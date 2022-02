Ein unerwarteter Kuss und ein absurdes Ritual – das passiert in „Bachelor“-Folge 5

Die Frauen werden weniger, die Gefühle intensiver. Zwölf Frauen sind in Folge 5 von „Der Bachelor“ 2022 noch dabei. Und tatsächlich werden die Karten durch einen unerwarteten Kuss noch einmal neu gemischt. Trotzdem müssen zwei Kandidatinnen die Show am Ende verlassen. Wen es trifft und was sonst passiert, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in Folge 5 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

In Mexiko wird der Día de Muertos, der Tag der Toten, gefeiert – und Bachelor Dominik hat sich zu diesem Anlass ein „sehr, sehr besonderes Date“ einfallen lassen – und damit meint er nicht, dass er sowie Yasmin, Nele, Christina Nicolardi, Jana-Maria und Christina Aurora farbenfroh gekleidet und abenteuerlich geschminkt sind. „Die Frauen haben heute die Chance, mir als Toten Dinge mit auf den Weg zu geben, die sie mir gerne hätten sagen wollen“, offenbart er. Also legt er sich in einen Sarg und lässt die Komplimente der Damen auf sich niederprasseln.

Dass das ziemlich absurd und vielleicht auch ein wenig makaber ist, scheint ihn deutlich weniger zu interessieren als Christina Nicolardi. „Das war komplett drüber. Ich weiß nicht, was das sollte“, sagt die 27-Jährige und bezeichnet das Date als „schlimmstes Date ever“. Quasi selbstredend, dass sie nicht diejenige ist, die im Anschluss noch etwas mehr Zeit mit Dominik verbringen darf. Er wählt stattdessen erstmals Yasmin aus.

Emily: „Mir wär recht, wenn sich hier mal jemand beeft“

Derweil ziehen wieder einmal dunkle Wolken über der Ladys-Villa auf. Im Zentrum der Streitigkeiten: Jana-Maria, Lara – und ein geheimnisvolles Armband. Dass Jana-Maria seit dem ersten Tag ein von Dominik erhaltenes Armband trägt, macht Lara traurig. Denn: Auch sie hat bei einem Date eins geschenkt bekommen und fühlt sich nun „verarscht“. Nichtsdestotrotz eskaliert die Situation nicht – zum Unmut von Emily: „Mir wäre recht, wenn sich hier mal jemand beeft. […] Die sind alle so harmoniesüchtig.“ Sie fügt an: „Mich amüsiert’s, ich brauch ja irgendwann ’ne Beschäftigung.“

Für Erheiterung muss natürlich Dominik sorgen – und tut es: Am nächsten Morgen lädt er Emily, Anna, Chiara Fröhlich, Chiara Madonna, Lara und Valeria auf eine Beachparty ein. Nach einem Beachvolleyball-Match, Toben in den Wellen und guten Gesprächen darf auch heute eine Frau bleiben, die noch nicht allzu viel Zeit mit dem Bachelor hatte: Emily, die vor dem Date verheißungsvoll angekündigt hatte, in den „Jagdmodus“ gehen zu wollen.

„Der Bachelor“ 2022: Kuss zwischen Emily und Dominik

Gesagt, getan: Am Ende des Abends sprühen nicht nur die Funken des Feuerwerks am Nachthimmel, sondern auch die zwischen Dominik und der 23-Jährigen. Es kommt tatsächlich zum Kuss, mit dem keine der restlichen elf Kandidatinnen – die Emily in einem Anflug von übergreifendem Selbstbewusstsein als „Statisten“ bezeichnet – aufgrund ihres zwischenzeitlichen krankheitsbedingten Ausfall gerechnet hatte. „Da gibt’s Leute, die dachten, dass sich die Welt nur um sie dreht“, stellt Emily fest – und meint damit wohl in erster Linie Nele und Jana-Maria, die vor ihr in den Genuss eines Kusses gekommen waren, sowie Anna, der dieses Glück trotz einer engeren Verbindung zum Bachelor noch nicht vergönnt war.

„Es ist hier alles eine kleine Überraschung“, konstatiert die fassungslose Nele. „Also hier ist alles möglich, aber damit hat wirklich keiner gerechnet. […] Das ist schon ’ne Hausnummer, ’ne Ansage auf jeden Fall. […] Das hat nochmal den ganzen Kartenhaufen durcheinandergeworfen.“ Busenfreundin Anna pflichtet ihr bei: „Hat mir so ’n bisschen die Schuhe ausgezogen in dem Moment.“

„Der Bachelor“ 2022: Wer fliegt raus?

In der „Nacht der Rosen“ ist die Stimmung wegen des Kusses zunächst gedrückt. Erst bei der Poolparty lockert sie wieder auf – ehe die Entscheidung ansteht. Für Chiara Madonna und Valeria endet der Abend mit der Heimreise.