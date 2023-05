„Der Bachelor“ 2023: Was ist passiert? Wer ist raus? – Die Folgen in der Zusammenfassung

2023 geht „Der Bachelor“ bereits in die 13. Staffel. Hier fassen wir für euch jede einzelne Folge zusammen und beantworten natürlich die Frage aller Fragen: Wer ist raus? Bei uns verliert ihr den Überblick garantiert nicht!

Alle Infos zur aktuellen Staffel, zu den Sendeterminen, den Kandidatinnen und zum „Bachelor“ selbst haben wir euch hier zusammengefasst. Ihr habt Lust auf tiefere Einblicke in das Leben von David Jackson? Findet hier die schönsten Fotos vom RTL-Rosenkavalier.

Spannend wird es dann auch nach dem Finale mit der Frage: Sind David Jackson und die Siegerin vom „Bacherlor“ 2023 noch zusammen?

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 11: Sie gewinnt das Finale!

Nach Folge 10 buhlen nur noch zwei Damen um das Herz des Rosenkavaliers. Und jede von ihnen könnte im großen Finale stehen. Die meisten Chancen sahen viele Zuschauer schon zu Beginn bei Angelina Utzeri.

Achtung Spoiler! In Folge 11 entscheidet sich David Jackson für seine Herzensdame. Nach einer Nacht mit beiden Frauen im Chalet gibt der Bachelor bekannt, wer seine letzte Rose gewinnt: die 28-jährige Angelina aus Albstadt. Lisa M. ging leer aus und fuhr traurig mit einer Limousine davon.

Spannend wird es dann auch nach dem Finale mit der Frage: Sind David Jackson und die Siegerin vom „Bacherlor“ 2023 noch zusammen? Beim großen Wiedersehen am 10. Mai wird sich live im TV zeigen, wie es David und Angelina geht.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 10: Homedates im Halbfinale

Für Chiara, Lisa M. und Angelina ging es im Halbfinale in die Homedates. Alle Damen lernten Davids Mutter kennen. David lernte hingegen auch die Familien seiner Anwärterinnen kennen. Wie die Dates verlaufen sind, lest ihr in unserer Zusammenfassung.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 10: Wer ist raus?

Chiara musste in Folge 10 den „Bachelor“ verlassen.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 9: Konfrontation beim Dreamdate mit Chiara

In Folge 9 konfrontiert Bachelor David Jackson Italienerin Chiara knallhart mit den Vorwürfen von der ausgeschiedenen Rebecca. Wie Chiara reagiert, lest ihr in unserer Zusammenfassung.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 9: Wer ist raus?

In Folge 9 geht die Bachelor-Reise für Hamburgerin Henriette aka „Jetti“ zuende. Die Immobilienkauffrau bekommt keine Rose.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 8: Mit IHR spricht David schon über Kinder

Nachdem er Angelina vergangene Woche trotz Herpes küsste, fragt er sie in Folge 8 über einen potentiellen Kinderwunsch aus – mit Erfolg! Die Wahl-Portugiesin, die früher wegen ihrer hohen Stirn gemobbt wurde: „Es muss ja nicht nur ein Kind sein.“ David strahlte über beide Ohren. Ob Angelina sein Herz schon Wochen vor dem großen Finale endgültig erobert hat?

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 8: Wer ist raus?

In Folge 8 verabschiedet sich der Bachelor von Alyssa (36) und Rebecca (28).

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 7: Herpes-Knutscher und Selbstmord-Beichte

Der Kreis der Damen, die um das Herz von Bachelor David Jackson Buhlen, wird immer kleiner – und somit das Finale immer greifbarer. Der 32-Jährige nimmt die Damen immer genauer unter die Lupe – und nimmt sich in der siebten Folge zwei bislang ungeküsste Damen zur Brust. Für Alyssa kommt es zum Einzeldate: Die Stimmung scheint ausgelassen, doch plötzlich berichtet sie über ihre verstorbene Schwester.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 7: Wer ist raus?

Aus für Xenia und Leyla: Die beiden Damen bekommen von Bachelor David Jackson keine siebte Rose.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 6: Baby-Drama und „Pimmelparty“

Während Mittdreißigerin Alyssa David beim Date von ihrer Fehlgeburt erzählt, amüsieren die restlichen Girls in der Villa sich mit Dildos, Handschellen und Peitschen – oder wie Leyla sagt: „feiern eine Pimmelparty“.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 6: Wer ist raus?

Für Geburtstagskind Yolanda (26) gab es in Folge 6 keine Rose.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 5: Zwei neue Abgänge und ein Kuss

Folge 5 wurde für Bachelor David Jackson zur Achterbahn der Gefühle. Nicht nur, dass er spontan Besuch von seiner Schwester bekam, die die Kandidatinnen unter die Lupe nahm. Auch mit zwei freiwilligen Abgängen musste David Jackson zurechtkommen. Immerhin: Einen weiteren Kuss gab es auch.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 5: Wer ist raus?

In Folge 5 sind Giovanna und Tami freiwillig gegangen. Colleen bekam keine Rose.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 4: Wer ist raus?

In Folge 4 bekommt Jana keine Rose und scheidet damit aus. David Jackson begründet seine Entscheidung so: „Irgendwie ging die Connection diese Woche verloren.“

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 4: Nackte Haut und krasse Gerüchte

Heiße Szene und heftige Behauptungen in Folge 4: Der Bachelor öffnet den Bikini einer Kandidatin. Zudem macht sich ein ziemlich fieses Gerücht unter den Ladys breit. Am Ende scheidet eine weitere Teilnehmerin aus. Der erste Knutscher ist gefallen! Kandidatin Lisa darf als erste Dame den Kampf der Küsse eröffnen.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 3: Wer ist raus?

In Folge 3 sind Fiona und Lisa R. freiwillig ausgeschieden. Manina und Maike bekamen keine Rose von David und sind somit raus.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 3: Gewaltbeichte von Rebecca!

In Folge 3 ging es – zumindest emotional – wieder ordentlich zur Sache beim „Bachelor“. Giovanna kündigte ihren Ausstieg an, machte dann aber doch einen Rückzieher, beklagte aber ständig, sich nicht gesehen zu fühlen. Rebecca packte im Gespräch mit David über ihre dunkle Vergangenheit aus. „Es ist nicht schön geschlagen zu werden“, so ihre Worte – ohaaaaa! Und Bachelor David Jackson? Für ihn kam es in der Nacht der Rosen auch richtig dicke. Gleich zwei Frauen verabschiedeten sich freiwillig von ihm.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 2: Wer ist raus?

In Folge zwei ist Danielle freiwillig gegangen. Saskia und Pamela bekamen keine Rose vom Bachelor.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 2: Wilde Gruppendates und ein rassistischer Spruch

Drei Kandidatinnen schickte David Jackson bereits in der ersten Nacht der Rosen nach Hause. Mit seinen 20 Hinterbliebenen startete der Stuttgarter dann in die erste Woche – und die hat es in sich, denn der Bachelor entführte seine Anwärterinnen zu wilden Gruppendates.

David Jackson ist der "Bachelor" 2023. RTL hat den 32-Jährigen im sommerlichen Mexiko abgelichtet. Viel Spaß bei den Fotos! Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Der Bachelor 2023 heißt David Jackson. Und der Stuttgarter ist beileibe kein Unbekannter. Denn ihm folgen bereits 180.000 Menschen bei Instagram. Zudem war das Model, das auch als Content Creator tätig ist, mit GNTM -Kandidatin Sarah Almoril liiert. Foto: RTL+ Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner Foto: RTL / Frank J. Fastner

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 1: Wer ist raus? Wer bleibt dabei?

Am Ende der ersten Folge verabschiedet sich der Bachelor von drei Kandidatinnen: Nevin (30), Dahwi (23) und Mariam (30) sind raus.

„Der Bachelor“ 2023 – Folge 1: David Jackson zeigt Emotionen

Emotionen pur erwarten euch bei der ersten Folge der 13. Staffel „Der Bachelor“. Ihr dürft euch auf ein Auf und Ab der Gefühle gefasst machen. Denn David Jackson zeigt sich von seiner emotionalen Seite – bei ihm gibt es Tränenausbrüche statt Macho-Gehabe!

„Der Bachelor“ 2023: Die Kandidatinnen im Überblick

Die Bachelor-Kandidatinnen 2023 im Überblick:

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main – ausgeschieden in Folge 8

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

Chiara (26), Journalistin aus München – ausgeschieden in Folge 10

Colleen Schneider (27), Psychologin und Influencerin aus Köln – ausgeschieden in Folge 5

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich – ausgeschieden in Folge 1

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin aus München – freiwillig in Folge 2 gegangen

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg – freiwillig in Folge 3 gegangen

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde – freiwillig in Folge 5 gegangen

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg – ausgeschieden in Folge 9

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel – ausgeschieden in Folge 4

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Online Shops aus Frankfurt – ausgeschieden in Folge 7

>> Fotos: Das sind die 23 Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2023 <<

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Triffels – freiwillig in Folge 3 gegangen

Maike (25), Studentin aus Lingen – ausgeschieden in Folge 3

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln – ausgeschieden in Folge 3

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien – ausgeschieden in Folge 1

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln – ausgeschieden in Folge 1

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg – ausgeschieden in Folge 2

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen – ausgeschieden in Folge 8

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster – ausgeschieden in Folge 2

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt – freiwillig in Folge 5 gegangen

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg – ausgeschieden in Folge 7

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg – ausgeschieden in Folge 6

>> „Der Bachelor“ 2023: Alle Kandidatinnen im Bikini – die Fotos <<

„Der Bachelor“ 2023: Wann kommen die Folgen im TV?

Folge 1: 01.03.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 2: 08.03.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 3: 15.03.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 4: 22.03.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 5: 29.03.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 6: 05.04.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 7: 12.04.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 8: 19.04.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 9: 26.04.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 10: 03.05.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 11: 10.05.2023 um 20.15 Uhr (RTL)

Ihr habt Lust auf tiefere Einblicke in das Leben von David Jackson? Findet hier die schönsten Fotos vom RTL-Rosenkavalier.

„Der Bachelor“ 2023 im Stream bei „RTL+“

Wie gewohnt bietet RTL die neuen Folgen nicht nur im TV an, sondern auch online bei „RTL+“ (ehemals TVNOW). Über die Mediathek der RTL-Mediengruppe lassen sich die „Bachelor“-Folgen sowohl im Live-Stream als auch zeitversetzt schauen. Besonderes Schmankerl: Alle Folgen stehen jeweils eine Woche vor Fernseh-Ausstrahlung auf Abruf bereit. Kleiner Haken dabei: Ihr müsst euch bei „RTL+“ anmelden und nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro pro Monat zahlen. Das Abo ist dann aber auch monatlich wieder kündbar.

Mehr Wissenswertes zum „Bachelor“: