit mir?“, fragt sie – und fügt hinzu: „Kannst du dann abschalten und dich nur auf mich fokussieren?“ Der Bachelor löst die extrem unangenehme und peinliche Situation auf, indem er die 29-Jährige zum Gespräch unter vier Augen bittet. Am Ende willigt sie ein, kündigt aber vorab an: „Wenn ich das schlechte Gefühl habe, dass er an Anna denkt, dann werde ich das Date vielleicht auch abbrechen.“

Einen Abbruch gibt es zwar nicht, dafür aber zumindest Anlaufschwierigkeiten. Dominik sagt ihr, dass er ihre Reaktion „echt uncool“ gefunden habe. Kurz darauf muss er zum wiederholten Male das Prinzip der Show erklären und an sie appellieren, ihre Konzentration auf ihre Beziehung zu lenken. Während Jana-Marias Verhalten sowohl für die anderen Kandidatinnen als auch für die Zuschauer kaum noch auszuhalten ist, findet Dominik unerklärlicherweise nach wie vor Gefallen an ihr.

>> Warum uns „Bachelor“-Kandidatin Jana-Maria Mimi-Vibes gibt <<

„Der Bachelor“ 2022: Wer fliegt in Folge 7 raus?

Selbst in der „Nacht der Rosen“ kennt Jana-Maria kein Ende. „Ich weiß nicht, ob du vielleicht ’ne seriöse Freundin suchst oder so“, lässt sie im Gespräch einfach aus dem Nichts fallen. „Und das bin ich nicht, weil ich in meinem privaten Leben echt unseriös bin.“ Wenige Momente – und eine Petz-Aktion (Jana-Maria offenbart ihm, dass die anderen Kandidatinnen über Dominik Dance-Moves lachen) später ist sie sich aber wieder sicher: „Ich bin seine Traumfrau, weil ich einfach alle Qualifikationen dafür hab‘, das zu sein. Alles, was er will, kann ich ihm bieten.“

Vielleicht nicht ganz in dieser Deutlichkeit, aber mindestens mal in die gleiche Richtung, denkt Dominik – und schenkt ihr folgerichtig eine seiner fünf Rosen. Leer gehen hingegen Emily und Franzi aus, für die das „Bachelor“-Abenteuer somit kurz vor dem Kennenlernen von Dominiks Mutter vorbei ist.