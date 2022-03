Filmreifes Drama in „Bachelor“-Folge 6: Ohrfeigen und intensive Gefühle

„Ich muss anfangen, Gefühle zu festigen und zu intensivieren“, stellt Dominik Stuckmann im Vorspann zu Folge 6 von „Der Bachelor“ 2022 fest. „Es ist ein sehr kritischer Punkt. […] Ein Punkt, der irgendwie eine Wende auch mit sich bringt.“

Das ist auch den neun verbliebenen Frauen bewusst, der Kampf um die letzte Rose wird immer härter. Und so bietet Folge 6 ein nahezu filmreifes Drama: von Ohrfeigen über den nächsten Kuss bis hin zu einem Auszug ist alles dabei. Und am Ende steht der Bachelor vor seiner bislang wohl schwierigsten Entscheidung. Unsere Zusammenfassung.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in Folge 6 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Bereits das erste Date der Woche hat es in sich. Dominik lädt Franziska, Christina, Chiara, Lara, Anna und Jana-Maria zu einem ganz besonderen Gruppendate ein. Gemeinsam mit den sechs „Auserwählten“ stellt er Szenen einer lateinamerikanischen Telenovela nach. Chiara gibt an, tatsächlich schon einmal eine Telenovela gesehen zu haben und es „toll“ zu finden. Im Vergleich zu Jana-Maria ist das allerdings gar nichts. „Ich wollte nach Mexiko auswandern und ein Telenovela-Star werden“, verrät sie einen ihrer Träume.

>> „Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Der Bachelor“ 2022: Drei Ohrfeigen für Dominik

Dann geht es zur Sache. Und eins haben alle Szenen gemeinsam: Dominik ist stets der Buhmann – egal ob mit dem Hausmädchen untreuer Ehemann, Reichtum vorgebender Poolboy oder Wagenmeister, der mit der reichen Tochter des Hauses durchbrennt.

Voll in ihrem Element ist Chiara, die in einer Szene, in der drei Freundinnen bemerken, dass sie alle den gleichen Mann daten, zu vergessen scheint, dass alles nur gespielt ist. Mit voller Wucht verpasst sie Dominik eine Ohrfeige, der sich danach noch weitere von Anna und Christina abholt. Zwar entschuldigt sich die Kölnerin, die erst seit Folge 3 dabei ist, im Nachhinein, stellt aber klar: „Wenn da steht ‚Ohrfeige‘, dann ist es halt ’ne Ohrfeige. Stirbt er nicht dran.“

>> „Der Bachelor“ 2022: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort – alle Infos zur 12. Staffel <<

„Der Bachelor“ 2022: Zwischen Nele und Dominik wird es ernster

Nele, Yasmin und Emily, die beim Telenovela-Date nicht dabei sein durften, holt der Bachelor am nächsten Tag zum Essen ab. Doch bevor er die Ladys-Villa wieder verlässt, hat er eine wichtige Nachrichten für die Kandidatinnen: Es ist die letzte Nacht vor Ort, am Folgetag werden sie aus- und umziehen.

Beim Essen geht es: ums Essen. Genauer gesagt um Oliven. Dominik greift eine These von Christina auf, die besagt, dass zwei Menschen nur zusammenpassen können, wenn einer die Oliven mag und der andere nicht. Der Oliven-Esser fragt also in die Runde, wer Oliven isst und behält am Ende folgerichtig Nele da, die sich als Einzige klar gegen die Frucht bekennt.

Mit ihrem Geschmack ergattert die 28-Jährige das bisher mit Abstand romantischste Date dieser Staffel: eine Schnitzeljagd bei Kerzenschein, Mondlicht und Meeresrauschen, bei der die beiden auch auf Tuchfühlung gehen. Beim Tanz zwischen leuchtenden Luftballons kommt es – trotz einer durchwachsenen Gesangseinlage von Dominik –, wie es kommen muss: der nächste Kuss fällt. „So ’nen romantischen Moment hatte ich noch nie. […] Das war der perfekte Moment“, resümiert Nele im Anschluss. Auch Dominik ist begeistert: „Selbst wenn ich anfange mir einzureden: ‚Find irgendwie das Haar in der Suppe.‘ Es gibt kein Haar, das ich finden könnte.“

>> Darum ist Emily die Oberzicke der 12. „Bachelor“-Staffel <<

„Der Bachelor“ 2022: Wer fliegt raus?

Das, was zwischen Nele und dem Bachelor passiert ist, sorgt bei allen Frauen für große Unsicherheit. Einmal mehr herrscht in der „Nacht der Rosen“ angespannte Stimmung. Bis zur letzten Sekunde weiß niemand, wie die Reise weitergeht – nicht einmal Dominik. Doch letztlich bleiben Lara und Yasmin zumindest vorerst die einzigen, die ihr schlechtes Gefühl nicht täuscht. Und so sind nur noch sieben Kandidatinnen übrig.