„Der Bachelor“: Herpes-Knutscher und Selbstmord-Beichte – Vorschau auf Folge 7

Achtung, Spoiler! Wenn ihr den „Bachelor“ lieber im linearen Fernsehen mitverfolgen möchtet, solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

In Folge 7 kämpfen noch acht von anfänglich 23 Ladies um das Herz von Bachelor David Jackson (32). Am Ende der Folge wird der Rosenkavalier sich von zwei weiteren Damen verabschieden. Und dann steht auch schon die letzte Woche in Mexico an, bevor es auf die Dreamdates geht.

Es wird immer enger für die Ladies, aber auch für David Jackson. Der 32-Jährige nimmt die Damen immer genauer unter die Lupe – und testet auch noch die Kussfertigkeiten zwei bislang ungeküsster Damen. Nachdem er mit Leyla, Xenia, Rebecca und Lisa M. zum Surfen verabredet war, um zu gucken, mit wem er im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Wellenlänge ist, führt er eine Dame, die nicht beim Gruppendate dabei war, zum Einzeldate aus: Alyssa (36).

„Der Bachelor“ 2023: Selbstmord-Drama in Alyssas Familie

Die Marketing-Direktorin kann ihr Glück kaum fassen und offenbart David bereits zu Beginn des Dates: „Ich bin nervös.“ Beim gemeinsamen Grillen strahlt sie ihren Traummann unentwegt von der Seite an, kuschelt sich nach dem Essen auf einem „Day-Bed“ unter einer Decke an ihn heran. Dann schaut sie ihm ganz tief in die Augen und küsst ihn. „Insgesamt dreimal“, freut sie sich im Anschluss.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Doch dann kommt sie mit einem persönlichen Drama um die Ecke: „Das sind die Ohrringe meiner Schwester. Sie ist vor drei Jahren gestorben.“ „Gestorben?“, fragt David. „Ja, es war Selbstmord!“ Doch damit nicht genug. Alyssa: „Ich bin auch chronisch depressiv!“ Heftige Themen für ein romantisches Date. Davids Resümee: „Ich denke, da ist einiges, was auf Alyssa lastet.“ Besonders heikel: Erst in der vergangenen Folge überraschte Alyssa David mit einem persönlichen Drama, als sie ihm von ihrer Fehlgeburt erzählte.

„Der Bachelor“ 2023: Angelina hat Herpes und küsst trotzdem

Angelina plagen derweil ganz andere Sorgen: „Ich habe Herpes“, offenbart sie den anderen. Nachdem sie bei einem Produktionsarzt war und mit Salbe versorgt wurde, gibt sie Entwarnung: „Ich bin jetzt offiziell nicht mehr ansteckend und kann küssen.“ Doch die Konkurrenz traut dem Braten nicht: „Nicht, dass wir das am Ende alle haben“, hallt es aus der Menge.

Und siehe da: Angelina wird prompt zum Einzeldate in ein „Orient-Paradies“ eingeladen. Mit Schmuck und Kleidung aus 1001 Nacht treffen sich David und die Wahl-Portugiesin in einem Hamam-ähnlichen Thermalbad, nehmen auf einem „fliegenden“ Teppich Platz. Beide strahlen um die Wette, könnten augenscheinlich nicht glücklicher sein. „Endlich Zeit alleine“, sagt David. Und weiter: „Das war längst überfällig.“

Und: Obwohl Angelina ihn eingangs über ihren Herpes, der nicht mehr ansteckend sein soll, informiert, setzt David zum Kuss an. Dem Kuss folgen endlos viele Knutschszenen. Angelina irgendwann: „Wir sind ja hier ein 20.15 Uhr-Format im Fernsehen. Jetzt müssen wir auch wieder mal was reden.“ Und was könnte da besser passen als Psycho-Dramen? Angelina aus dem Nichts: „Ich war ja auch zwei Jahre in Therapie. Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, weil es so ein Tabuthema ist.“ Und da trifft sie bei David offenbar genau ins Schwarze. Der Bachelor: „Ich finde es toll, dass sie sich so öffnet.“

Am Ende des Dates kann sie sich einen Wunsch erfüllen lassen: Entweder sie bekommt eine Rose vorab, 15 Minuten mehr Zeit auf dem Date oder sie darf fünf Minuten einen Blick auf Davids Instagram-Account werfen. Sie nimmt die Rose – zu Davids Leidwesen: „Ich hätte mich mehr über 15 Minuten mehr Zeit gefreut. Die Rose hätte sie sowieso bekommen.“

In der siebten Nacht der Rosen muss Rebecca um ihre Rose zittern, bekommt sie aber noch und fällt David mit Herzrasen in die Arme. Von Xenia und Leyla will der Bachelor sich verabschieden. Sie bekommen keine siebte Rose.

Die Sendung wird am 12. April um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und steht bereits jetzt auf RTL+ zum Stream zur Verfügung.